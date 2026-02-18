Reklama

Zima na budowach. Miejskie inwestycje pod presją pogody

Budowa mostu nad Chełszczącą w Szczecinie, projekty drogowe w Lublinie czy Gdańsku. Co łączy te inwestycje? Wszystkie złapały poślizg z powodu wyjątkowo surowej tegorocznej zimy.

Publikacja: 18.02.2026 16:01

Okres od grudnia do lutego należy do najtrudniejszych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Foto: Adobestock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak warunki zimowe wpływają na harmonogramy miejskich inwestycji infrastrukturalnych?
  • Które rodzaje prac są najbardziej podatne na przestoje zimowe?
  • Jak samorządy i wykonawcy radzą sobie z koniecznością przedłużania terminów realizacji?
  • Jakie są finansowe konsekwencje zimowych opóźnień dla wykonawców oraz samorządów?
  • W jakich przypadkach możliwe jest aneksowanie umów bez naliczenia kar umownych?

– Zima zimie nierówna, trudno to zaplanować co do dnia. Czasem w przypadku łagodnej zimy, wykonawca może wręcz wyprzedzić harmonogram – tak zdarzało się przed rokiem – a czasem łapie poślizg – przyznaje Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Warunki pogodowe a roboty ziemne

Okres od grudnia do lutego należy do najtrudniejszych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych – szczególnie w takim sezonie jak obecny. Niskie temperatury, opady śniegu, zamarznięty grunt i krótkie dni wpływają nie tylko na tempo prowadzonych robót, ale często decydują o konieczności ich czasowego wstrzymania lub przeorganizowania.

Najbardziej podatne na zimowe warunki są roboty ziemne, mostowe i drogowe. Zamarznięty grunt uniemożliwia prowadzenie wykopów, a betonowanie czy układanie nawierzchni asfaltowych wymaga zachowania ścisłych reżimów technologicznych, których nie da się spełnić przy ujemnych temperaturach.

– Zimę zawsze uwzględnia się w harmonogramie dużych, wielomiesięcznych inwestycji, które zahaczają o ten okres. To niezbędne, bo zamarznięcie terenu często uniemożliwia prace ziemne, a większości materiałów nie układa się przy niskiej temperaturze, bo to wpływa na ich trwałość – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Wpływ zimy widać na konkretnych przykładach inwestycji, które już znalazły się w poślizgu. W Szczecinie styczniowe mrozy i opady uniemożliwiły zachowanie wymaganych reżimów technologicznych przy budowie mostu nad Chełszczącą.

W efekcie miasto było zmuszone do formalnego wydłużenia terminu realizacji zadania do 27 lutego 2026 r. Choć generalny wykonawca – firma Strabag – nie zdecydował się na całkowite wstrzymanie robót, prace były prowadzone wolniej i w ograniczonym zakresie. – Zakres i harmonogram prac zostały dostosowane do panujących warunków atmosferycznych tak, aby zachować reżimy technologiczne – podkreśla Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

Przerwa technologiczna z powodu zimy

Podobna sytuacja wystąpiła w Lublinie, gdzie zimowe warunki wprost przełożyły się na harmonogram modernizacji al. Unii Lubelskiej. Styczeń istotnie ograniczył możliwość prowadzenia robót, zwłaszcza w zakresie prac mostowych. W czasie krótkich okresów łagodniejszych temperatur wykonawca realizował jedynie te zadania, które były technologicznie dopuszczalne, takie jak zbrojenie czy betonowanie ław fundamentowych.

– Aktualne warunki atmosferyczne mają wpływ na realizację robót drogowych, a w połączeniu z koniecznością opracowania zamiennej dokumentacji dotyczącej posadowienia obiektu powodują zmianę terminu realizacji tego etapu – informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Na innych inwestycjach drogowych w mieście wprowadzono przerwy technologiczne, a ich wpływ na harmonogramy zostanie oceniony dopiero po zakończeniu zimy.

Wpływ zimy widoczny jest też w Gdańsku, gdzie od stycznia wstrzymano prowadzenie robót na kilku kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych. Prace nie są realizowane m.in. na Moście Siennickim, moście na ul. Elżbietańskiej, przy budowie układu drogowego do Portu Północnego, a także na ulicach Krętej, Skiby i Ugory oraz na kładce przy stacji SKM Gdańsk Stocznia.

W tych przypadkach zima nie tylko spowolniła tempo robót, ale faktycznie zablokowała możliwość ich kontynuowania. – Każdy przypadek będzie poddany indywidualnej analizie pod kątem etapu inwestycji oraz wpływu warunków atmosferycznych na dany zakres prac. Jeżeli wykonawca nie miał możliwości prowadzenia robót z przyczyn od siebie niezależnych, nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej – zaznacza Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Jak przekazała nam Barbara Szumilak z Katowickiej Agencji Wydawniczej, w przypadku projektów prowadzonych przez Katowickie Inwestycje spółka otrzymuje od wykonawców sygnały o możliwych przesunięciach terminów realizacji inwestycji w związku z warunkami atmosferycznymi.

Złe warunki pogodowe wkalkulowane w ryzyko kontraktowe

Kwestia odpowiedzialności finansowej wykonawców jest jednym z pojawiających się tematów w kontekście zimowych opóźnień. Samorządy podkreślają, że kluczowe znaczenie mają tu zapisy umów oraz ocena, czy opóźnienie wynika z zaniedbań, czy z czynników obiektywnych.

– Jeśli wykonawca wie, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu, prosi o aneks i uzasadnia przyczyny. Jeżeli są one logiczne i niezależne od niego, nie ma podstaw do naliczania kar umownych – wyjaśnia Jakub Dybalski.

Zima najczęściej traktowana jest jako taka okoliczność, choć każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Również Katowice podchodzą do sprawy ostrożnie. – Takie sytuacje są wkalkulowane w ryzyko kontraktowe, jednak każda oceniana jest osobno. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest aneksowanie umów i wydłużenie terminów bez konsekwencji finansowych dla wykonawcy – zapewnia Barbara Szumilak z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

Dotychczasowe doświadczenia miasta pokazują, że przesunięcia terminów nie muszą automatycznie oznaczać wzrostu kosztów. Ale czy wydłużenie realizacji inwestycji zawsze pozostaje neutralne finansowo? Teoretycznie umowy nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia za przestoje spowodowane pogodą.

W praktyce jednak dłuższy czas realizacji może oznaczać wyższe koszty po stronie wykonawcy – związane z utrzymaniem zaplecza budowy czy zabezpieczeniem robót – co pośrednio wpływa na rynek i przyszłe wyceny.

Samorządy starają się jednak unikać sytuacji, w których zimowe opóźnienia automatycznie przekładałyby się na wzrost wartości kontraktów.

