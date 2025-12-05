Samorządy kupują autobusy. Będzie więcej elektryków

Od kilku już lat duże miasta kupują głównie autobusy zeroemisyjne, choć nie rezygnują też z pojazdów dieslowych czy hybrydowych. Jednak od nowego roku to się ma zmienić. Zgodnie z ustawą o elektromobilności, z dniem 1 stycznia 2026 r. duże miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców nabywać mogą jedynie autobusy zeroemisyjne. Chodzi zarówno o umowy sprzedaży, jak i leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu.

Czy w ostatnich miesiącach duże miasta wykorzystały czas, by skorzystać jeszcze z możliwości nabycia pojazdów spalinowych? Tak było choćby w Warszawie, Krakowie, Olsztynie czy Bydgoszczy. Te miasta kupowały autobusy z napędem diesla.

Pięć autobusów do Płocka

A jak było w tych nieco mniejszych, które także liczą ponad 100 tys. mieszkańców? Samorząd Płocka kupił w tym roku za środki własne pięć autobusów o napędzie diesla. Łączny koszt zakupu to ponad 10 mln zł.

Jak poinformował nas Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta w Płocku, autobusy hybrydowe stanowią 28 proc. floty Komunikacji Miejskiej Płock. Spółka dysponuje 114 pojazdami, 32 autobusy są hybrydowe, pozostałe to pojazdy o klasycznym napędzie spalinowym (silnik diesla).