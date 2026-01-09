Smog zaczął dusić polskie miasta. „Pozorowane kontrole” kopciuchów

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpływają na wysokie stężenie smogu w polskich miastach?

Dlaczego obecne przepisy antysmogowe nie przynoszą oczekiwanych efektów?

Jakie są najczęstsze problemy związane z systemem kontroli emisji zanieczyszczeń?

Jakie działania są potrzebne, aby skutecznie poprawić jakość powietrza w Polsce?

Najnowszy atak zimy z perspektywą wielu dni z utrzymującym się silnym mrozem sięgającym minus 20 stopni sprawi, że trudniej będzie oddychać. Nie tylko z powodu niskiej temperatury – problemem stał się smog, powstający wskutek spalania węgla i drewna w starych piecach, utrzymujący się w powietrzu wskutek braku wiatru oraz inwersji temperatury działającej jak czapa, która uniemożliwia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. W efekcie w wielu miastach normy pyłów są przekraczane nawet o kilkaset procent.

Reklama Reklama

W końcu ubiegłego tygodnia bardzo wysokie stężenie pyłów odnotowały stacje pomiarowe na części województwa mazowieckiego, m.in. w rejonie Otwocka. Zadymiona była także Warszawa, zwłaszcza centrum miasta oraz Żoliborz, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał komunikat o 3. poziomie zagrożenia związanego z bardzo złą jakością powietrza. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu miały miejsce w rejonie Piaseczna oraz Ostrołęki, gdzie lekarze i służby sanitarne zaapelowały o ograniczenie aktywności na zewnątrz. Przed złą jakością powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało również mieszkańców Łomży. Trudniej oddychało się na Dolnym Śląsku, smog wisiał na obszarze aglomeracji katowickiej: w Katowicach największe stężenia PM2,5 przekraczały normę nawet trzykrotnie. 35 km na południe, w Żorach – nawet pięciokrotnie.

Zadymiona Małopolska i Śląsk

Największy problem ze smogiem mają głównie małe miasta. To m.in. Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Rabka-Zdrój i Tuchów w Małopolsce, Myszków i Żywiec w województwie śląskim, Skarżysko-Kamienna i Opatów w woj. świętokrzyskim.

Ale zanieczyszczone są także duże miasta, gdzie do emisji z domowych palenisk dochodzą spaliny z rur wydechowych samochodów. 6 stycznia 2026 r. Warszawa znalazła się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata rankingu World Air Quality Index (IQAir), w towarzystwie m.in. Dhaki, Bombaju i Karaczi, zajmując 13. miejsce, tuż przed Katmandu i Krakowem. Dwa dni później spadła na 36. miejsce, z kolei na 17. pozycji znalazł się Kraków, a tuż za nim Wrocław.