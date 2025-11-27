Rowerowe przyspieszenie samorządów. Będą nowe velostrady i drogi dla jednośladów

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie plany mają samorządy dotyczące nowych inwestycji rowerowych?

W jaki sposób realizacja projektów takich jak EuroVelo 11 wpływa na atrakcyjność turystyczną Małopolski?

Co oznacza dynamiczny rozwój infrastruktury rowerowej w regionie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jak velostrady mają polepszyć komunikację?

Na jakiej podstawie Wrocław został uwzględniony w prestiżowym Copenhagenize Index 2025?

Zbliża się budowa EuroVelo 11, czyli VeloNatura w Małopolsce. Będzie ona przebiegała przez najbardziej atrakcyjne tereny doliny Popradu i Dunajca, w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i Pogórza.

Reklama Reklama

Tą ścieżką będzie można dotrzeć do ważnych historycznie ośrodków Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego i Starego Sącza. Trasa przebiegać będzie również przez malownicze uzdrowiska w dolinie Popradu, tj. Żegiestów, Piwniczną, Muszynę, jak również Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Jezioro Rożnowskie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach czy Puszczę Niepołomicką z ośrodkiem hodowli żubrów.

Porozumienie w sprawie trasy wokół Jeziora Rożnowskiego

W czwartek, 27 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisano porozumienie z gminami Gródek nad Dunajcem oraz Chełmiec dotyczące koncepcji trasy wokół Jeziora Rożnowskiego. – To krok milowy w stronę pełnej realizacji trasy EuroVelo 11 w Małopolsce – inwestycji, która wzmacnia pozycję regionu jako jednej z czołowych destynacji rowerowych w Europie. Dodatkowo na tym odcinku przebieg EuroVelo 11 pokrywa się z przebiegiem trasy VeloDunajec, aktualne działania są więc niezwykle istotne dla obu tras – mówi Joanna Opyd, rzecznik marszałka województwa małopolskiego.

Dodaje, że zakres planowanego zadania obejmuje opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 11 na wskazanym odcinku. Dalsze działania, takie jak opracowanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja inwestycji, będą przedmiotem odrębnych umów. Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie, a termin realizacji zaplanowano na lata 2025–2026. Wartość zadania wynosi niemal 500 tys. zł.