Rowerowe przyspieszenie samorządów. Będą nowe velostrady i drogi dla jednośladów

Chociaż prawdziwi entuzjaści dwóch kółek jeżdżą niemal przez cały rok, to dla rowerzystów nastał martwy sezon. Ale nie dla samorządów, które planują kolejne inwestycje związane z jednośladami.

Publikacja: 27.11.2025 16:20

Większość dużych inwestycji drogowych w miastach uwzględnia dziś także komunikację rowerową

Foto: AdobeStock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie plany mają samorządy dotyczące nowych inwestycji rowerowych?
  • W jaki sposób realizacja projektów takich jak EuroVelo 11 wpływa na atrakcyjność turystyczną Małopolski?
  • Co oznacza dynamiczny rozwój infrastruktury rowerowej w regionie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jak velostrady mają polepszyć komunikację?
  • Na jakiej podstawie Wrocław został uwzględniony w prestiżowym Copenhagenize Index 2025?

Zbliża się budowa EuroVelo 11, czyli VeloNatura w Małopolsce. Będzie ona przebiegała przez najbardziej atrakcyjne tereny doliny Popradu i Dunajca, w otoczeniu Beskidu Sądeckiego i Pogórza.

Tą ścieżką będzie można dotrzeć do ważnych historycznie ośrodków Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego i Starego Sącza. Trasa przebiegać będzie również przez malownicze uzdrowiska w dolinie Popradu, tj. Żegiestów, Piwniczną, Muszynę, jak również Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Jezioro Rożnowskie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach czy Puszczę Niepołomicką z ośrodkiem hodowli żubrów.

Porozumienie w sprawie trasy wokół Jeziora Rożnowskiego

W czwartek, 27 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisano porozumienie z gminami Gródek nad Dunajcem oraz Chełmiec dotyczące koncepcji trasy wokół Jeziora Rożnowskiego. – To krok milowy w stronę pełnej realizacji trasy EuroVelo 11 w Małopolsce – inwestycji, która wzmacnia pozycję regionu jako jednej z czołowych destynacji rowerowych w Europie. Dodatkowo na tym odcinku przebieg EuroVelo 11 pokrywa się z przebiegiem trasy VeloDunajec, aktualne działania są więc niezwykle istotne dla obu tras – mówi Joanna Opyd, rzecznik marszałka województwa małopolskiego.

Dodaje, że zakres planowanego zadania obejmuje opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 11 na wskazanym odcinku. Dalsze działania, takie jak opracowanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja inwestycji, będą przedmiotem odrębnych umów. Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie, a termin realizacji zaplanowano na lata 2025–2026. Wartość zadania wynosi niemal 500 tys. zł. 

EuroVelo 11 jest ważne zwłaszcza dlatego, że w Małopolsce trwa budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowościach Bieśnik, Zdonia, Borowa i Paleśnica. Odcinek o długości 5,5 kilometra, kosztujący ponad 19 milionów złotych, ma zapewnić ciągłość tras EuroVelo 11 i VeloDunajec.

Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak określa tę inwestycję jako wydarzenie historyczne, które poprawi bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, zwiększy atrakcyjność turystyczną południowej części gminy i otworzy powiat tarnowski na ruch rowerowy w kierunku Jeziora Rożnowskiego oraz dalej na południe Polski – do Szczawnicy, Zakopanego czy Muszyny.

Będzie więcej śląskich velostrad

Dynamicznie rozwija się infrastruktura rowerowa w Sosnowcu. Trwa właśnie postępowanie przetargowe na budowę velostrady, czyli szybkiej, bezkolizyjnej trasy rowerowej o długości 7,5 kilometra. Połączy ona kluczowe punkty regionu, w tym Katowice, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. Inwestycje powstaną przy współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz samorządem województwa śląskiego.

Jak podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, velostrady mają stać się nowoczesnymi drogami rowerowymi, służącymi codziennej komunikacji między miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sosnowiec wraz z GZM uzyskał ponad 67 milionów złotych dofinansowania unijnego na projekt o wartości 91,8 miliona złotych.

– Na początku 2026 r. powinniśmy poznać oferty. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 30 miesięcy na realizację, z czego około roku zajmą projekt, pozwolenia itp. – podał prezydent Sosnowca. Docelowo w całej metropolii ma powstać dziewięć velostrad o łącznej długości około 120 kilometrów, co czyni ten projekt jedną z największych inicjatyw rowerowych w Polsce.

Pierwszy odcinek Velostrady nr 6 powstał już w Katowicach. Powstają lub powstały koncepcje techniczne dla przebiegu tras m.in. z Katowic do Mysłowic czy Sosnowca.

Wrocław inwestuje w drogi rowerowe – inni to widzą

Także działania władz Wrocławia mają charakter kompleksowy i obejmują zarówno remonty istniejącej infrastruktury, jak i realizację nowych, strategicznych inwestycji – takich jak Zielona Rowerowa Oś Zachodnia, trasy Zielińskiego – Muzealna i Bożego Ciała – Widok, przebudowy ulic Wilkszyńskiej, Dolnobrzeskiej i Koszarowej, a także nowe kładki pieszo-rowerowe i połączenia między dzielnicami.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreśla, że każda duża inwestycja uwzględnia dziś sprawną komunikację rowerową, a rozwój tej formy transportu musi iść w parze z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.

Wrocław może już pochwalić się 428 kilometrami tras rowerowych, mikrohubem cargo, strefami Slow Zone oraz powrotem roweru miejskiego, który w zaledwie pół roku zanotował milion przejazdów. Efektem tych wysiłków jest historyczne uwzględnienie Wrocławia w prestiżowym Copenhagenize Index 2025, czyli globalnym rankingu miast najbardziej przyjaznych rowerzystom.

Ranking opiera się na trzech kluczowych filarach: bezpiecznej i spójnej infrastrukturze, wykorzystaniu i dostępności roweru oraz polityce i wsparciu. To pierwszy raz, gdy polskie miasto znalazło się w tym zestawieniu. Wrocław uplasował się na 28. miejscu na świecie, wyprzedzając m.in. Londyn, Barcelonę czy Walencję.

Autorzy raportu podkreślają, że obecność miasta w pierwszej trzydziestce i najwyższa pozycja spośród wszystkich polskich ośrodków to dowód na realne i systemowe działania na rzecz bardziej zrównoważonego transportu. – Dla mnie ważne jest, by miasto rozwijało się równomiernie i słuchało mieszkańców. Dlatego każda nowa, duża inwestycja od razu zakłada sprawną komunikację rowerową, każdy remont drogi czy chodnika ma rowery na uwadze, ale jednocześnie – i to podkreślam – nie zapominamy o innych użytkownikach – mówi prezydent Jacek Sutryk. 

 

 

 

Transport Rowery infrastruktura rowerowa

