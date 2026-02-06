Inwestycje w formule PPP. Dotyczą przede wszystkim rewitalizacji

Aktualizacja: 07.02.2026 01:44 Publikacja: 06.02.2026 15:08
Samorządy rzadko sięgają po formułę PPP przy budowie dróg
Foto: adobestock
Postępowanie, którego celem jest wybór wykonawcy przebudowy miejskich dróg w formule PPP, rozpoczęły właśnie władze Zduńskiej Woli. - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja wybranych odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu mieszkańców i użytkowników dróg na trzech osiedlach: Nowe Miasto, Jana Pawła II i Południe. To jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju infrastrukturalnego miasta i istotny krok w poprawie jakości życia mieszkańców – mówi Agnieszka Olejniczak z Urzędu Miasta Zduńska Wola.
Miasto planuje realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co – jak podkreślają urzędnicy – pozwala połączyć potencjał sektora publicznego i prywatnego. Taki model ma zapewnić efektywne zarządzanie inwestycją, optymalizację kosztów w całym cyklu życia infrastruktury oraz lepsze rozłożenie ryzyk między stronami. – Dzięki temu możliwa będzie m.in. wcześniejsza realizacja inwestycji i oddanie jej etapów do użytkowania, przy jednoczesnym dopasowaniu obciążeń finansowych do możliwości budżetu miasta – dodaje Olejniczak.
Czytaj więcej
W Gdańsku siedem dzielnic ma problemy z ogrzewaniem, w Warszawie z powodu awarii magistrali wodoc...
Projekt obejmuje przebudowę 42 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 13,24 km. Zakres prac przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, dróg dla pieszych i rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z zagospodarowaniem pasa zieleni. Prace uwzględniają również m.in. budowę oświetlenia ulicznego. – Po zakończeniu inwestycji cały zakres będzie podlegał utrzymaniu technicznemu przez wybranego partnera prywatnego, aby zapewnić pełną sprawność i dostępność infrastruktury przez kilkanaście lat – zaznacza Agnieszka Olejniczak. Partner prywatny będzie zobowiązany do utrzymania ulic w określonym standardzie technicznym i eksploatacyjnym, a miasto będzie wnosiło tzw. opłatę za dostępność.
Choć Zduńska Wola sięga po PPP przy modernizacji dróg, inne miasta robią to rzadko, a część wcale. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu nie realizuje i nie planuje inwestycji drogowych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Podobnie jest w Lublinie, gdzie – jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – miasto nie korzysta z tej formuły przy budowie ani modernizacji dróg. Także Gdańsk nie realizuje obecnie inwestycji drogowych w formule PPP opartej na opłacie za dostępność.
– Kilka lat temu taki pomysł był rozważany wspólnie z Rumią, ale nie wyszedł poza fazę wstępną. Obecnie nie planujemy wykorzystania tej formuły – przyznaje Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jednocześnie gdański samorząd podkreśla, że drogi są realizowane jako cele publiczne w projektach PPP o charakterze rewitalizacyjnym.
W zakończonym projekcie zagospodarowania północnego Cypla Wyspy Spichrzów powstały m.in. ulice Chmielna, Pożarnicza i Motławska, przebudowano Długie Pobrzeże oraz Most Stągiewny. Z kolei w projekcie zagospodarowania dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście przewidziano budowę i modernizację kilku ulic oraz ciągów pieszo-rowerowych.
Czytaj więcej
Budowa ringu wokół Szczecina pochłonie ponad 8 mld zł. Najbardziej skomplikowaną częścią inwestyc...
– Realizacja dróg jako obiekt celu publicznego w ramach umów PPP tzw. rewitalizacyjnych zapewnia ich terminową realizację przez partnera prywatnego w miarę postępów w realizacji projektu. Wykorzystanie formuły PPP wiąże się również z partycypacją partnera prywatnego w kosztach realizacji obiektów celu publicznego oraz długością gwarancji na wykonane roboty budowlane (kryterium wyboru partnera prywatnego) – mówi Joanna Bieganowska.
Jak zauważa biuro prasowe stołecznego ratusza, infrastruktura drogowa może pojawiać się w projektach PPP, np. przy budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców lub planowanego parkingu pod pl. Wielopole, przy Hali Gwardii. – Jednak miasto nie realizuje ani nie planuje projektów PPP polegających wyłącznie na budowie i utrzymaniu dróg. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych inwestor realizujący inwestycję niedrogową zobowiązany jest zapewnić odpowiednią obsługę komunikacyjną – przypomina stołeczny ratusz.
I dodaje, że deweloperzy na własny koszt budują lub przebudowują wskazany układ drogowy, który staje się własnością miasta i jest utrzymywany przez wyspecjalizowane jednostki. – Każdy projekt PPP jest analizowany pod kątem opłacalności, a w przypadku dróg ryzyko utrzymania przez podmiot prywatny, który ich nie budował, zwiększa koszty projektu i ogranicza zainteresowanie partnerów prywatnych – podkreśla stołeczny ratusz.
Największy i najbardziej znany przykład zastosowania PPP w obszarze infrastruktury transportowej pochodzi z Krakowa, gdzie w tej formule budowana jest linia tramwajowa do Mistrzejowic. – To jedna z największych inwestycji w mieście – przypomina Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Zgodnie z umową podpisaną w grudniu 2021 r. partner prywatny – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak – odpowiada za finansowanie, projektowanie, uzyskanie zgód, realizację inwestycji oraz 20-letnie utrzymanie infrastruktury. Po tym okresie linia zostanie przejęta przez miasto.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Budowa ringu wokół Szczecina pochłonie ponad 8 mld zł. Najbardziej skomplikowaną częścią inwestycji będzie 5-kil...
Będzie wsparcie dla budowy pierwszej linii krakowskiego metra – zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprem...
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mostowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmie ono do 80 p...
Piętnaście największych miast w Polsce zamierza w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje aż 16,2 mld zł – wynika z...
W tegoroczne wakacje podróże do Trójmiasta i wzdłuż Bałtyku będą znacznie wygodniejsze. Łatwiej pojedziemy równi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas