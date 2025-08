Co ciekawe, Małopolska i Wielkopolska to regiony, w których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosło zatrudnienie w IT. Wzrosło również w woj. lubuskim i na Mazowszu. W Lubuskiem wzrost o ponad 14 proc. (licząc sześć miesięcy tego roku do sześciu miesięcy zeszłego roku) to 1,6 tys. etatów w całym regionie. W pozostałych regionach IT przeważnie jest jedną z branż (drugą jest administrowanie i działalność wspierająca), w których zatrudnienie zmniejszyło się wyraźnie. Na przykład na Śląsku o prawie 7 proc., a w woj. pomorskim o ponad 6 proc.

Jak zmieniają się trudne regionalne rynki pracy?

Na Warmii i Mazurach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada od połowy 2022 r. W czerwcu 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało tam 138,5 tys. osób (tyle było etatów), a w czerwcu tego roku – 125,7 tys. W ostatnim półroczu w przemyśle (w którym pracuje ponad 74 tys. ludzi) zmniejszono zatrudnienie o 3,6 proc. W skali roku zmalało zatrudnienie m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,4 proc.), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 7,4 proc.), informacji i komunikacji (o 5,9 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,9 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 4,4 proc.). Wzrosło natomiast m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,5 proc.). W regionie najwyższe zarobki były w IT (9,5 tys. zł), ale w tej branży pracuje niespełna 1 proc. zatrudnionych. Zaś w branży, w której płace były najniższe – 5,3 tys. zł – pracuje 4,6 tys. osób. W przetwórstwie przemysłowym (zatrudnionych 66 tys. osób) płace są nieznacznie wyższe od przeciętnych – 7,5 tys. zł.

W woj. kujawsko-pomorskim, w którym zatrudnienie spada nieznacznie, ale systematycznie – bo już czwarty rok – najbardziej zmniejszyło się w ciągu pół roku także w IT – o 8,4 proc. i w handlu – o 5,4 proc. Tylko w IT pracowało 4,7 tys. osób, a w handlu 44,4 tys. osób. Zatrudnienie zaś wzrosło najmocniej w turystyce i gastronomii (o 5,6 proc.), ale w tych branżach pracuje nieznacznie mniej osób (4,1 tys.) niż w IT.

Pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2025 r. województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 10. miejscu w kraju. Przy przeciętnym wzroście płac w ciągu pół roku o 9 proc., bardziej wzrosło wynagrodzenie w administrowaniu i działalności wspierającej – o 13,6 proc. oraz w firmach specjalizujących się w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami – o 14,2 proc. W pierwszej branży zatrudnienie nieznacznie wzrosło, w drugiej spadło o 3,1 proc. Nie wiadomo więc, na ile wyższy wzrost płac wynika z podwyżek, a na ile z tego, że zwolniono osoby o niższych zarobkach.