Prezydent Opola: Zadłużamy się, żeby zrealizować potrzebne miastu inwestycje

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola
Szkolenie zorganizowaliśmy z inicjatywy wojewody opolskiego, który inicjuje je w każdym powiecie. Jaka wiedza jest na nich przekazywana? Przede wszystkim uświadamiamy mieszkańców o możliwych zagrożeniach. Opole ma w tym duże doświadczenia. Przypomnę duże powodzie, które nawiedziły miasto. Odrobiliśmy jednak lekcję, ponieważ w 2024 r. obroniliśmy stolicę regionu przed wdarciem się wody do Opola.
Oczywiście! Świat stał się bardzo niebezpieczny i nieprzewidywalny. Musimy mówić o tym głośno, ponieważ obecne pokolenia są pierwszymi, które bezpośrednio nie doświadczyły wojny. A przecież od czterech lat bomby spadają tuż przy naszej granicy.
Chcemy budować miejsca ukrycia. To zadania najtrudniejsze do realizacji. Kłopot polega na tym, że program rządowy jest jednoroczny, a tworzenie takich miejsc trwa dłużej niż 12 miesięcy. Takie są procedury. Myślimy również o budowie magazynu, gdzie moglibyśmy przechowywać specjalistyczny sprzęt.
Jeszcze nie. Mamy czas do końca marca. Wiemy, co chcemy kupić, więc jesteśmy gotowi.
Około 7 mln zł. Taką mamy pulę do wykorzystania.
Uwzględniliśmy je w projekcie inwestycji. Budowa miałaby ruszyć pod koniec tego roku. Wszystko zależy od tego, w którym podejściu rozstrzygniemy przetarg i wybierzemy wykonawcę. Dokumentację mamy gotową.
Miejsca schronienia są oczywiście istotne, ale najważniejsze, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Musi to być wiedza...
W tej chwili dużych inwestycji, poza drogowymi, nie realizujemy. Powstawanie miejsc schronienia nie będzie więc raczej związane z budową nowych obiektów, a z dostosowaniem już istniejących. Ale oczywiście nie wykluczam, że gdyby pojawił się wieloletni program rządowy, pokusilibyśmy się o budowę takich miejsc. Mogłyby to być np. podziemne parkingi, które na co dzień służyłyby mieszkańcom.
Niewiele z nich nadaje się do wykorzystania. Pamiętają czasy drugiej wojny światowej i oczywiście nie spełniają standardów.
Tak, jeśli będzie to technicznie możliwe.
W tej chwili, budując nowe obiekty – nie tylko oświatowe – wszędzie wprowadzamy zieloną energię. Część prac jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i programu termomodernizacji budynków szkolnych. To kwota ponad 40 mln zł dotacji, która trafiła bądź trafi do Opola. Bez takich pieniędzy nie wykonalibyśmy tych prac.
Nie tylko takie (OZE). Od lat jesteśmy samorządowym liderem inwestycji. W tej chwili uzbrajamy kolejną podstrefę strefy ekonomicznej. Powstają drogi dojazdowe, media teletechniczne. Efekty już widać. W ostatnich miesiącach koreańskie Kumho Tires zadeklarowało w Opolu około 2,2 mld zł, a amerykański Ascend Elements zrealizuje inwestycję wartą 7 mld zł.
Spadająca liczba urodzeń jest problemem całej Polski, ba, całej Europy. My w Opolu robiliśmy wszystko, żeby zatrzymać odpływ mieszkańców. Głównie młodych ludzi, którzy do tej pory wyjeżdżali do pracy, albo za granicę, albo do innych miast.
Kiedy to ustało i mamy dodatnie saldo migracji, mierzymy się ze zmianami cywilizacyjnymi, czyli ze spadkiem dzietności. To oczywiście bardzo destrukcyjne na dłuższą metę dla każdego samorządu. Damy sobie jednak z tym radę, jak wcześniej z migracją.
Mamy tu atuty. Wybudowaliśmy setki mieszkań, powstają kolejne. Powstały nowe przedszkola oraz żłobek, a kolejni inwestorzy oferują nowe miejsca pracy. Nasz najpoważniejszy atut to edukacja. Mamy wyższe uczelnie i bardzo dobre szkoły średnie oraz zawodowe.
Tylko w ciągu ostatnich miesięcy otworzyliśmy trzy nowoczesne Branżowe Centra Umiejętności, wyspecjalizowane w przyszłościowych branżach: elektromobilności, telekomunikacji i poligrafii.
No właśnie dzięki temu, o czym przed chwilą wspomniałem, całkiem sporo. To efekt naszej polityki zrównoważonego rozwoju.
To Komitet Społeczny „Stop spalarni w Opolu” złożył zaskarżenie decyzji o budowie spalarni, argumentując, że decyzja środowiskowa zawierała poważne błędy w raporcie oddziaływania na środowisko.
Sąd uznał, że powinniśmy dosłuchać jeszcze strony postępowania. Co zgodnie z decyzją sądu robimy. Budowy spalarni to nie zatrzyma, może lekko zmodyfikuje to, jak będzie wpływać na otoczenie.
Na pewno wpłynie. Instalacja będzie dostarczać energię cieplną do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, miejskiej spółki wytwarzającej ciepło. W ten sposób zaoszczędzimy na zielonych certyfikatach i podatkach, które płacimy za nieekologiczne ciepło.
A jednocześnie śmieci, które zamiast trafiać do dziury – jak to teraz ma miejsce – będą termicznie przekształcane. I to nie tylko w ciepło, ale również w prąd. Instalacja dostarczy ok. 25 proc. ciepła potrzebnego miastu. To całkiem sporo.
Zyskają czystsze, bardziej ekologiczne miasto. Po wybudowaniu instalacji nie będziemy już wyrzucać odpadów do ziemi. Będziemy je spalać, a resztę odzyskiwać.
Opole jest świeżo po ratingu przygotowanym przez agencję Fitch, która na początku marca oceniała miasto, jeśli chodzi o perspektywy finansowe. Mamy ocenę AA+. Jedną z najwyższych w polskich samorządach.
A to przede wszystkim dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami miasta. Rosną dochody podatkowe, w ryzach trzymamy wydatki bieżące, a z drugiej strony realizujemy sporo inwestycji opartych na finansowaniu zewnętrznym.
Nie ma czegoś takiego jak poziom, do którego chcemy się zadłużyć. Zadłużamy się, żeby zrealizować potrzebne miastu inwestycje. One przynoszą też oszczędności. Zadłużamy się w konkretnym celu, a nie dla poziomu. Z drugiej strony dbamy o stronę dochodową, tak, żeby spłaty odsetek nie były znaczącym punktem w bilansie budżetu.
Mogę się pochwalić tym, że w ostatnich dziesięciu latach zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 2,5 mld zł. Pozyskaliśmy równocześnie dla miasta ok. 1,6 mld zł środków zewnętrznych. Budżet miasta dziesięć lat temu wynosił 700 mln zł, a dzisiaj to prawie 2 mld zł.
Nasze dochody wzrosły o około 10 proc. Bardzo się z tego cieszymy, bo wcześniej dochody nam malały. To był paradoks rządów PiS, w których rosły ceny, była inflacja, rosły koszty działania samorządów, a jednocześnie obcinano nam dochody. Wpychano nas na krawędź, wręcz nad przepaść.
Zmiany w tej ustawie są pozytywne. Ale czy powinny być jeszcze większe? W którym kierunku powinny pójść? Myślę, że oczywiście udział miast w jakiejś części np. VAT-u, który powstaje na miejscu, albo większy udział w CIT dla samorządów gminnych – byłby dobrą opcją. Generalnie uważam, że pieniądze na poziomie samorządu są wydawane rozsądnie. Zgodnie z potrzebami mieszkańców, więc jak najwięcej powinno pozostać w kasach samorządów. Ale zdaję też sobie sprawę, że budżet państwa, kwestie obronności – to obecnie zadania wiodące.
Należę do osób, które doceniają to, co mają. A jeżeli możemy mieć więcej, to oczywiście w racjonalny sposób, w ramach udziału w tych podatkach, o których wcześniej wspomniałem.
