Nie tylko ekspozycje: co jeszcze oferują Polakom muzea i galerie sztuki?

Sylwia Zadrożna, dziennikarka radiowej Trójki, podróżniczka zainteresowana sztuką, przede wszystkim nowoczesną, ma w zwyczaju, gdy planuje podróże, sprawdzenie, jakie wystawy można obejrzeć w muzeach i galeriach. Niekiedy jest tak, że najpierw wybiera rejon Polski, w który chce pojechać, a niekiedy sprawdza, gdzie odbędą się wystawy artystów, którzy ją interesują – i tam jedzie odpocząć. Ciekawe wystawy można obejrzeć w Toruniu. Do maja w Centrum Sztuki Współczesnej można obejrzeć do maja wystawę „Nie pytaj o Polskę” z kolekcji Katarzyny Szafrańskiej i Wojciecha Szafrańskiego .

Jak polskie muzea poszerzają swoją ofertę edukacyjną

Lubelską wystawą sprzed kilku lat „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” zobaczyło ponad 86 tys. osób. Muzeum Narodowe w Lublinie stworzyło półtora roku temu stałą wystawę artystki. Kupiono osiem obiektów jej autorstwa j z kolekcji Victora Manuela Contrerasa. Co więcej, muzealnicy skrupulatnie odkrywają tajemnice artystki, choćby jej datę urodzenia czy ślubu. Wiosną br. zostanie otwarta kolejna wystawa poświęcona kobietom malarkom „Co babie do pędzla?! Artystki polskie 1850–1950”. Będzie ją można zobaczyć na Zamku Lubelskim od 26 kwietnia do 5 października.

W niedalekiej Kozłówce, w muzeum Zamoyskich, oprócz stałych kolekcji (w tym socrealizmu) wiosną otwarte zostaną dwie, jakże różne, wystawy historyczne: „Fajans holenderski. Motywy zdobnicze XVII–XX w. Ze zbiorów Jana Jaworskiego” oraz „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”.

Muzea w Polsce poszerzają swoją ofertę edukacyjną, kulturoznawczą o nowe pomysły. Po to, by zainteresować większą liczbę osób niż w poprzednich latach rezydencją Zamoyskich w Kozłówce, stworzono serialową produkcję krótkich filmików historycznych, które są pokazywane w mediach społecznościowych. Jedna opowiada o romantycznych losach panny Stefci (służącej) i Antoniego (zarządcy majątku), a druga przypomina losy powstania styczniowego.

Działania promocyjne przyniosły efekt, bo coraz więcej osób chce obejrzeć dawną rezydencję. Oliwia Kaczmarzewska, z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podkreśla, że wszystkie dodatkowe działania służą temu, by móc jak największej grupie osób pokazać muzealne wnętrza i opowiedzieć o historii.