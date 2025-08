Obchody stulecia urodzin Stefana Gierowskiego potrwają rok

W wypowiedzi otwierającej wystawę przeczytać można m.in.: „Nie ma jednego sposobu na tworzenie światła w obrazie. Nie ma żadnej zasady, a światło w obrazie jest albo go nie ma. (…) Dla mnie długi proces odkrywania, że światło ma w sobie jakieś znaczenie wiążące wszystkie sprawy dotyczące egzystencji i istnienia człowieka, natury i przyrody stał się w pewnym czasie bardzo istotny. W mojej wyobraźni zaczęła się powoli i ostrożnie rodzić wtedy symbolika światła. Światło jest czymś niezwykle interesującym i nieznanym: ma zagadkową naturę. Fizycy nie wiedzą, jaka jest natura światła: raz tworzą je fale, innym razem cząstki. Cała teoria kwantów, którą byłem zaciekawiony w późniejszym okresie, opiera się na świetle. Światło to element budujący Wszechświat. W perspektywie prostszej – w tradycjach kulturowych, począwszy od Egiptu, światło ma duże znaczenie mistyczne. Było życiodajne, choć wiadomo też było zawsze, że może zabić. Światło otaczają pojęcia i znaczenia, o których wspominam, ale to światło, z którym mamy do czynienia w malowaniu, to w moim przypadku coś, o czym, malując, nie myślimy – rodzi się ono jakby samo…”.

Dwa najstarsze na ekspozycji obrazy, nr 33 i 35, z 1958 roku, zobaczyć można w dziale „Światło i barwa”. Jeden z nich pokazywany jest po raz pierwszy. Najpóźniejsze płótna na ekspozycji powstały w 2012 roku i mieszczą się w dziale tematycznym „Początek i koniec”. To przestrzeń skomentowana przez Gierowskiego m.in.: „Tam, gdzie ma być najprościej powiedziane, tylko czerń i biel są blisko prawdy. Stale chodzi o jakąś prawdę – ale co to jest, po czym ją poznać? Początek i koniec – ale czy czerń, czy biel jest początkiem? Czarny i biały – dwa kolory pustki. Pustka = Wszystko”.

Druga jubileuszowa wystawa trwa w Ratuszu Staromiejskim, siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zgromadzono na niej 15 obrazów Stefana Gierowskiego reprezentatywnych dla wszystkich okresów jego twórczości.

Wystawę w Muzeum Okręgowym w Toruniu można oglądać do 12 października, a warszawską – do 28 września.