Rowerowe przyspieszenie samorządów. Będą nowe velostrady i drogi dla jednośladów

Aktualizacja: 27.11.2025 20:15 Publikacja: 27.11.2025 16:20
Większość dużych inwestycji drogowych w miastach uwzględnia dziś także komunikację rowerową
Foto: AdobeStock
Zbliża się budowa EuroVelo 11, czyli VeloNatura w Małopolsce. Będzie ona przebiegała przez najbardziej atrakcyjne tereny doliny Popradu i Dunajca, w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i Pogórza.
Tą ścieżką będzie można dotrzeć do ważnych historycznie ośrodków Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego i Starego Sącza. Trasa przebiegać będzie również przez malownicze uzdrowiska w dolinie Popradu, tj. Żegiestów, Piwniczną, Muszynę, jak również Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Jezioro Rożnowskie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach czy Puszczę Niepołomicką z ośrodkiem hodowli żubrów.
W czwartek, 27 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisano porozumienie z gminami Gródek nad Dunajcem oraz Chełmiec dotyczące koncepcji trasy wokół Jeziora Rożnowskiego. – To krok milowy w stronę pełnej realizacji trasy EuroVelo 11 w Małopolsce – inwestycji, która wzmacnia pozycję regionu jako jednej z czołowych destynacji rowerowych w Europie. Dodatkowo na tym odcinku przebieg EuroVelo 11 pokrywa się z przebiegiem trasy VeloDunajec, aktualne działania są więc niezwykle istotne dla obu tras – mówi Joanna Opyd, rzecznik marszałka województwa małopolskiego.
Dodaje, że zakres planowanego zadania obejmuje opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 11 na wskazanym odcinku. Dalsze działania, takie jak opracowanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja inwestycji, będą przedmiotem odrębnych umów. Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie, a termin realizacji zaplanowano na lata 2025–2026. Wartość zadania wynosi niemal 500 tys. zł.
Czytaj więcej
Jeszcze dekadę temu sezon rowerów miejskich kojarzył się z wiosną i latem, czasem wczesną jesieni...
EuroVelo 11 jest ważne zwłaszcza dlatego, że w Małopolsce trwa budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowościach Bieśnik, Zdonia, Borowa i Paleśnica. Odcinek o długości 5,5 kilometra, kosztujący ponad 19 milionów złotych, ma zapewnić ciągłość tras EuroVelo 11 i VeloDunajec.
Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak określa tę inwestycję jako wydarzenie historyczne, które poprawi bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, zwiększy atrakcyjność turystyczną południowej części gminy i otworzy powiat tarnowski na ruch rowerowy w kierunku Jeziora Rożnowskiego oraz dalej na południe Polski – do Szczawnicy, Zakopanego czy Muszyny.
Dynamicznie rozwija się infrastruktura rowerowa w Sosnowcu. Trwa właśnie postępowanie przetargowe na budowę velostrady, czyli szybkiej, bezkolizyjnej trasy rowerowej o długości 7,5 kilometra. Połączy ona kluczowe punkty regionu, w tym Katowice, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. Inwestycje powstaną przy współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz samorządem województwa śląskiego.
Jak podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, velostrady mają stać się nowoczesnymi drogami rowerowymi, służącymi codziennej komunikacji między miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sosnowiec wraz z GZM uzyskał ponad 67 milionów złotych dofinansowania unijnego na projekt o wartości 91,8 miliona złotych.
– Na początku 2026 r. powinniśmy poznać oferty. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 30 miesięcy na realizację, z czego około roku zajmą projekt, pozwolenia itp. – podał prezydent Sosnowca. Docelowo w całej metropolii ma powstać dziewięć velostrad o łącznej długości około 120 kilometrów, co czyni ten projekt jedną z największych inicjatyw rowerowych w Polsce.
Pierwszy odcinek Velostrady nr 6 powstał już w Katowicach. Powstają lub powstały koncepcje techniczne dla przebiegu tras m.in. z Katowic do Mysłowic czy Sosnowca.
Także działania władz Wrocławia mają charakter kompleksowy i obejmują zarówno remonty istniejącej infrastruktury, jak i realizację nowych, strategicznych inwestycji – takich jak Zielona Rowerowa Oś Zachodnia, trasy Zielińskiego – Muzealna i Bożego Ciała – Widok, przebudowy ulic Wilkszyńskiej, Dolnobrzeskiej i Koszarowej, a także nowe kładki pieszo-rowerowe i połączenia między dzielnicami.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreśla, że każda duża inwestycja uwzględnia dziś sprawną komunikację rowerową, a rozwój tej formy transportu musi iść w parze z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.
Czytaj więcej
Rozwijające się systemy rowerów miejskich pociągają wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury....
Wrocław może już pochwalić się 428 kilometrami tras rowerowych, mikrohubem cargo, strefami Slow Zone oraz powrotem roweru miejskiego, który w zaledwie pół roku zanotował milion przejazdów. Efektem tych wysiłków jest historyczne uwzględnienie Wrocławia w prestiżowym Copenhagenize Index 2025, czyli globalnym rankingu miast najbardziej przyjaznych rowerzystom.
Ranking opiera się na trzech kluczowych filarach: bezpiecznej i spójnej infrastrukturze, wykorzystaniu i dostępności roweru oraz polityce i wsparciu. To pierwszy raz, gdy polskie miasto znalazło się w tym zestawieniu. Wrocław uplasował się na 28. miejscu na świecie, wyprzedzając m.in. Londyn, Barcelonę czy Walencję.
Autorzy raportu podkreślają, że obecność miasta w pierwszej trzydziestce i najwyższa pozycja spośród wszystkich polskich ośrodków to dowód na realne i systemowe działania na rzecz bardziej zrównoważonego transportu. – Dla mnie ważne jest, by miasto rozwijało się równomiernie i słuchało mieszkańców. Dlatego każda nowa, duża inwestycja od razu zakłada sprawną komunikację rowerową, każdy remont drogi czy chodnika ma rowery na uwadze, ale jednocześnie – i to podkreślam – nie zapominamy o innych użytkownikach – mówi prezydent Jacek Sutryk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zbliża się budowa EuroVelo 11, czyli VeloNatura w Małopolsce. Będzie ona przebiegała przez najbardziej atrakcyjne tereny doliny Popradu i Dunajca, w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i Pogórza.
Tą ścieżką będzie można dotrzeć do ważnych historycznie ośrodków Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego i Starego Sącza. Trasa przebiegać będzie również przez malownicze uzdrowiska w dolinie Popradu, tj. Żegiestów, Piwniczną, Muszynę, jak również Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Jezioro Rożnowskie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach czy Puszczę Niepołomicką z ośrodkiem hodowli żubrów.
Jeszcze dekadę temu sezon rowerów miejskich kojarzył się z wiosną i latem, czasem wczesną jesienią. Obecnie w wi...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Rozwijające się systemy rowerów miejskich pociągają wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury. Inwestycje w dr...
W Warszawie, Gdańsku i Krakowie rower jest najbardziej efektywnym środkiem transportu w porannym szczycie komuni...
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka program dopłat do elektrycznych rowerów jeszcze z...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Rozwój sieci dróg rowerowych oraz stworzenie spójnej i bezpiecznej infrastruktury na skalę krajową i włączenie j...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas