W niemal 90 proc. powiatów brakować będzie w tym roku psychologów i psychoterapeutów oraz kierowców samochodów ciężarowych w tym roku. Niewiele mniej, bo 80 proc. powiatów będzie borykać się z niedoborem lekarzy, pielęgniarek i położnych w tym roku. Pracodawcy w ¾ powiatów mogą także mieć trudności ze znalezieniem pracowników w służbach mundurowych czy kierowców autobusów. Kalejdoskop poszukiwanych pracowników uzupełniają nauczyciele – tych poszukuje się w różnych typach szkół w 50 -70 proc. powiatów.

Tak wynika z badań Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Eksperci przeanalizowali wyniki badania Barometr Zawodów na 2025 r. dla 12 miast UMP, czyli dla Białystoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Wyniki ich przeglądu przedstawił Bartosz Adamczyk w opracowaniu Barometr zawodów 2025 - jakich zawodów brakuje w 12 miastach UMP?

Przeciętnie w miastach są kłopoty ze znalezieniem pracowników w 39 zawodach

Przypomniał, że autorzy barometru ocenili 168 grup zawodów: czy pracodawcy szukają pracowników, czy im się to udaje oraz ilu jest kandydatów do pracy. W zależności od odpowiedzi zawody podzielono na deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Okazało się, że 117 profesji to takie, w których brakuje pracowników przynajmniej w jednym mieście UMP. Przeciętnie w miastach są kłopoty ze znalezieniem pracowników w 39 zawodach. Przy czym w Katowicach jest to 13 profesji, w Łodzi 16, a Rzeszowie -22, zaś we Wrocławiu i Szczecinie po 47, w Bydgoszczy 55, w Warszawie 64, a w Gdańsku 78.

Eksperci uważają, że w dużych miastach pracodawcy będą mieli największe trudności w znalezieniu odpowiedniej liczby pracowników w tym roku w branżach: