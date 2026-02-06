Reklama

Inwestycje w formule PPP. Dotyczą przede wszystkim rewitalizacji

Choć partnerstwo publiczno-prywatne jest w Polsce coraz częściej wykorzystywane przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych, większe samorządy rzadko decydują się na taką formułę przy budowie lub modernizacji dróg.

Publikacja: 06.02.2026 15:08

Samorządy rzadko sięgają po formułę PPP przy budowie dróg

Samorządy rzadko sięgają po formułę PPP przy budowie dróg

Foto: adobestock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego niektóre polskie miasta rzadko korzystają z PPP przy inwestycjach drogowych?
  • Jakie korzyści przynosi miastu realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?
  • W jaki sposób miasta wykorzystują formułę PPP w projektach o charakterze rewitalizacyjnym?
  • Jak infrastruktura drogowa jest realizowana w ramach projektów PPP w Warszawie?
  • Jakie jest doświadczenie Krakowa w zastosowaniu PPP w budowie linii tramwajowej?

Postępowanie, którego celem jest wybór wykonawcy przebudowy miejskich dróg w formule PPP, rozpoczęły właśnie władze Zduńskiej Woli. - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja wybranych odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu mieszkańców i użytkowników dróg na trzech osiedlach: Nowe Miasto, Jana Pawła II i Południe. To jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju infrastrukturalnego miasta i istotny krok w poprawie jakości życia mieszkańców – mówi Agnieszka Olejniczak z Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Miasto planuje realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co – jak podkreślają urzędnicy – pozwala połączyć potencjał sektora publicznego i prywatnego. Taki model ma zapewnić efektywne zarządzanie inwestycją, optymalizację kosztów w całym cyklu życia infrastruktury oraz lepsze rozłożenie ryzyk między stronami. – Dzięki temu możliwa będzie m.in. wcześniejsza realizacja inwestycji i oddanie jej etapów do użytkowania, przy jednoczesnym dopasowaniu obciążeń finansowych do możliwości budżetu miasta – dodaje Olejniczak.

Czytaj więcej

W olsztyńskich wodociągach czas usuwania awarii wynosi obecnie około 4–5 godzin - informują urzędnic
Usługi komunalne
Miejskie rury na srogim mrozie. Ile kosztują zimowe awarie?

Projekt obejmuje przebudowę 42 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 13,24 km. Zakres prac przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, dróg dla pieszych i rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z zagospodarowaniem pasa zieleni. Prace uwzględniają również m.in. budowę oświetlenia ulicznego. – Po zakończeniu inwestycji cały zakres będzie podlegał utrzymaniu technicznemu przez wybranego partnera prywatnego, aby zapewnić pełną sprawność i dostępność infrastruktury przez kilkanaście lat – zaznacza Agnieszka Olejniczak. Partner prywatny będzie zobowiązany do utrzymania ulic w określonym standardzie technicznym i eksploatacyjnym, a miasto będzie wnosiło tzw. opłatę za dostępność.

Reklama
Reklama

Nowe drogi w Gdańsku przy rewitalizacji całych kwartałów

Choć Zduńska Wola sięga po PPP przy modernizacji dróg, inne miasta robią to rzadko, a część wcale. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu nie realizuje i nie planuje inwestycji drogowych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Podobnie jest w Lublinie, gdzie – jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – miasto nie korzysta z tej formuły przy budowie ani modernizacji dróg. Także Gdańsk nie realizuje obecnie inwestycji drogowych w formule PPP opartej na opłacie za dostępność.

– Kilka lat temu taki pomysł był rozważany wspólnie z Rumią, ale nie wyszedł poza fazę wstępną. Obecnie nie planujemy wykorzystania tej formuły – przyznaje Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jednocześnie gdański samorząd podkreśla, że drogi są realizowane jako cele publiczne w projektach PPP o charakterze rewitalizacyjnym.

W zakończonym projekcie zagospodarowania północnego Cypla Wyspy Spichrzów powstały m.in. ulice Chmielna, Pożarnicza i Motławska, przebudowano Długie Pobrzeże oraz Most Stągiewny. Z kolei w projekcie zagospodarowania dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście przewidziano budowę i modernizację kilku ulic oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Czytaj więcej

Obecnie najdłuższą podwodną przeprawą jest otwarty w 2023 r. tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma
Inwestycje
Rusza miliardowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

– Realizacja dróg jako obiekt celu publicznego w ramach umów PPP tzw. rewitalizacyjnych zapewnia ich terminową realizację przez partnera prywatnego w miarę postępów w realizacji projektu. Wykorzystanie formuły PPP wiąże się również z partycypacją partnera prywatnego w kosztach realizacji obiektów celu publicznego oraz długością gwarancji na wykonane roboty budowlane (kryterium wyboru partnera prywatnego) – mówi Joanna Bieganowska.

W formule PPP powstają drogi dojazdowe do parkingów, a nawet linia tramwajowa

Jak zauważa biuro prasowe stołecznego ratusza, infrastruktura drogowa może pojawiać się w projektach PPP, np. przy budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców lub planowanego parkingu pod pl. Wielopole, przy Hali Gwardii. – Jednak miasto nie realizuje ani nie planuje projektów PPP polegających wyłącznie na budowie i utrzymaniu dróg. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych inwestor realizujący inwestycję niedrogową zobowiązany jest zapewnić odpowiednią obsługę komunikacyjną – przypomina stołeczny ratusz.

Reklama
Reklama

I dodaje, że deweloperzy na własny koszt budują lub przebudowują wskazany układ drogowy, który staje się własnością miasta i jest utrzymywany przez wyspecjalizowane jednostki. – Każdy projekt PPP jest analizowany pod kątem opłacalności, a w przypadku dróg ryzyko utrzymania przez podmiot prywatny, który ich nie budował, zwiększa koszty projektu i ogranicza zainteresowanie partnerów prywatnych – podkreśla stołeczny ratusz.

Największy i najbardziej znany przykład zastosowania PPP w obszarze infrastruktury transportowej pochodzi z Krakowa, gdzie w tej formule budowana jest linia tramwajowa do Mistrzejowic. – To jedna z największych inwestycji w mieście – przypomina Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Zgodnie z umową podpisaną w grudniu 2021 r. partner prywatny – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak – odpowiada za finansowanie, projektowanie, uzyskanie zgód, realizację inwestycji oraz 20-letnie utrzymanie infrastruktury. Po tym okresie linia zostanie przejęta przez miasto.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy PPP Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) inwestycje drogowe rewitalizacja
Obecnie najdłuższą podwodną przeprawą jest otwarty w 2023 r. tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma
Inwestycje
Rusza miliardowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce
Szacowany koszt budowy metra w Krakowie ma wynieść ok. 15 mld zł
Inwestycje
Krakowskie metro z rządowym wsparciem?
Dzięki rządowemu wsparciu kilka mostów jest w budowie, a kilka zostało już oddanych do użytku
Inwestycje
Pieniądze na mosty z rządowego funduszu. Nowe przeprawy za setki milionów złotych
W 2026 r. nakłady na inwestycje mają wynieść w Warszawie ponad 3,9 mld zł (o ok. 10 proc. więcej niż
Inwestycje
Rekordowe inwestycje. Na co miasta wydadzą miliardy?
W sumie w 2026 r. kierowcy otrzymają 290 km szybkich dróg
Inwestycje
Nowe drogi w 2026 r. na Pomorzu, Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama