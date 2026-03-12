Po zimie ruszają remonty, ale ich kulminacja przypadnie latem

Jednym z największych zadań będzie wymiana przyrządów wyrównawczych na moście Poniatowskiego oraz odcinkowa wymiana szyn i zabudowy torowiska w Alejach Jerozolimskich – między pl. Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Prace obejmą ok. 3,4 km toru pojedynczego i będą prowadzone przy całkowitym wyłączeniu ruchu tramwajowego w czerwcu i lipcu.

Duży remont zaplanowano także na skrzyżowaniu al. Solidarności i al. Jana Pawła II. Obejmie on wymianę rozjazdów i zwrotnic, remont platform przystankowych oraz przejść dla pieszych, a także odtworzenie zabudowy asfaltowej. Roboty będą prowadzone w lipcu i sierpniu, w dwóch etapach.

Remontowe plany także w innych miastach

We Wrocławiu zakres robót, liczony kilometrami, będzie mniejszy niż w roku ubiegłym, ale większy nacisk położono na newralgiczne elementy infrastruktury. – W 2026 r. skupimy się głównie na rozjazdach i gęstej sieci torowej, co wymaga większego nakładu pracy i precyzji – podkreśla Marta Ester z MPK Wrocław.

MPK Wrocław planuje wykonanie 3742 m toru pojedynczego. Kluczowym elementem pozostaje program #TORYwolucja, finansowany z budżetu miasta, który w latach 2020–2025 objął niemal 80 inwestycji o łącznej wartości 441 mln zł.

Najważniejszym tegorocznym zadaniem będzie modernizacja torowiska na ul. Trzebnickiej. Prace ruszą w czerwcu i potrwają około czterech miesięcy. – Jeśli nie wystąpią ekstremalne warunki pogodowe, termin realizacji nie ulegnie zmianie – zaznacza Marta Ester.