Prezydent Konina: Elektrownia jądrowa przestawiłaby miasto na nową drogę rozwoju

Piotr Korytkowski, prezydent Konina
Tak. Jak najbardziej, u nas także jest przyzwolenie na taką inwestycję. Samo miasto Konin, ale też powiat koniński, sąsiednie powiaty oraz samorząd województwa wielkopolskiego podjęły już stosowne uchwały dotyczące akceptacji budowy elektrowni jądrowej właśnie w Koninie. Podobne stanowiska przyjęły także różne organizacje i stowarzyszenia z naszego terenu – jak Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska czy izby gospodarcze zlokalizowane w regionie. A sami mieszkańcy Konina w rozmowach podkreślają, że taka inwestycja przestawiłaby miasto na nową drogę rozwoju.
Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Dosłownie za chwilę w naszym powiecie przestanie być wydobywany węgiel brunatny, który jest spalany w elektrowni Pątnów – jednej z dwóch, które mamy na terenie miasta. Tym samym elektrownia zostanie wyłączona z użytkowania, a produkcja dość dużego wolumenu energii, oddawanej do sieci elektroenergetycznej, po prostu zaniknie.
Nie. Tam będzie można kopać węgiel brunatny o wiele dłużej niż u nas. My mamy już zapalone czerwone światło, jeśli chodzi o jego wydobycie. W Bełchatowie koncesje na wydobycie obowiązują jeszcze przez wiele lat. A biorąc pod uwagę, że elektrowni nie da się szybko wyłączyć, proces wygaszania – tak jak ma to miejsce w Koninie – będzie tam rozpoczęty później. Wracając do argumentów za naszą lokalizacją: mamy zasoby wody, które mogą służyć do chłodzenia elektrowni jądrowej.
Wokół Konina są naturalne jeziora, mamy rzekę Wartę o dużym przepływie, regulowaną przez zbiornik Jeziorsko. W wyrobiskach pokopalnianych powstają również kolejne zbiorniki, które także będą zasobami wody. Mamy również stabilny grunt – tutaj nie ma trzęsień ziemi. Mamy solidną podstawę pod budowę elektrowni na terenie, który nigdy nie był użytkowany przez człowieka, a zlokalizowany jest tuż obok wspomnianych zbiorników wodnych. Mamy też energetyków, urządzenia do wyprowadzenia mocy oraz linie przesyłowe, co przy takiej inwestycji ma ogromne znaczenie. I to wszystko jest gotowe do natychmiastowego użycia.
Odporność państwa bierze się z siły lokalnej. Rola samorządów jest absolutnie nie do przecenienia...
Przede wszystkim byłoby to zatrudnienie mieszkańców miasta i okolic – już od momentu rozpoczęcia budowy. Proces inwestycyjny potrwa przecież wiele lat. Dodatkowo mieszkańcy miasta, powiatu i regionu znajdą pracę w samej elektrowni jądrowej po jej wybudowaniu. Jesteśmy też w stanie wykształcić potrzebne kadry – zarówno na poziomie szkół średnich, jak i wyższych. Niewątpliwą korzyścią będzie również podatek, który zasili budżet gminy, na terenie której elektrownia będzie zlokalizowana – czyli gminy Konin lub gminy Kazimierz Biskupi, bo takie są obecnie brane pod uwagę. Sąsiednie gminy także będą uzyskiwać lokalny podatek.
Tak, mieszkańcy już korzystają. 27 października nasza ciepłownia geotermalna została uruchomiona. Jest trzecim źródłem ciepła dla mieszkańców Konina. Wszystkie te źródła mają charakter odnawialny.
Wówczas wydajność ciepłowni geotermalnej zostanie zwiększona. Ze względu na to, że w różnych miastach – także w Koninie – jest potrzeba zatłaczania już użytej ciepłej wody z powrotem do skorupy ziemskiej, konieczne jest wykonanie drugiego otworu zatłaczającego. W innych ciepłowniach geotermalnych opartych na wodach o dużym zasoleniu również wykonuje się takie inwestycje. Aby nie działać po omacku, koniński MPEC bierze udział w unijnym projekcie URGENT, dzięki czemu z funduszy europejskich zostaną sfinansowane badania sejsmiczne w trzech ośrodkach w Europie, w tym w Koninie. W promieniu jednego kilometra wokół aktualnych odwiertów zostanie zbadana skorupa ziemska, aby określić, które skały najlepiej nadają się do wtłaczania wody geotermalnej z powrotem do wnętrza ziemi.
Tak samo, tylko że mamy jeden otwór zatłaczający. Kiedy będą dwa, więcej ciepła będzie mogło być wykorzystane, bo więcej wody zostanie wtłoczone do skorupy ziemskiej. Wówczas parametry ciepłowni geotermalnej zostaną podwyższone w zakresie odbioru ciepła.
