Węzły przesiadkowe zmieniają miasta. Mniej korków i lepsze powietrze

Nowoczesny węzeł przesiadkowy ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Bronowice
Polskie miasta coraz intensywniej inwestują w centra przesiadkowe – miejsca, w których można zostawić samochód lub rower i wygodnie przesiąść się do autobusu czy pociągu.
To sposób na ograniczenie korków, poprawę jakości powietrza i wygodniejsze codzienne podróżowanie.
Przy stacji Kraków Bronowice powstaje rozbudowany węzeł transportowy. Zaplanowano terminal autobusowy z sześcioma peronami i dwunastoma stanowiskami, parking Park & Ride dla ok. 200 samochodów – zlokalizowany nad terminalem – a także infrastrukturę Bike & Ride i nowe drogi rowerowe. Pojawią się windy dla osób z niepełnosprawnościami, ładowarki do autobusów i samochodów elektrycznych, monitoring oraz dynamiczne tablice informujące o odjazdach.
Inwestycję uzupełnią zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne oraz przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Balickiej, dzięki czemu autobusy nie będą stały w korkach. Pod ziemią przebudowany zostanie także około 105-metrowy odcinek sieci wodociągowej między Złotym Rogiem a ul. Bronowicką. Wartość kontraktu to 73 mln zł brutto, z czego ponad 50 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Prace potrwają 108 tygodni i mają zakończyć się w 2028 r.
– To inwestycja, która realnie poprawi komfort podróży mieszkańców Krakowa i ułatwi korzystanie z transportu publicznego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej możemy realizować projekty łączące innowacje z troską o przestrzeń miejską – mówi prezydent Aleksander Miszalski.
A jak dodaje Magda Rutkowska z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, budowa węzła przesiadkowego to jedna z kluczowych inwestycji transportowych w tej części miasta. Oprócz terminalu i parkingu P&R projekt obejmuje przebudowę układu drogowego, infrastruktury podziemnej oraz wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.
Nie próżnują także władze Legnicy, które za 35,5 mln zł – w tym 20 mln zł z funduszy unijnych – budują centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym, na placu Kartuska–Dworcowa. W ramach projektu powstanie zadaszona pętla autobusowa z ładowarkami dla autobusów i samochodów elektrycznych, parking Park & Ride dla 100 aut oraz infrastruktura Bike & Ride z drogami rowerowymi.
Zaplanowano także nowe nawierzchnie, ławki, oświetlenie, monitoring, tablice informacji pasażerskiej oraz elementy zieleni. Na wiatach pojawią się instalacje solarne.
– Inwestycja będzie się wiązała z pewnymi utrudnieniami, ale dzięki niej rozwiążemy kolejny problem komunikacyjny w tej części miasta, a okolice dworca zyskają nowy wygląd i funkcjonalność – zapowiada prezydent Legnicy Maciej Kupaj. Nowe centrum przesiadkowe ma być gotowe w połowie 2028 r.
Ponad 121 mln zł ma kosztować kompleksowa przebudowa „Mijanki” w Świętochłowicach wraz z budową nowoczesnego centrum przesiadkowego.
Proces inwestycyjny obejmujący jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych miasta potrwa około czterech lat. Kluczowym partnerem przedsięwzięcia jest spółka Tramwaje Śląskie, która przeznaczy na modernizację infrastruktury tramwajowej 43,5 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę układu torowo-drogowego, budowę tunelu pod linią kolejową Katowice–Legnica, nowe perony autobusowe i tramwajowe oraz stworzenie centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu publicznego.
– Dla Tramwajów Śląskich ta inwestycja oznacza przede wszystkim usprawnienie ruchu tramwajowego na linii nr 9. Obecnie funkcjonujący wiadukt pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego w przyszłości będzie przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego – powiedział Bolesław Knapik, prezes spółki.
Modernizacja obejmie również przebudowę skrzyżowań w rejonie ulic Katowickiej, Wojska Polskiego, Żołnierskiej, Hajduków i Szpitalnej oraz budowę nowych sieci infrastruktury technicznej.
Centra przesiadkowe oznaczają mniej samochodów w ścisłych centrach miast, większe wykorzystanie transportu publicznego oraz krótsze i wygodniejsze przesiadki dzięki nowoczesnym systemom informacji pasażerskiej.
Mieszkańcy zyskują wygodne poczekalnie, windy, parkingi rowerowe i samochodowe oraz dostęp do infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. A miasta poprawiają jakość powietrza, ograniczają emisję spalin i zyskują bardziej funkcjonalną przestrzeń publiczną.
