Reklama

Zmiany w systemach rowerów miejskich. W odpowiedzi na głosy mieszkańców

W Bydgoszczy trwają przygotowania do przetargu na nowy system Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, w Gdańsku mogą pojawić się nowe stacje Mevo.

Publikacja: 01.10.2025 17:48

Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 sta

Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 stacji i obejmuje 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Foto: GZM / Krzysztof Malinowski

Janina Blikowska

Podobnie może być też w systemie rowerowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Obecnie analizujemy możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie relokacji najmniej popularnych stacji oraz optymalizacja liczby bazowych rowerów, by zwiększyć wydajność całego systemu – mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.

Nowe rowery będą w Bydgoszczy. I nowe stacje

Będą zmiany w Bydgoskim Rowerze Aglomeracyjnym. Koniec stacji dokujących, nowe rowery i możliwość wypożyczenia jednośladów z napędem elektrycznym. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zupełnie nowe jednoślady oraz stacje.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, koncepcja zakłada, że rozwiązanie będzie opierało się na zwiększeniu liczby miejsc do wypożyczenia (tzw. stacji wirtualnych).

Czytaj więcej

Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Dopłat do elektrycznych rowerów nie będzie. Program upadł jeszcze przed startem

Na terenie miasta będzie funkcjonować od 70 do maksymalnie 100 stacji. Przygotowywane zamówienie będzie realizowane z możliwością jego rozszerzenia o dodatkowe stacje oraz obszar działania. Nowy system umożliwi dołączenie chętnych do współpracy gmin ościennych.

Reklama
Reklama

Zmienią się też same rowery. Będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji (wszystko będzie na rowerze), a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja. Część jednośladów będzie posiadała również napęd elektryczny.

Miasto wstępnie szacuje, że wdrożenie i funkcjonowanie nowego Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego będzie kosztowało od 4 do 5 mln zł rocznie.

Umowa z operatorem ma zostać podpisana na cztery lata. Dzięki temu miasto, zamiast kupowania rowerów i infrastruktury, nabędzie prawo do korzystania z nich według własnych potrzeb bez ponoszenia kosztów konserwacji, przechowywania i parkowania roweru.

W tym sezonie w systemie BRA zarejestrowanych jest prawie 8 tysięcy użytkowników, którzy mogą korzystać z 62 samoobsługowych stacji. 

Więcej stacji Metroroweru. Zabiegają o to użytkownicy i samorządy

Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 stacji i obejmuje 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Od 25 lutego 2024 r., czyli od początku działania Metroroweru, odnotowano ponad 2 miliony wypożyczeń – wylicza Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Czytaj więcej

W latach 2014–2024 wybudowano w Polsce ok. 4 tys. km tras rowerowych. Ta liczba obejmuje zarówno tra
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa sieć połączy wszystkie regiony. Ważna deklaracja marszałków
Reklama
Reklama

Ten system też się zmieni. Zabiegają o to i mieszkańcy, i samorządy. – Wnioski kierowane do nas przez gminy oraz mieszkańców zazwyczaj związane są z utworzeniem dodatkowych lokalizacji stacji Metroroweru lub zmianą lokalizacji – mówi Łukasz Zych.

Dodaje, że GZM obecnie analizuje możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy.

Pytają mieszkańców, gdzie ustawić stacje Mevo

A w Gdańsku trwają konsultacje społeczne dotyczące wyboru nowych lokalizacji stacji Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo w tym mieście. Mieszkańcy mogą dokonać wyboru spośród 50 propozycji lokalizacji, które są efektem ich zgłoszeń z ostatnich lat.

Czytaj więcej

System roweru miejskiego zadebiutował w Krakowie w 2016 roku
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower miejski pod Wawelem czekają zmiany. System zintegrowany z komunikacją?

Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom możliwości współdecydowania o lokalizacji nowych stacji Mevo, w taki sposób, aby odpowiadały one aktualnym potrzebom i przyczyniały się do poprawy jakości mobilności w mieście oraz zwiększenia udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach.

W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gdańska. Każdy z nich głosuje jeden raz, albo wypełniając ankietę papierową, albo elektroniczną. Konsultacje trwają do końca tygodnia, czyli do 5 października. Będą ważne bez względu na liczbę osób, które wezmą w nich udział.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Miejski Rowery infrastruktura rowerowa rowery miejskie

Podobnie może być też w systemie rowerowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Obecnie analizujemy możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie relokacji najmniej popularnych stacji oraz optymalizacja liczby bazowych rowerów, by zwiększyć wydajność całego systemu – mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.

Nowe rowery będą w Bydgoszczy. I nowe stacje

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Magdalena Wróblewska, dyrektor Pa
Z regionów
Na Mazowszu – kultura za złotówkę
W odpowiedzi na wyzwania związane z jakością powietrza stolica realizuje szereg działań mających na
Z regionów
Bezpieczne powietrze dla bezpiecznej przyszłości
Jak transformować lokalne ciepłownie?
Z regionów
Jak transformować lokalne ciepłownie?
W razie pożaru, zalania czy katastrofy budowlanej miasta udostępniają tymczasowo osobom poszkodowany
Z regionów
Rezerwa mieszkaniowa na wypadki losowe. Jak samorządy sobie z tym radzą?
W wielu miastach w panele fotowoltaiczne wyposażone są parkomaty
Z regionów
Słońce pomaga w mieście. Jak samorządy wykorzystują panele fotowoltaiczne
Reklama
Reklama
e-Wydanie