Stały monitoring szkół w miastach. Kontrola zużycia wody, ciepła czy prądu

– Nasz system monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności publicznej – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

Ile dwutlenku węgla jest w sali lekcyjnej? W Łodzi to badają

Władze Łodzi chwalą się, że jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziły pilotażowy system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach.

System został wdrożony w dwóch szkołach podstawowych nr 42 i nr 55. I od początku przynosi wymierne efekty. – Zastosowane rozwiązanie nie jest kolejnym „smart gadżetem”. To praktyczne narzędzie, które w czasie rzeczywistym monitoruje m.in. zużycie energii cieplnej i elektrycznej, produkcję z instalacji fotowoltaicznej, zużycie wody, stężenie dwutlenku węgla w klasach – podaje łódzki ratusz.

Dzięki platformie Orange Live Objects dane ze wszystkich instalacji i czujników trafiają do jednego systemu, co pozwala podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych informacji, a nie szacunków sprzed miesięcy.