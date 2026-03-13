Dzieci na rowery. Rekordowy Rowerowy Maj coraz bliżej

Rekordowa liczba przedszkoli i szkół zgłosiła się do tegorocznej edycji akcji Rowerowy Maj. Przez cały miesiąc przedszkolaki i uczniowie będą dojeżdżać do placówek rowerami, hulajnogami czy na wrotkach.

Publikacja: 13.03.2026 17:28

W Warszawie do rywalizacji w ramach akcji Rowerowy Maj stanie w tym roku 330 przedszkoli i 256 szkół podstawowych

Foto: ZDM Warszawa

Janina Blikowska

– Duże zainteresowanie akcją wynika z jej prostych zasad oraz z tego, że łączy codzienną aktywność fizyczną z elementem zabawy i rywalizacji między klasami oraz szkołami – przekazał nam łódzki ratusz.

W Łodzi w tym roku akcja będzie organizowana w mieście po raz trzeci. Kończy się nabór placówek – na prośbę szkół i przedszkoli zapisy zostały wydłużone do piątku, 13 marca.

Wiosna sprzyja rowerowej aktywności

Rowerowy Maj to kampania skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy przez cały maj przyjeżdżają do swoich placówek na rowerach, hulajnogach lub deskorolkach. W akcję często włączają się także rodzice i nauczyciele.

W ubiegłym roku w kampanii wzięło udział ponad 9 tys. uczestników z 85 łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych. Wspólnie zaliczyli 199 226 aktywnych przejazdów do placówek.

W Warszawie zakończyła się już rejestracja dla dziewiątej edycji. Do rywalizacji stanie 330 przedszkoli i 256 szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych. Miasto spodziewa się udziału niemal 190 tys. uczniów, przedszkolaków i nauczycieli. – Do udziału w tegorocznej, dziewiątej już edycji Rowerowego Maja zgłosiło się aż 586 warszawskich placówek oświatowych, o 39 więcej niż rok temu – podaje Zarząd Dróg Miejskich.

Także we Wrocławiu zakończyły się już zapisy. – Do tegorocznej edycji zgłosiło się 200 placówek. W ubiegłym roku do kampanii zgłosiło się 177 placówek. Cieszy nas więc, że z roku na rok dołączają kolejne – informuje Joanna Urbańska-Jaworska z UM Wrocławia.

– Skąd takie zainteresowanie? Wiosenna pogoda sprzyja takim aktywnościom, to również frajda dla dzieci, które mogą w ten sposób dojechać na lekcje czy zajęcia w przedszkolu. Oczywiście ważnym elementem są nagrody – wyjścia na basen, do kina, na wystawy dla najlepszych klas i grup przedszkolnych – wyjaśnia urzędniczka z Wrocławia.

Zanim wyruszą w trasę, muszą się do tego przygotować

Obecnie trwa etap przygotowań po zapisach. W Warszawie ZDM projektuje dzienniczki rowerowe, zleca druk materiałów i ich dystrybucję do placówek. Poza tym, jak co roku, ZDM zorganizuje również szkolenia dotyczące realizacji kampanii w placówkach oraz obsługi systemu informatycznego, który służy m.in. do rejestrowania aktywnych dojazdów dzieci i młodzieży.

Warszawska odsłona kampanii obejmuje liczne działania towarzyszące, jak warsztaty doskonalenia jazdy na rowerze, spotkania z koordynatorami akcji, plenerowy piknik czy spotkania ze strażnikami miejskimi, którzy przypomną zasady bezpiecznego poruszania się na rowerach i hulajnogach.

Główna część kampanii tradycyjnie rozpocznie się 4 maja. Przez cały miesiąc uczniowie i przedszkolaki będą zbierać naklejki za aktywne dojazdy na zajęcia, a ich wysiłek zostanie nagrodzony możliwością zdobycia nagród indywidualnych i grupowych.

– To największa w Polsce kampania promująca codzienną aktywność wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcająca do korzystania z roweru, hulajnogi, rolek czy deskorolki jako alternatywy dla dojazdów samochodem – opisują organizatorzy.

Korzystajcie z rowerów, ile się tylko da

Ale nie wszystkie miasta biorą udział w tej kampanii. – Bydgoszcz nie bierze udziału w wydarzeniu Rowerowy Maj. Od lat natomiast jesteśmy organizatorem rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski – wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Także Katowice nie biorą udziału w Rowerowym Maju, a w Rowerowej Stolicy Polski. W ubiegłym roku to miasto zajęło trzecie miejsce w kategorii miast dużych. Mieszkańcy wykręcili niemal 150 tys. kilometrów.

– Cały czas rozwijamy infrastrukturę dla rowerzystów, co przekłada się na większy ruch rowerowy w mieście. Ten wzrostowy trend potwierdzają wskazania liczników zainstalowanych przy wybranych drogach rowerowych – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