Jako samorządy nie akceptujemy centralizacji, bo odbiera nam podmiotowość i wprowadza schematy ni...
Rzeczywiście, prognozy wskazują dochód na poziomie 932 mln zł w przyszłym roku i wydatki w wysokości 964 mln zł.
Miasto cały czas się rozwija, a mieszkańcy zarabiają coraz więcej. Jeśli chodzi o udział miasta w podatkach centralnych: z podatku PIT mamy wyższe udziały, co podnosi nasze dochody. Natomiast w przypadku podatku CIT przychód jest mniejszy, niż oczekiwaliśmy. Będziemy się zwracać do Ministerstwa Finansów o ponowne przeliczenie tych dochodów, bo do końca nie rozumiemy, dlaczego mamy niższe udziały w tym podatku na przyszły rok. Choć udział w CIT jest niższy, to dzięki inwestycjom realizowanym w mieście pozyskujemy zewnętrzne środki. Jesteśmy w tym naprawdę skuteczni, zwłaszcza w pozyskiwaniu funduszy europejskich, więc budżet z roku na rok rośnie.
Wydatki na oświatę stale rosną – nie tylko w Koninie, ale w większości samorządów. W przyszłym roku będzie podobnie, a ten wzrost niestety musi być finansowany z budżetu miasta, choć koszt ten powinien spoczywać na budżecie państwa. Druga kwestia to inwestycje, które realizujemy. To duże wydatki związane z drogownictwem – przebudową mostów oraz budową i naprawą dróg, w tym krajowych, szczególnie na terenie miasta. Jako miasto na prawach powiatu jesteśmy zobowiązani realizować je z własnego budżetu. Na szczęście pozyskujemy na ten cel środki zewnętrzne – nie tylko na drogi, ale także na przykład na budowę nowego cmentarza czy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Nie da się. Bez środków zewnętrznych, dotacji, ale też kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych nie jesteśmy w stanie realizować inwestycji, które są konieczne. Zobowiązania zaciągamy oczywiście wyłącznie na ważne inwestycje.
Przede wszystkim projekt wykraczający poza samo miasto – „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. To zadanie polega na budowie w ciągu najbliższych dwóch lat, w 2026 i 2027 r., nowej zajezdni dla autobusów miejskich. Chcemy, by była to zajezdnia samowystarczalna, z produkcją zielonej energii oraz paliwa w postaci zielonego wodoru. Planujemy zakup autobusów wodorowych i elektrycznych, a w przyszłości także pojazdów na skroplony gaz ziemny produkowany w naszych spółkach. Zamierzamy też wprowadzić Inteligentny System Transportowy (ITS) i przeorganizować ruch na terenie miasta, tak, by priorytet miały autobusy komunikacji miejskiej MZK i autobusy PKS, który również należy do miasta.
One już trwają. Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników wszystkich miejskich spółek i jednostek organizacyjnych. Wszystkie szkoły zostały już przeszkolone.
Na razie kadra. Realizujemy to etapami – nie da się zrobić wszystkiego naraz. Za nami już wiele przeprowadzonych szkoleń.
Miejsca schronienia są oczywiście istotne, ale najważniejsze, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak zach...
Oczywiście. To nasz obowiązek. Przed nami adaptacja takich obiektów. Niestety obecnie mamy tylko 12 miejsc, które nie spełniają wymaganych norm technicznych. Musimy więc przeprowadzić ich adaptację, by stworzyć większą liczbę miejsc ukrycia i doraźnego schronienia. Aktualnie jesteśmy w stanie zabezpieczyć miejsca dla 1,2 tys. osób, a powinniśmy mieć 18 tys. miejsc ukrycia oraz 33 tys. miejsc doraźnego schronienia. Są to potężne inwestycje, dlatego planujemy budowę parkingu wielopoziomowego u zbiegu ulic Przemysłowej i Warszawskiej – z zapleczem sanitarnym, który w przypadku zagrożenia będzie mógł pomieścić wiele osób. To nasze pierwsze duże wyzwanie.
Pieniądze będą pochodzić m.in. z budżetu państwa, ponieważ są na to przeznaczone odpowiednie fundusze – choćby w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Aby je pozyskać, musimy złożyć stosowny wniosek, uzyskać dotację i zrealizować nasz plan.
Tak było, ponieważ jesteśmy obecnie zobowiązani najpierw do przeprowadzenia inwentaryzacji takich miejsc. Inwentaryzacja jest prowadzona przez straż pożarną oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który musi opracować dokumentację określającą, które miejsca nadają się do adaptacji, a które nie. Myślimy przede wszystkim o naszych jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich. Po zakończeniu inwentaryzacji będziemy decydować, które obiekty przystosować do celów miejsc ukrycia i schronienia, a gdzie budować nowe.
