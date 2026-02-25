Na Śląsku przyspiesza rozbudowa szybkich dróg

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie inwestycje drogowe są planowane na Śląsku i jakie mają cele?

W jaki sposób rozbudowa autostrady A4 wpłynie na ruch tranzytowy w regionie?

Jakie działania są podejmowane dla usprawnienia drogi ekspresowej S1 i dlaczego są one istotne?

Co ma zmienić budowa nowych odcinków drogi S11 i jakie są jej perspektywy?

Rozbudowa autostrady A4 oraz budowa nowych dróg ekspresowych S1 oraz S11 mają znacząco usprawnić zarówno przebiegający przez region ruch tranzytowy, jak i poprawić skomunikowanie zatłoczonych samochodami miast śląskiej aglomeracji. Priorytetem inwestycji na A4 ma być utrzymanie przejezdności trasy w czasie robót, natomiast na S1 niektóre odcinki mają być włączane do ruchu jeszcze przed pełnym zakończeniem inwestycji. W przypadku S11 ogłoszone zostały przetargi na prace przygotowawcze.

Dodatkowy pas zmniejszy korki

Przecinająca Śląsk autostrada A4 ma być poszerzona o dodatkowy pas ruchu od granicy województwa śląskiego i opolskiego do węzła Brzęczkowice w rejonie Mysłowic. W sumie to prawie 70 km, ale kluczowe znaczenie będzie mieć fragment od Gliwic do Mysłowic, biegnący przez tereny Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa i Katowic. Już teraz katowicki odcinek trasy jest obciążony ponad miarę: w ciągu doby przejeżdża tamtędy średnio ponad 105 tys. pojazdów, a na węzłach prowadzących do miasta powstają w godzinach szczytu korki. Rozbudowa autostrady o dodatkowy pas, a także usprawnienia na węzłach drogowych mają także przygotować trasę na większą liczbę aut w przyszłości.

O ile dla fragmentu od granicy z województwem opolskim do węzła Sośnica pod Gliwicami, gdzie A4 krzyżuje się z autostradą A1, decyzje o zakresie przebudowy zapadną po podsumowaniu wyników ubiegłorocznego Generalnego Pomiaru Ruchu, to w przypadku odcinka od Sośnicy do Brzęczkowic potrzebne są dodatkowe pomiary. – Rozpoczniemy prace od symulacji ruchu, aby zoptymalizować powiązania z miejskim układem drogowym i tam, gdzie to zasadne, ograniczyć zakres interwencji na węzłach – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).