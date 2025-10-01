Zmiany w systemach rowerów miejskich. W odpowiedzi na głosy mieszkańców

Aktualizacja: 02.10.2025 01:56 Publikacja: 01.10.2025 17:48
Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 stacji i obejmuje 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Foto: GZM / Krzysztof Malinowski
Podobnie może być też w systemie rowerowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Obecnie analizujemy możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie relokacji najmniej popularnych stacji oraz optymalizacja liczby bazowych rowerów, by zwiększyć wydajność całego systemu – mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.
Będą zmiany w Bydgoskim Rowerze Aglomeracyjnym. Koniec stacji dokujących, nowe rowery i możliwość wypożyczenia jednośladów z napędem elektrycznym. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zupełnie nowe jednoślady oraz stacje.
Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, koncepcja zakłada, że rozwiązanie będzie opierało się na zwiększeniu liczby miejsc do wypożyczenia (tzw. stacji wirtualnych).
Czytaj więcej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka program dopłat do elektrycznych ro...
Na terenie miasta będzie funkcjonować od 70 do maksymalnie 100 stacji. Przygotowywane zamówienie będzie realizowane z możliwością jego rozszerzenia o dodatkowe stacje oraz obszar działania. Nowy system umożliwi dołączenie chętnych do współpracy gmin ościennych.
Zmienią się też same rowery. Będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji (wszystko będzie na rowerze), a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja. Część jednośladów będzie posiadała również napęd elektryczny.
Miasto wstępnie szacuje, że wdrożenie i funkcjonowanie nowego Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego będzie kosztowało od 4 do 5 mln zł rocznie.
Umowa z operatorem ma zostać podpisana na cztery lata. Dzięki temu miasto, zamiast kupowania rowerów i infrastruktury, nabędzie prawo do korzystania z nich według własnych potrzeb bez ponoszenia kosztów konserwacji, przechowywania i parkowania roweru.
W tym sezonie w systemie BRA zarejestrowanych jest prawie 8 tysięcy użytkowników, którzy mogą korzystać z 62 samoobsługowych stacji.
Uruchomiony ponad rok temu System Roweru Metropolitalnego Metrorower liczy 7015 jednośladów, 927 stacji i obejmuje 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Od 25 lutego 2024 r., czyli od początku działania Metroroweru, odnotowano ponad 2 miliony wypożyczeń – wylicza Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Czytaj więcej
Rozwój sieci dróg rowerowych oraz stworzenie spójnej i bezpiecznej infrastruktury na skalę krajow...
Ten system też się zmieni. Zabiegają o to i mieszkańcy, i samorządy. – Wnioski kierowane do nas przez gminy oraz mieszkańców zazwyczaj związane są z utworzeniem dodatkowych lokalizacji stacji Metroroweru lub zmianą lokalizacji – mówi Łukasz Zych.
Dodaje, że GZM obecnie analizuje możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy.
A w Gdańsku trwają konsultacje społeczne dotyczące wyboru nowych lokalizacji stacji Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo w tym mieście. Mieszkańcy mogą dokonać wyboru spośród 50 propozycji lokalizacji, które są efektem ich zgłoszeń z ostatnich lat.
Czytaj więcej
Kraków chce zintegrować dwie miejskie wypożyczalnie: LajkBike i Park-e-Bike. Miasto rozpoczyna pr...
Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom możliwości współdecydowania o lokalizacji nowych stacji Mevo, w taki sposób, aby odpowiadały one aktualnym potrzebom i przyczyniały się do poprawy jakości mobilności w mieście oraz zwiększenia udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach.
W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gdańska. Każdy z nich głosuje jeden raz, albo wypełniając ankietę papierową, albo elektroniczną. Konsultacje trwają do końca tygodnia, czyli do 5 października. Będą ważne bez względu na liczbę osób, które wezmą w nich udział.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podobnie może być też w systemie rowerowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Obecnie analizujemy możliwość rozszerzenia systemu w ramach prawa opcji wynikającego z umowy. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie relokacji najmniej popularnych stacji oraz optymalizacja liczby bazowych rowerów, by zwiększyć wydajność całego systemu – mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.
Samorząd województwa mazowieckiego kontynuuje cieszącą się z roku na rok coraz większą popularnością akcję „Kult...
Zanieczyszczenie powietrza wciąż jest jednym z najpoważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. W odpowiedzi na ten pro...
Polskie ciepłownie stoją przed olbrzymim wyzwaniem finansowym. Problem jest tym większy, im niższa jest rentowno...
Pożary, zalania, katastrofy budowlane – Gdańskie Nieruchomości będą mieć w swojej puli mieszkania, które będą wy...
Lampy, wiaty solarne, parkomaty z energią słoneczną czy ławki solarne, na których można nie tylko odpocząć, ale...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas