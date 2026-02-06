Inwestycje w formule PPP. Dotyczą przede wszystkim rewitalizacji

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego niektóre polskie miasta rzadko korzystają z PPP przy inwestycjach drogowych?

Jakie korzyści przynosi miastu realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?

W jaki sposób miasta wykorzystują formułę PPP w projektach o charakterze rewitalizacyjnym?

Jak infrastruktura drogowa jest realizowana w ramach projektów PPP w Warszawie?

Jakie jest doświadczenie Krakowa w zastosowaniu PPP w budowie linii tramwajowej?

Postępowanie, którego celem jest wybór wykonawcy przebudowy miejskich dróg w formule PPP, rozpoczęły właśnie władze Zduńskiej Woli. - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja wybranych odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu mieszkańców i użytkowników dróg na trzech osiedlach: Nowe Miasto, Jana Pawła II i Południe. To jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju infrastrukturalnego miasta i istotny krok w poprawie jakości życia mieszkańców – mówi Agnieszka Olejniczak z Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Miasto planuje realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co – jak podkreślają urzędnicy – pozwala połączyć potencjał sektora publicznego i prywatnego. Taki model ma zapewnić efektywne zarządzanie inwestycją, optymalizację kosztów w całym cyklu życia infrastruktury oraz lepsze rozłożenie ryzyk między stronami. – Dzięki temu możliwa będzie m.in. wcześniejsza realizacja inwestycji i oddanie jej etapów do użytkowania, przy jednoczesnym dopasowaniu obciążeń finansowych do możliwości budżetu miasta – dodaje Olejniczak.

Projekt obejmuje przebudowę 42 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 13,24 km. Zakres prac przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, dróg dla pieszych i rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z zagospodarowaniem pasa zieleni. Prace uwzględniają również m.in. budowę oświetlenia ulicznego. – Po zakończeniu inwestycji cały zakres będzie podlegał utrzymaniu technicznemu przez wybranego partnera prywatnego, aby zapewnić pełną sprawność i dostępność infrastruktury przez kilkanaście lat – zaznacza Agnieszka Olejniczak. Partner prywatny będzie zobowiązany do utrzymania ulic w określonym standardzie technicznym i eksploatacyjnym, a miasto będzie wnosiło tzw. opłatę za dostępność.