Inwestycje z wycinką drzew. „Zawsze pojawia się realna rekompensata”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kryteria decydujące o konieczności wycinki drzew w ramach inwestycji publicznych?

W jaki sposób samorządy rekompensują usunięcie drzew poprzez działania kompensacyjne?

Jakie procedury są stosowane w różnych miastach Polski w celu minimalizacji wpływu inwestycji na tereny zielone?

Jakie gatunki drzew są wybierane na nasadzenia zastępcze i jakie mają one parametry?

– Każda wycinka drzew jest poprzedzona analizami środowiskowymi i realizowana wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, przepisów prawa lub realizacji ważnych zadań publicznych – mówi Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Zapewnia jednocześnie, że każdej ingerencji w zieleń towarzyszą działania kompensacyjne: nowe nasadzenia, ochrona istniejącego drzewostanu oraz rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko. – Tam, gdzie wycinka jest konieczna, zawsze pojawia się realna rekompensata w postaci nowych nasadzeń i ochrony przyrody – dodaje Szewczyk.

Miejska wycinka z kompensacją

Samorząd Olsztyna jest coraz bliżej podpisania umowy na budowę nowego przebiegu ul. Bałtyckiej. Aby prace mogły rozpocząć się w terenie, niezbędne wycinki muszą zostać przeprowadzone przed marcem.

Zgodnie z decyzją środowiskową planowane jest usunięcie drzew i krzewów wyłącznie w niezbędnym zakresie, w tym 135 drzew o średnicy pnia powyżej 45 cm. Nie oznacza to jednak, że zieleni w mieście ubędzie. – W projekcie przewidziano także działania na rzecz płazów, ptaków i nietoperzy, montaż budek lęgowych oraz ograniczenie hałasu w rejonach wrażliwych przyrodniczo – tłumaczą urzędnicy z Olsztyna.