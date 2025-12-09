Miasta inwestują w systemy ITS. Finansowe wsparcie zapewniają fundusze unijne

Operator systemu będzie musiał go stale unowocześniać. Ma podłączać do niego ok. 20 nowych skrzyżowań rocznie. Rozbuduje również system pomiarowy. Będzie miał także za zadanie włączenie do ZSZR jednego z kluczowych korytarzy do centrum Warszawy – alei Niepodległości, w tym zaprojektowanie tam trasy rowerowej.

Tego rodzaju przedsięwzięcia chcą realizować także inne miasta. Na wartą prawie 67 mln zł inwestycję w system inteligentnego transportu (ITS) zdecydował się Kraków, który w sierpniu podpisał w tej sprawie umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Na projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego ITS w Krakowie będzie się składał szereg elementów, w tym inteligentne sterowniki sygnalizacji świetlnej, których zadaniem będzie wspieranie priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej i czuwanie nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dla wygody korzystających z publicznej komunikacji zamontowane zostaną elektroniczne tablice dynamicznej informacji. Pojazdy na ulicach będą obserwowane przez system kamer, dzięki którym będzie można na bieżąco kontrolować np. buspasy w mieście, czy wjazd w obszary objęte ograniczeniami w ruchu: Stare Miasto i Kazimierz oraz najważniejsze ciągi komunikacyjne. W przyszłości kamery posłużą również do kontroli strefy czystego transportu.

Korki o kwadrans krótsze

ITS w Krakowie wpisuje się w strategię zielonej, cyfrowej transformacji miejskiej mobilności oraz cele polityki spójności Unii Europejskiej. Z końcem obecnego roku spodziewane jest ogłoszenie przetargu na jego realizację. W połowie przyszłego roku ma zacząć się jego budowa, która potrwa do końca 2029 r.

O skuteczności tego rodzaju przedsięwzięć świadczy przykład Katowic, gdzie elektroniczne systemy nadzorują uliczny transport od ubiegłego roku. Dzięki nim czas przejazdu przez miasto skrócił się o kwadrans. Budowa ITS w Katowicach została dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą prawie 73 mln zł.