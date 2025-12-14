Aktualizacja: 14.12.2025 21:02 Publikacja: 14.12.2025 12:19
Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego
Foto: UMWM
Jeżeli chodzi o finanse, to najbardziej niepokojące jest to, że – patrząc zarówno na Małopolskę, jak i na wiele innych regionów – w ramach nowych propozycji i algorytmów otrzymaliśmy zdecydowanie mniej środków, niż jeszcze rok temu prognozowaliśmy. Zakładaliśmy poziom około 80 mln zł. Ostatecznie dostaliśmy zaledwie 6 mln. To realnie ogranicza nasze możliwości inwestycyjne: zarówno jeśli chodzi o kontraktowanie zadań, jak i zamawianie taboru kolejowego czy realizację większych projektów rozwojowych. Do tego dochodzi ryzyko spowolnienia gospodarczego. Jeżeli gospodarka zwolni, spadną wpływy z PIT i CIT, a to będzie dla regionów bardzo niebezpieczny sygnał – bo mniejsze wpływy oznaczają wprost mniej inwestycji. Jako samorządy od dawna wskazujemy też na brak programów strategicznych. W poprzedniej kadencji Małopolska skonsumowała blisko 400 mln zł właśnie na takie inwestycje i było to naprawdę potrzebne. Fundusz Dróg Samorządowych jest w gminach i powiatach bardzo widoczny, ale kluczowe jest, by środki trafiały szeroko – nie tylko do regionów, ale również do mniejszych samorządów. To nakręca gospodarkę i otwiera kolejne możliwości rozwojowe.
Nie jest korzystna. Jak już wspomniałem, zakładaliśmy środki na poziomie około 80 milionów złotych, a realnie otrzymaliśmy zaledwie 6 mln. To drastycznie ogranicza możliwości kontraktowania i realizacji zadań. Jednocześnie w obecnej sytuacji nie zatrzymujemy się. Skoro nie możemy dziś wchodzić w duże projekty typu „zaprojektuj i wybuduj”, to wykorzystujemy ten czas na ogłaszanie postępowań projektowych. Dążymy, aby w przyszłości tych inwestycji było jak najwięcej i nie chcemy zmarnować ani minuty, by je przygotować.
Dialog jest trudny, ale się nie poddajemy. W związku z sytuacją finansową zwróciłem się do premiera z prośbą, by algorytmy zostały ponownie przeliczone, tak aby regiony mogły liczyć na realne wsparcie. Z drugiej strony są też obszary, w których widzimy pozytywne sygnały – i za to również dziękuję. Mam na myśli przede wszystkim środki kierowane na ochronę zdrowia. Małopolska skorzysta na inwestycjach w szpitale na poziomie blisko 700 milionów złotych. To są duże projekty i w tym obszarze współpraca wygląda dobrze.
Bezpieczeństwo jest kluczowe zarówno dla rozwoju regionu, jak i dla codziennego bezpieczeństwa mieszkańców. Mówimy tu o różnych sferach – od ochrony zdrowia i rozwoju szpitali, przez bezpieczeństwo na kolei. W Małopolsce szczególnie podkreślam jeden element: dostęp do wody. W sytuacjach kryzysowych to może być absolutnie najtrudniejszy obszar. Dlatego jako region kierujemy na ten cel środki europejskie i zewnętrzne, a samorządy lokalne inwestują w nowe wodociągi, stacje uzdatniania i infrastrukturę liniową. To inwestycje, które mieszkańców realnie interesują i które podnoszą odporność regionu. W zarządzie województwa jasno mówimy, że na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a dopiero później kolejne inwestycje. Gdyby w zakresie bezpieczeństwa pojawiły się poważne luki, musielibyśmy wstrzymywać inne projekty, by najpierw zabezpieczyć potrzeby podstawowe. I jeszcze jeden element: w rozmowach z turystami czy osobami odwiedzającymi Małopolskę często słyszymy, że nasz region jest postrzegany jako bezpieczny. To dla nas bardzo ważny sygnał.
Jeżeli chodzi o środki europejskie, zawsze podkreślam jedno: te pieniądze trzeba inwestować, a nie po prostu wydawać. To musi być realna inwestycja. W KPO mieliśmy niestety przykłady zadań, które – w mojej ocenie – inwestycjami nie były, tylko zwykłym wydatkowaniem. Z drugiej strony rozumiem też przedsiębiorców, którzy korzystali z naborów i chcieli wykorzystać dostępne środki. W Małopolsce, we współpracy z samorządami i innymi beneficjentami, środki europejskie wykorzystujemy w sposób skuteczny – inwestując w konkretne, namacalne projekty. Kupujemy nowy tabor kolejowy, rozwijamy szpitale i modernizujemy oddziały, kierujemy środki na rozbudowę wodociągów i infrastruktury wodnej. To są rzeczy, które w regionie są dziś bardzo wyraźnie widoczne.
