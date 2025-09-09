Reklama

Stały monitoring szkół w miastach. Kontrola zużycia wody, ciepła czy prądu

Pilotażowy system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach przeprowadziła Łódź. Podobnie działają inne samorządy – dużą wagę przykładają nie tylko do termomodernizacji placówek oświatowych, ale też regulacji zużycia w nich wody czy energii.

Publikacja: 09.09.2025 19:25

Warszawa prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej placówek o

Warszawa prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej placówek oświatowych

Foto: UM Warszawa

Janina Blikowska

– Nasz system monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności publicznej – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

Ile dwutlenku węgla jest w sali lekcyjnej? W Łodzi to badają

Władze Łodzi chwalą się, że jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziły pilotażowy system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach.

System został wdrożony w dwóch szkołach podstawowych nr 42 i nr 55. I od początku przynosi wymierne efekty. – Zastosowane rozwiązanie nie jest kolejnym „smart gadżetem”. To praktyczne narzędzie, które w czasie rzeczywistym monitoruje m.in. zużycie energii cieplnej i elektrycznej, produkcję z instalacji fotowoltaicznej, zużycie wody, stężenie dwutlenku węgla w klasach – podaje łódzki ratusz. 

Dzięki platformie Orange Live Objects dane ze wszystkich instalacji i czujników trafiają do jednego systemu, co pozwala podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych informacji, a nie szacunków sprzed miesięcy.

Czytaj więcej

Po wsparcie na zakup ekologicznych autobusów (elektrycznych, hybrydowych, czy wodorowych) zgłosiło s
Fundusze Unijne
Samorządy wydają miliardy z KPO. Na co idą unijne pieniądze?
Reklama
Reklama

Gdy w sali lekcyjnej poziom dwutlenku węgla przekroczy normę, nauczyciel otrzymuje sygnał, że czas przewietrzyć pomieszczenie. To bezpośrednio wpływa na zdrowie, koncentrację i komfort uczniów.

Także Warszawa prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej placówek oświatowych. Miasto pozyskało z KPO dofinansowanie ponad 190 mln zł na termomodernizację 25 budynków szkół. Projekt obejmuje, poza ociepleniem budynków i wymianą stolarki okiennej, również budowę bądź rozbudowę instalacji fotowoltaicznych, modernizację systemów wentylacyjnych na systemy z rekuperacją.

W części placówek trwają już prace budowlane. Planowane zakończenie prac dla wszystkich budynków przewidziane jest na czerwiec 2026 roku.

– Chcemy też przeprowadzić termomodernizację kolejnych placówek oświatowych w ramach innych środków wsparcia. Prace związane z działaniami termomodernizacyjnymi są na etapie wstępnych analiz, które pozwolą na stworzenie szczegółowego zakresu termomodernizacji dla poszczególnych budynków – przekazał nam stołeczny ratusz.

Fotowoltaika w nowych placówkach oświatowych

W Katowicach od 2021 roku funkcjonuje „System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej (SMiS)". Jest to narzędzie, którego celem jest monitorowanie i analiza sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

– Uruchomienie systemu poprzedziły kilkuletnie przygotowania w zakresie projektowania i wykonania elementów automatyki budynkowej – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Obok programów rządowych, wiele miast oferuje dofinansowanie np. do wymiany starych pieców
Ekologia
Wymiana kopciuchów i termomodernizacja. Jak samorządy wspierają transformację energetyczną

Podkreśla, że dodatkowo w ramach międzynarodowego projektu „MOLOC”, wykonana została analiza sposobu wdrożenia systemu uwzględniająca specyfikę Katowic. Koszt realizacji SMiS to nieco ponad 1 mln zł. Aktualnie system obejmuje 71 budynków.

W Poznaniu już kilkanaście lat temu wszystkie obiekty oświatowe zostały poddane badaniom – eksperci Politechniki Poznańskiej ocenili ich stan techniczny w związku z planowanym procesem termomodernizacji.

– Efekty tych badań i analiz są wykorzystywane w corocznym planie termomodernizacji obiektów oświatowych. Termomodernizacja w już istniejących budynkach polega na sukcesywnym docieplaniu obiektów oraz wymianie: stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, a także starych zaworów na termostatyczne – mówi Radosław Paszkiewicz, kierownik Oddziału Planowania i Analiz Budżetu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Dodaje, że zaobserwowano spadek zużycia ciepła, natomiast wzrost cen energii cieplnej oraz jej przesyłu skutecznie konsumuje spodziewane zmniejszenie wydatków. W Poznaniu instalacje fotowoltaiczne zawsze stosowane są w nowych obiektach oświatowych. Miasto wprowadza je również w niektórych starszych placówkach.

Dane, które pozwalają zapewnić najlepsze warunki do nauki

Są już wyniki łódzkiego pilotażu. W jednej ze szkół zużycie energii cieplnej spadło o 50 proc. po termomodernizacji, a instalacja fotowoltaiczna w godzinach szczytu pokrywa w pełni zapotrzebowanie szkoły na energię, a nadwyżki mogą zasilać wentylację i filtrację powietrza.

Reklama
Reklama

– W obu szkołach system wykazał częste przekroczenia norm stężenia dwutlenku węgla (powyżej 1000 ppm), co skłania do działań poprawiających warunki nauki. Poza tym monitoring ujawnił potencjał do dodatkowych oszczędności, dzięki redukcji opłat za energię – przyznaje łódzki ratusz.

Czytaj więcej

Rośnie liczba gmin, które są chętne do obsługi programu termomodernizacji budynków Czyste Powietrze
Ekologia
Coraz więcej gmin chętnych do obsługi Czystego Powietrza

Studenci Politechniki Łódzkiej zainstalowali detektory dwutlenku węgla, informujące nauczycieli o przekroczeniach norm w klasach. – To dowód, że w Łodzi inwestycje w termomodernizacje, odnawialne źródła energii i inteligentne systemy to nie tylko modernizacja budynków, ale metodyczne działania oparte na danych. Dbamy o efektywność nauki i najlepsze warunki rozwoju dla naszych najmłodszych mieszkańców – podkreśla Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Zadania Samorządu Termomodernizacja

– Nasz system monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności publicznej – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

Ile dwutlenku węgla jest w sali lekcyjnej? W Łodzi to badają

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Od 1 października 2025 roku wchodzi w życie system kaucyjny, który docelowo ma zrewolucjonizować spo
Ekologia
System kaucyjny: czy Polacy zapłacą mniej za śmieci? „To złożona sytuacja”
NFOŚiGW udzielił dofinansowania 104 gminom na łączną kwotę 676,5 mln zł, na budowę lub przebudowę ok
Ekologia
Przybywa inwestycji samorządów w stacje ładowania elektryków. Dzięki dotacjom UE
Infrastruktura retencyjna ma szczególne znaczenie w momencie występowania ekstremalnych zjawisk pogo
Ekologia
Walka z powodziami błyskawicznymi. Nowe zbiorniki retencyjne powstają w miastach
Warszawa nie marnuje wody z basenów już od sześciu sezonów
Ekologia
Jak działa wodny recykling. „Krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym”
Podatki od budowanych wiatraków przynoszą gminom dodatkowe wpływy do budżetów
Ekologia
Gminy widzą korzyści z wiatru. „To znaczący zastrzyk finansowy”
Reklama
Reklama
e-Wydanie