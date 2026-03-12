Reklama

Po zimie ruszają remonty, ale ich kulminacja przypadnie latem

Zima dobiega końca, tramwajarze przygotowują się do remontów torów. Jak co roku, ich największa intensyfikacja przypadnie na lato, gdy obłożenie składów jest najmniejsze.

Publikacja: 12.03.2026 18:41

Tramwaje Warszawskie planują w tym roku remont blisko 12,5 km torów

Foto: mat. pras.

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy intensyfikują się remonty torów tramwajowych i jakie czynniki je warunkują?
  • Jakie są kluczowe cele i korzyści płynące z modernizacji infrastruktury tramwajowej?
  • Jaka jest skala planowanych inwestycji oraz przeznaczone na nie budżety w miastach?
  • Jakie są podstawowe źródła finansowania bieżących projektów infrastrukturalnych?
  • Które polskie aglomeracje prowadzą najszersze programy modernizacji sieci tramwajowych?

Prace torowe mogą ruszyć dopiero po ustąpieniu mrozów, ponieważ niskie temperatury uniemożliwiają m.in. układanie nowych szyn, zalewanie szynobetonu czy frezowanie nawierzchni torowej.

Stołeczne odmłodzenie infrastruktury

Tramwaje Warszawskie planują w tym roku remont blisko 12,5 km torów. Dla porównania – łączna długość warszawskiej sieci tramwajowej przekracza obecnie 350 km toru pojedynczego, a średni wiek torowisk, liczony od budowy lub ostatniego remontu głównego, wynosi 15 lat.

– Stawiamy sobie za cel odmłodzenie całej infrastruktury, by zapewnić jej lepszy stan, wyższy komfort podróży i większe bezpieczeństwo. Tegoroczny budżet remontowy to prawie 250 mln zł, z czego 140 mln zł przeznaczono na naprawy główne – mówi Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich.

Jednym z największych zadań będzie wymiana przyrządów wyrównawczych na moście Poniatowskiego oraz odcinkowa wymiana szyn i zabudowy torowiska w Alejach Jerozolimskich – między pl. Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Prace obejmą ok. 3,4 km toru pojedynczego i będą prowadzone przy całkowitym wyłączeniu ruchu tramwajowego w czerwcu i lipcu.

Duży remont zaplanowano także na skrzyżowaniu al. Solidarności i al. Jana Pawła II. Obejmie on wymianę rozjazdów i zwrotnic, remont platform przystankowych oraz przejść dla pieszych, a także odtworzenie zabudowy asfaltowej. Roboty będą prowadzone w lipcu i sierpniu, w dwóch etapach.

Remontowe plany także w innych miastach

We Wrocławiu zakres robót, liczony kilometrami, będzie mniejszy niż w roku ubiegłym, ale większy nacisk położono na newralgiczne elementy infrastruktury. – W 2026 r. skupimy się głównie na rozjazdach i gęstej sieci torowej, co wymaga większego nakładu pracy i precyzji – podkreśla Marta Ester z MPK Wrocław.

MPK Wrocław planuje wykonanie 3742 m toru pojedynczego. Kluczowym elementem pozostaje program #TORYwolucja, finansowany z budżetu miasta, który w latach 2020–2025 objął niemal 80 inwestycji o łącznej wartości 441 mln zł.

Najważniejszym tegorocznym zadaniem będzie modernizacja torowiska na ul. Trzebnickiej. Prace ruszą w czerwcu i potrwają około czterech miesięcy. – Jeśli nie wystąpią ekstremalne warunki pogodowe, termin realizacji nie ulegnie zmianie – zaznacza Marta Ester.

Również w Gdańsku zaplanowano remonty dwóch kluczowych odcinków infrastruktury tramwajowej. – Pierwsza inwestycja obejmie węzeł torowy Hucisko oraz przyległy odcinek w ciągu ul. Hucisko do skrzyżowania z ul. Targ Rakowy. Ze względu na zakres prac konieczne będzie całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego od końca czerwca do końca sierpnia 2026 r. – mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu.

Drugi duży remont obejmie odcinek od ul. Okopowej do przystanku Brama Żuławska oraz przebudowę mostu nad Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie. Modernizacją objętych zostanie 1750 metrów torowiska. W wakacje ruch tramwajowy zostanie tam wstrzymany, a po ich zakończeniu będzie prowadzony wahadłowo.

W Łodzi prace obejmą zarówno modernizację istniejących tras, jak i budowę nowych odcinków. MPK Łódź oraz Zarząd Dróg i Transportu realizują m.in. nowe torowisko na ul. Broniewskiego, przebudowę torów na ul. Rzgowskiej oraz fragment ul. Franciszkańskiej na Bałutach. Nowością będzie torowisko w Nowym Centrum Łodzi przy al. Rodziny Grohmanów, łączące ul. Kopcińskiego z dworcem Łódź Fabryczna.

– Część inwestycji to modernizacje, część to zupełnie nowe odcinki. Celem jest poprawa dostępności i niezawodności transportu tramwajowego – mówi Wiktor Stańczyk z ZDiT w Łodzi.

Wyższy komfort jazdy tramwajem

W Poznaniu remonty torowisk realizowane są według stałego schematu, a obecnie trwają końcowe uzgodnienia dotyczące koordynacji tegorocznych prac. Również tam największe utrudnienia przypadną na okres wakacyjny.

Remonty torów są kosztowne, ale niezbędne – zużyta infrastruktura oznacza ograniczenia prędkości, większy hałas, drgania i ryzyko awarii. Podstawą finansowania pozostają środki własne samorządów, choć część inwestycji, zwłaszcza nowych odcinków, realizowana jest z myślą o wsparciu zewnętrznym.

Choć prace oznaczają utrudnienia dla pasażerów, miasta nie mają w tej kwestii wyboru. Bez systematycznych remontów tramwaje nie byłyby w stanie pełnić roli kręgosłupa komunikacyjnego nowoczesnych metropolii. – Efektem robót będą m.in. zniesienie części ograniczeń prędkości, poprawa komfortu przejazdu oraz lepszy stan przejazdów – podkreślają Tramwaje Warszawskie.

