Rozwój OZE nabiera rozpędu. A polskie gminy zarabiają na tym miliony

– Odchodzenie od górnictwa stanowi spore wyzwanie w kontekście miejsc pracy w regionie. Specyfika tej pracy wiąże się z wysokimi pensjami, benefitami, możliwością odejścia na emeryturę już w wieku 50 lat. To daje poczucie bezpieczeństwa i stanowi również źródło potężnych wpływów do budżetu gminy. Obsługa turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych wymaga mniejszej liczby pracowników, niż kopalnia odkrywkowa. Mamy jednak przykład Turku, który radzi z tym sobie bez kłopotu – podkreśla.

Z drugiej strony obecność wielkiej kopali nieco osłabia przedsiębiorczość – warunki, jakie proponowała i te wszystkie benefity sprawiały, że nie opłacało się tutaj prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Od zamknięcia zakładu minęły już ponad dwa lata, a gmina póki co radzi sobie gospodarczo dobrze. – Transformacja jest nieunikniona, węgiel się kończy. Nie ma sensu trzymać się go kurczowo, trzeba inwestować w lepsze, tańsze i czystsze rozwiązania, to kluczowe dla konkurencyjności gospodarki – uważa burmistrz Kleczewa.

Idealne warunki dla atomu

Jak podkreśla zastępca prezydenta Konina, Paweł Adamow, miasto jest bardzo zaangażowane w transformację energetyczną i jest otwarte nie tylko na projekty związane z OZE, ale również budowę elektrowni jądrowej.

– Wszyscy w Wielkopolsce chcielibyśmy, aby w Koninie wybudowana została również elektrownia jądrowa. Konin ma do tego idealne warunki, moim zdaniem o wiele lepsze niż Bełchatów. U nas ziemia się nie trzęsie, tylko jest stabilna, mamy duży naturalny system chłodniczy, unikalny w skali Europy, pełną infrastrukturę, sieci przesyłowe oraz wykwalifikowane kadry – twierdzi Adamow.

Miasto bardzo mocno włączyło się w proces transformacji. – Rozwijamy klaster energii oparty o miasto i spółki komunalne. Dzisiaj już produkujemy 2,5 razy więcej naszej komunalnej zielonej energii niż potrzebują wszystkie jednostki i spółki w Koninie. Od stycznia będziemy dysponować koncesją na obrót w ramach klastra i będziemy mogli swobodnie i wzajemnie w ramach klastra ją sprzedawać. Będziemy samowystarczalni, a nadwyżki będziemy sprzedawać do sieci – dodaje wiceprezydent Konina.