Jeżeli chodzi o rozwój kolei w Małopolsce, najlepiej widać go w liczbach. W 2014 r. kolej regionalna przewiozła w naszym województwie nieco ponad 7 milionów pasażerów. W 2025 r. będzie to już około 27 milionów. Skala zmiany jest więc ogromna – kolej rzeczywiście przeżywa renesans. Cieszy nas przede wszystkim to, że na małopolskich torach jeżdżą nowoczesne, bezpieczne pociągi. Natomiast wyzwaniem pozostaje dostęp do taboru i zakup kolejnych pojazdów. W ubiegłym roku zadeklarowaliśmy, że w najbliższych latach pozyskamy 25 nowych składów. Dziś mamy już zakontraktowanych 12 pojazdów w ramach umów wykonawczych. Pierwsze z nich trafią na tory latem 2026 r. a kolejne będą sukcesywnie dostarczane tak, aby do końca 2028 r. całe zamówienie – wszystkich 25 pociągów – było już w Małopolsce.
Przygotowujemy też następne projekty. Uczestniczymy w programie Kolej Plus, m.in. w kierunku Myślenic, Niepołomic czy Olkusza. To ważny element rozwoju infrastruktury. Oczywiście wiemy, że kolej nie dotrze wszędzie, dlatego rozwijamy również Małopolskie Linie Dowozowe – połączenia autobusowe skoordynowane z koleją, które cieszą się dużym zainteresowaniem i realnie zwiększają dostępność transportową regionu.
Każda nowa droga sprzyja rozwojowi regionu i poszczególnych gmin. Ale jednocześnie musi być tak poprowadzona i tak przedstawiona mieszkańcom, by budziła akceptację. Dzisiejsze protesty i dyskusje wokół przebiegu S7 jasno pokazują, że w przypadku części propozycji tej zgody po prostu nie ma. Z drugiej strony wiemy, że w perspektywie kilkunastu lat przepustowość obecnej trasy będzie bardzo ograniczona. Szacunki wskazują, że może nią jeździć nawet około 70 tysięcy pojazdów na dobę. Lokalny ruch trzeba więc realnie odciążyć. Dlatego mówimy też o alternatywie – o kolei, która w przypadku S7 staje się naturalnym kierunkiem do rozważenia.
Oczywiście, każdy nowy pociąg, każda nowa droga czy nowy odcinek torów mnie cieszy jako gospodarza regionu. Natomiast trzeba jasno powiedzieć: gdyby nie decyzje sprzed kilku lat – z 2021 r. i jeszcze wcześniejsze – o modernizacji linii kolejowej do Zakopanego, to Pendolino nie mogłoby dziś tam pojechać. Infrastruktura to pewna sztafeta inwestycyjna. Ktoś projektuje, ktoś realizuje, ktoś kolejny rozwija następny etap. Gdyby nie konkretne remonty wykonane 4–5 lat temu, dziś nie oglądalibyśmy Pendolino pod Tatrami. To samo dotyczy choćby linii w stronę Katowic. Ona również została kilka lat temu gruntownie zmodernizowana i dzięki temu możemy dziś uruchamiać połączenia regionalne, przyspieszone czy nawet międzywojewódzkie, takie jak relacja Częstochowa–Kraków.
Małopolska jest regionem, który bardzo dynamicznie się rozwija. Jako radni Sejmiku odpowiadamy za to, co dzieje się w województwie, a głos mieszkańców jest dla nas absolutnie kluczowy. Dziś koncentrujemy się przede wszystkim na przygotowaniu budżetu na 2026 r. Wszystko wskazuje, że będzie to budżet historyczny – po stronie wydatków mówimy o około 4 miliardach złotych. Pracujemy nad nim zespołowo, tak aby Małopolska była jak najlepszym miejscem do życia i pracy.
Jeżeli chodzi o współpracę z panem wojewodą czy z prezydentem Krakowa, rzeczywiście pochodzimy z różnych środowisk politycznych i różnimy się w wielu kwestiach. Jednak w obszarze bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Priorytet jest wspólny: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu i stolicy Małopolski. I w tym zakresie działamy razem, niezależnie od politycznych różnic.
Nie, takich sytuacji nie było. W poprzednim zarządzie jako wicemarszałek zajmowałem się bardzo podobnymi projektami i tematami jak dziś, więc ta zmiana nie była dla mnie zaskoczeniem. Natomiast jedno mogę podkreślić: warto wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, warto podejmować odważne decyzje i warto inwestować w młodych ludzi. To oni są przyszłością naszego regionu.
