Samorządy kupują autobusy. Będzie więcej elektryków

Od nowego roku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nie będą mogły kupować ani wynajmować autobusów spalinowych. Część samorządów postanowiła odnowić tabor przed tą zmianą.

Publikacja: 05.12.2025 16:11

Warszawa systematycznie rozbudowuje swoją flotę autobusów miejskich

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Od kilku już lat duże miasta kupują głównie autobusy zeroemisyjne, choć nie rezygnują też z pojazdów dieslowych czy hybrydowych. Jednak od nowego roku to się ma zmienić. Zgodnie z ustawą o elektromobilności, z dniem 1 stycznia 2026 r. duże miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców nabywać mogą jedynie autobusy zeroemisyjne. Chodzi zarówno o umowy sprzedaży, jak i leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu.

Czy w ostatnich miesiącach duże miasta wykorzystały czas, by skorzystać jeszcze z możliwości nabycia pojazdów spalinowych? Tak było choćby w Warszawie, Krakowie, Olsztynie czy Bydgoszczy. Te miasta kupowały autobusy z napędem diesla.

Pięć autobusów do Płocka

A jak było w tych nieco mniejszych, które także liczą ponad 100 tys. mieszkańców? Samorząd Płocka kupił w tym roku za środki własne pięć autobusów o napędzie diesla. Łączny koszt zakupu to ponad 10 mln zł.

Jak poinformował nas Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta w Płocku, autobusy hybrydowe stanowią 28 proc. floty Komunikacji Miejskiej Płock. Spółka dysponuje 114 pojazdami, 32 autobusy są hybrydowe, pozostałe to pojazdy o klasycznym napędzie spalinowym (silnik diesla).

– Ani miasto, ani MZK nie planują zakupu autobusów z silnikami diesla bądź hybrydowych – przekazał nam z kolei Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

MZK w Gorzowie Wielkopolskim posiada 80 autobusów, z czego 64 to pojazdy z napędem konwencjonalnym (silniki diesla, 80 proc. ogólnego stanu floty), kolejne sześć to autobusy hybrydowe (7,5 proc.). Poza tym MZK ma dwa autobusy hybrydowe typu plug-in (2,5 proc.) oraz osiem pojazdów elektrycznych (10 proc. ogólnego stanu floty).

W innej sytuacji jest Elbląg, który ani w tym, ani w przyszłym roku nie planuje zakupu autobusów. – Miasto nie ma własnej floty autobusowej. Komunikacja autobusowa w mieście świadczona jest przez dwie firmy zewnętrzne wybrane w trybie przetargowym – umowy podpisane są do końca 2027 r. – przekazała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prezydenta miasta. Dodała, że obecnie komunikacja świadczona jest łącznie ponad 40 pojazdami spalinowymi.

Wyjątki od reguły

Wejście od nowego roku w życie zakazu nabywania pojazdów spalinowych nie oznacza jednak definitywnego końca tego rodzaju zakupów. W ustawie jest mowa, że obowiązek ten nie będzie miał zastosowania do nabywania autobusów m.in. wykorzystywanych do realizacji przewozów w ramach komunikacji miejskiej wykraczających poza granice administracyjne miasta, czy też w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy miasta skorzystają z tej furtki?

Płock nie planuje kupować w przyszłym roku autobusów spalinowych. – W czerwcu tego roku prezydent podpisał umowę z firmą Solaris na dostawę 18 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów o długości do 12,5 m, o napędzie elektrycznym, zasilanych wodorem. Zakup jest dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – mówi Konrad Kozłowski z płockiego ratusza.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 70,5 mln zł. Pozyskane przez samorząd Płocka dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi 100 proc. kwoty netto, tj. ponad 57 mln zł, natomiast kwota podatku VAT w wysokości ponad 13 mln zł stanowi wkład własny płockiego samorządu. Solaris ma dostarczyć pojazdy do czerwca 2026 r.

Gorzów będzie miał nowe autobusy elektryczne. – Rozstrzygnięto już przetarg na 17 takich pojazdów, a ich dostawa spodziewana jest w przyszłym roku – mówi Wiesław Ciepiela. Miasto planuje zakup kolejnych 16 autobusów elektrycznych w ramach funduszy europejskich.

Źródło: rp.pl

