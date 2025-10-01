Zmiany w systemach rowerów miejskich. W odpowiedzi na głosy mieszkańców

Podobnie może być też w systemie rowerowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Obecnie analizujemy możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie relokacji najmniej popularnych stacji oraz optymalizacja liczby bazowych rowerów, by zwiększyć wydajność całego systemu – mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.

Reklama Reklama

Nowe rowery będą w Bydgoszczy. I nowe stacje

Będą zmiany w Bydgoskim Rowerze Aglomeracyjnym. Koniec stacji dokujących, nowe rowery i możliwość wypożyczenia jednośladów z napędem elektrycznym. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zupełnie nowe jednoślady oraz stacje.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, koncepcja zakłada, że rozwiązanie będzie opierało się na zwiększeniu liczby miejsc do wypożyczenia (tzw. stacji wirtualnych).

Na terenie miasta będzie funkcjonować od 70 do maksymalnie 100 stacji. Przygotowywane zamówienie będzie realizowane z możliwością jego rozszerzenia o dodatkowe stacje oraz obszar działania. Nowy system umożliwi dołączenie chętnych do współpracy gmin ościennych.