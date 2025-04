Angus Young szybko nie wróci

Z kolei 9 czerwca wystąpi na warszawskim Torwarze Lara Fabian, porównywana z Celine Dion, śpiewająca w kilku językach, gwiazda i mentorka w takich hitowych programach telewizyjnych, jak „La Voix” i „Star Academy”.

17 czerwca nie da zasnąć fankom Justin Timberlake. Artysta jest po pierwszych w tym roku koncertach w Ameryce Południowej. Na PGE Narodowym zaproponuje 21 hitów, jeden zwyczajowo jest coverem, zaś na finał śpiewa „SexyBack”.

12 lipca na PGE Narodowym wystąpią Guns N’ Roses

19 czerwca zaprasza na swój show Alanis Morissette, której popularności nie kończy się na albumie „Jagged Little Pill”, nagrodzonym siedmioma Grammy. Na jej ostatnią trasę „Triple Moon Tour” latem 2024 r. w Ameryce Północnej sprzedało się ponad 600 tysięcy biletów.

4 lipca wtoczą swoją armatę przygotowaną do finałowego salutu „For Those About To Rock” AC/DC. Zespół jest już w tym roku aktywny, od 10 kwietnia koncertuje w Ameryce Północnej, a program składa się z 21 utworów, w tym „Demon Fire” i „Shot In The Dark” z albumu „Power Up”, wydanego w 2020 r., a promowanego z opóźnieniem m.in. z powodu pandemii. Przed bisami proszę się spodziewać gitarowej orgii Angusa w „Let There Be Rock”.

Logo pistoletów i różyczek zawiśnie nad sceną PGN Narodowego 12 lipca. Obecny skład Guns N’ Roses to: Axl Rose (wokal, pianino), Duff McKagan (bas) oraz Slash (gitara prowadząca), i tyle wiadomo na pewno. Tak jak to, że światowe tournée zacznie się w maju od Korei Południowej, Japonii i Tajwanu. Wciąż nie ma informacji o nowej płycie i singlach. Zaś kilka dni wcześniej Lionel Richie zaprasza na koncert „Say Hello To The Hits” (łódzka Atlas Arena, 5.07).