Prezydent Płocka: W naszych przedszkolach niż demograficzny jest już widoczny

Od tego roku zmienił się sposób finansowania oświaty. Subwencję oświatową zastąpiły tzw. potrzeby oświatowe. Czy wystarczy pieniędzy, zwłaszcza przy obecnych presjach płacowych?

Od wielu lat oświata jest jednym z najważniejszych elementów budżetów wszystkich samorządów, a subwencja oświatowa nigdy nie wystarczała na pełne pokrycie kosztów tego zadania. Należy cieszyć się z tego, że od 2024 roku zatrzymała się tendencja bardzo mocno rosnących wydatków własnych samorządów na oświatę. Oczywiście kwoty te nieznacznie rosną dalej, ale udział środków własnych przeznaczanych na finansowanie tego zadania istotnie spadł w porównaniu do lat ubiegłych. W 2021 roku wynosił np. 43,5 proc., w roku 2023 – 42,3 proc., a obecnie jest na poziomie 35-36 proc.

Czas pokaże, jak to będzie funkcjonować w nowym systemie. Samorządy zawsze dokładały, zależnie od swoich możliwości i determinacji władz miasta, gminy czy powiatu, wierząc, że jest to nie tylko zadanie samorządu, ale też misja dla prezydenta, który ma za zadanie przygotowanie młodego pokolenia do życia. Nie znam samorządowca, który chciałby i postanowił oszczędzać na oświacie, a z drugiej strony nie znam również żadnego, który nie chciałby otrzymywać na ten cel większych środków z budżetu państwa.

No chyba, że naprawdę nie ma z czego dokładać, bo są jednak samorządy w złej sytuacji finansowej...

W przypadku Płocka sytuacja jest na razie bardzo stabilna i pod kontrolą.

Na początku roku, gdy wprowadzano zmiany w sposobie finansowania samorządów, pojawiały się głosy, że po jakimś czasie będą rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat ewentualnych zmian. Czy po tych ośmiu miesiącach wiadomo już, co należałoby zmienić w finansowaniu oświaty, czy jeszcze jest za wcześnie na takie oceny?

Myślę, że jeszcze za wcześnie, aby mówić o zmianach w ustawie. Jednak jako samorządowcy mamy już kilka istotnych postulatów dotyczących zmian. Chodzi m.in. o zwiększenie uprawnień samorządów do tworzenia sieci szkół, uproszczenie procedur likwidacji placówek oświatowych, aby jednostki samorządu terytorialnego mogły tworzyć siatkę placówek dostosowaną do potrzeb i zmian demograficznych na ich terenie.

Proponowalibyśmy też zmiany zasad funkcjonowania placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż samorządy, w celu obniżenia kosztów dotacji ponoszonych przez samorządy. Samorząd powinien też posiadać wyłączną kompetencję w zakresie możliwości udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na założenie placówki publicznej prowadzonej przez podmiot inny niż JST. Zezwolenie powinno być wydawane na określony czas oraz uwzględniać maksymalną liczbę oddziałów i uczniów. Jest to niezbędne w kontekście zachodzących zmian demograficznych.

Placówki tego typu nie powinny się rozrastać w niekontrolowanym tempie. W przypadku placówek już istniejących samorząd powinien otrzymać prawo cofnięcia wydanego zezwolenia. Oczywiście z zachowaniem długiego terminu na wygaszenie działalności. Obecnie przekazujemy szkołom publicznym, prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu, dotacje w wysokości odpowiadającej kosztom, jakie ponosi samorząd na ucznia we własnych placówkach. Jest to uzasadnione wyłącznie wtedy, gdy samorząd nie posiada wystarczającej bazy placówek oświatowych. Dokonywane przez samorządy inwestycje i zmiany demograficzne sprawiają jednak, że ta baza na ogół jest wystarczająca.