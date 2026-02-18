Zima na budowach. Miejskie inwestycje pod presją pogody

Z tego artykułu się dowiesz: Jak warunki zimowe wpływają na harmonogramy miejskich inwestycji infrastrukturalnych?

Które rodzaje prac są najbardziej podatne na przestoje zimowe?

Jak samorządy i wykonawcy radzą sobie z koniecznością przedłużania terminów realizacji?

Jakie są finansowe konsekwencje zimowych opóźnień dla wykonawców oraz samorządów?

W jakich przypadkach możliwe jest aneksowanie umów bez naliczenia kar umownych?

– Zima zimie nierówna, trudno to zaplanować co do dnia. Czasem w przypadku łagodnej zimy, wykonawca może wręcz wyprzedzić harmonogram – tak zdarzało się przed rokiem – a czasem łapie poślizg – przyznaje Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Warunki pogodowe a roboty ziemne

Okres od grudnia do lutego należy do najtrudniejszych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych – szczególnie w takim sezonie jak obecny. Niskie temperatury, opady śniegu, zamarznięty grunt i krótkie dni wpływają nie tylko na tempo prowadzonych robót, ale często decydują o konieczności ich czasowego wstrzymania lub przeorganizowania.

Najbardziej podatne na zimowe warunki są roboty ziemne, mostowe i drogowe. Zamarznięty grunt uniemożliwia prowadzenie wykopów, a betonowanie czy układanie nawierzchni asfaltowych wymaga zachowania ścisłych reżimów technologicznych, których nie da się spełnić przy ujemnych temperaturach.

– Zimę zawsze uwzględnia się w harmonogramie dużych, wielomiesięcznych inwestycji, które zahaczają o ten okres. To niezbędne, bo zamarznięcie terenu często uniemożliwia prace ziemne, a większości materiałów nie układa się przy niskiej temperaturze, bo to wpływa na ich trwałość – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.