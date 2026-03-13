Dzieci na rowery. Rekordowy Rowerowy Maj coraz bliżej

– Duże zainteresowanie akcją wynika z jej prostych zasad oraz z tego, że łączy codzienną aktywność fizyczną z elementem zabawy i rywalizacji między klasami oraz szkołami – przekazał nam łódzki ratusz.

W Łodzi w tym roku akcja będzie organizowana w mieście po raz trzeci. Kończy się nabór placówek – na prośbę szkół i przedszkoli zapisy zostały wydłużone do piątku, 13 marca.

Wiosna sprzyja rowerowej aktywności

Rowerowy Maj to kampania skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy przez cały maj przyjeżdżają do swoich placówek na rowerach, hulajnogach lub deskorolkach. W akcję często włączają się także rodzice i nauczyciele.

W ubiegłym roku w kampanii wzięło udział ponad 9 tys. uczestników z 85 łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych. Wspólnie zaliczyli 199 226 aktywnych przejazdów do placówek.