Reklama

Węzły przesiadkowe zmieniają miasta. Mniej korków i lepsze powietrze

Nowoczesny terminal autobusowy, parking Park & Ride, infrastruktura rowerowa, zielone dachy – to wszystko powstanie w zintegrowanym węźle przesiadkowym w sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Bronowice. Podobne centra przesiadkowe budują też inne miasta, choćby Legnica.

Publikacja: 12.03.2026 18:32

Nowoczesny węzeł przesiadkowy ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Bro

Nowoczesny węzeł przesiadkowy ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Bronowice

Foto: Longfin Media

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategiczne cele przyświecają miastom w kontekście budowy węzłów przesiadkowych?
  • Jakie kluczowe elementy infrastruktury wchodzą w skład nowoczesnych centrów przesiadkowych?
  • W jaki sposób te projekty wpływają na środowisko miejskie i komfort mieszkańców?
  • Z jakich źródeł finansowane są kompleksowe przedsięwzięcia infrastrukturalne?

Polskie miasta coraz intensywniej inwestują w centra przesiadkowe – miejsca, w których można zostawić samochód lub rower i wygodnie przesiąść się do autobusu czy pociągu.

To sposób na ograniczenie korków, poprawę jakości powietrza i wygodniejsze codzienne podróżowanie.

Kraków: węzeł przy stacji Bronowice

Przy stacji Kraków Bronowice powstaje rozbudowany węzeł transportowy. Zaplanowano terminal autobusowy z sześcioma peronami i dwunastoma stanowiskami, parking Park & Ride dla ok. 200 samochodów – zlokalizowany nad terminalem – a także infrastrukturę Bike & Ride i nowe drogi rowerowe. Pojawią się windy dla osób z niepełnosprawnościami, ładowarki do autobusów i samochodów elektrycznych, monitoring oraz dynamiczne tablice informujące o odjazdach.

Inwestycję uzupełnią zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne oraz przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Balickiej, dzięki czemu autobusy nie będą stały w korkach. Pod ziemią przebudowany zostanie także około 105-metrowy odcinek sieci wodociągowej między Złotym Rogiem a ul. Bronowicką. Wartość kontraktu to 73 mln zł brutto, z czego ponad 50 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Prace potrwają 108 tygodni i mają zakończyć się w 2028 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Samorząd województwa śląskiego planuje uruchomienie metropolitalnej kolei
Fundusze Unijne
Ogromne inwestycje miast w rozwój transportu

– To inwestycja, która realnie poprawi komfort podróży mieszkańców Krakowa i ułatwi korzystanie z transportu publicznego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej możemy realizować projekty łączące innowacje z troską o przestrzeń miejską – mówi prezydent Aleksander Miszalski.

A jak dodaje Magda Rutkowska z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, budowa węzła przesiadkowego to jedna z kluczowych inwestycji transportowych w tej części miasta. Oprócz terminalu i parkingu P&R projekt obejmuje przebudowę układu drogowego, infrastruktury podziemnej oraz wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.

Legnica: nowe centrum przy dworcu

Nie próżnują także władze Legnicy, które za 35,5 mln zł – w tym 20 mln zł z funduszy unijnych – budują centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym, na placu Kartuska–Dworcowa. W ramach projektu powstanie zadaszona pętla autobusowa z ładowarkami dla autobusów i samochodów elektrycznych, parking Park & Ride dla 100 aut oraz infrastruktura Bike & Ride z drogami rowerowymi.

Zaplanowano także nowe nawierzchnie, ławki, oświetlenie, monitoring, tablice informacji pasażerskiej oraz elementy zieleni. Na wiatach pojawią się instalacje solarne.

– Inwestycja będzie się wiązała z pewnymi utrudnieniami, ale dzięki niej rozwiążemy kolejny problem komunikacyjny w tej części miasta, a okolice dworca zyskają nowy wygląd i funkcjonalność – zapowiada prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Nowe centrum przesiadkowe ma być gotowe w połowie 2028 r.

Reklama
Reklama

„Mijanka” ze Świętochłowic do przebudowy

Ponad 121 mln zł ma kosztować kompleksowa przebudowa „Mijanki” w Świętochłowicach wraz z budową nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Proces inwestycyjny obejmujący jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych miasta potrwa około czterech lat. Kluczowym partnerem przedsięwzięcia jest spółka Tramwaje Śląskie, która przeznaczy na modernizację infrastruktury tramwajowej 43,5 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę układu torowo-drogowego, budowę tunelu pod linią kolejową Katowice–Legnica, nowe perony autobusowe i tramwajowe oraz stworzenie centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu publicznego.

Czytaj więcej

Obok inwestycji w tabor, samorządy realizują rozbudowę tramwajowej infrastruktury. Warszawa przygoto
Fundusze Unijne
Miasta będą wymieniać wysłużone tramwaje. „Skok jakościowy i technologiczny”

– Dla Tramwajów Śląskich ta inwestycja oznacza przede wszystkim usprawnienie ruchu tramwajowego na linii nr 9. Obecnie funkcjonujący wiadukt pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego w przyszłości będzie przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego – powiedział Bolesław Knapik, prezes spółki.

Modernizacja obejmie również przebudowę skrzyżowań w rejonie ulic Katowickiej, Wojska Polskiego, Żołnierskiej, Hajduków i Szpitalnej oraz budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.

Wszystko po to, by mieszkańcy stawiali na transport publiczny

Centra przesiadkowe oznaczają mniej samochodów w ścisłych centrach miast, większe wykorzystanie transportu publicznego oraz krótsze i wygodniejsze przesiadki dzięki nowoczesnym systemom informacji pasażerskiej.

Reklama
Reklama

Mieszkańcy zyskują wygodne poczekalnie, windy, parkingi rowerowe i samochodowe oraz dostęp do infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. A miasta poprawiają jakość powietrza, ograniczają emisję spalin i zyskują bardziej funkcjonalną przestrzeń publiczną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Obok inwestycji w tabor, samorządy realizują rozbudowę tramwajowej infrastruktury. Warszawa przygoto
Fundusze Unijne
Miasta będą wymieniać wysłużone tramwaje. „Skok jakościowy i technologiczny”
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Miasta chętnie sięgają po dotacje do inwestycji w termomodernizację budynków publicznych
Fundusze Unijne
Coraz więcej pieniędzy na termomodernizację. Ale coraz trudniej po nie sięgnąć
Wspólne stanowisko za obroną decentralizacji polityki spójności wyrazili (od lewej): Jacek Karnowski
Fundusze Unijne
Polscy samorządowcy bronią w Brukseli decentralizacji polityki spójności
Przebudowa dawnego dworca autobusowego w Kielcach na Centrum Komunikacyjne została sfinansowana z Fu
Fundusze Unijne
Po 2027 r. nie będzie programu dla Polski Wschodniej. Regiony chcą nowych form pomocy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama