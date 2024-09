Końcówka września w teatrach: Jan Klata, Peszkowie i zapomniany berliński hit

„Czy ja w ogóle jestem zdolny do miłości?” – to pytanie, zadane kilka miesięcy po zawale przez Jana, staje się punktem zapalnym do przeprowadzania musicalowej anatomii serca, kochania i miłości.

„Serce ze szkła. Musical zen” jest określane jako „nieobliczalna, rozwiązła i czuła medytacja pustki, ciała, miłości, Polski kiedyś i dziś, świętych, puszczania bąków, beznadziei i śmierci w muzycznej aranżacji Andrzeja Smolika”. Sacrum miesza się z profanum, nie ma żadnego tabu.

Reżyseria Cezary Tomaszewski, muzyka – Andrzej Smolik.