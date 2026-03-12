Węzły przesiadkowe zmieniają miasta. Mniej korków i lepsze powietrze

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie strategiczne cele przyświecają miastom w kontekście budowy węzłów przesiadkowych?

Jakie kluczowe elementy infrastruktury wchodzą w skład nowoczesnych centrów przesiadkowych?

W jaki sposób te projekty wpływają na środowisko miejskie i komfort mieszkańców?

Z jakich źródeł finansowane są kompleksowe przedsięwzięcia infrastrukturalne?

Polskie miasta coraz intensywniej inwestują w centra przesiadkowe – miejsca, w których można zostawić samochód lub rower i wygodnie przesiąść się do autobusu czy pociągu.

Reklama Reklama

To sposób na ograniczenie korków, poprawę jakości powietrza i wygodniejsze codzienne podróżowanie.

Kraków: węzeł przy stacji Bronowice

Przy stacji Kraków Bronowice powstaje rozbudowany węzeł transportowy. Zaplanowano terminal autobusowy z sześcioma peronami i dwunastoma stanowiskami, parking Park & Ride dla ok. 200 samochodów – zlokalizowany nad terminalem – a także infrastrukturę Bike & Ride i nowe drogi rowerowe. Pojawią się windy dla osób z niepełnosprawnościami, ładowarki do autobusów i samochodów elektrycznych, monitoring oraz dynamiczne tablice informujące o odjazdach.

Inwestycję uzupełnią zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne oraz przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Balickiej, dzięki czemu autobusy nie będą stały w korkach. Pod ziemią przebudowany zostanie także około 105-metrowy odcinek sieci wodociągowej między Złotym Rogiem a ul. Bronowicką. Wartość kontraktu to 73 mln zł brutto, z czego ponad 50 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Prace potrwają 108 tygodni i mają zakończyć się w 2028 r.