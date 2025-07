Kubły zamiast worków. Samorządy zmieniają przepisy w sprawie odbioru odpadów

Ale nie wszędzie to się zmienia. – Obecny system workowy dla frakcji papieru oraz metali i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej jest rozwiązaniem optymalnym. Ze względu na zróżnicowaną objętość tych odpadów, system workowy pozwala mieszkańcom na elastyczne wystawianie dowolnej liczby worków, adekwatnie do bieżących potrzeb. Nie planujemy obecnie wymiany worków na pojemniki we wskazanych frakcjach - mówi Andrzej Gałązkiewicz z Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Reklama Reklama

Gmina rezygnuje z worków ze względów ekonomicznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku od kilku tygodni informuje mieszkańców, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej z ub. roku od lipca odpady segregowane, takie jak szkło i bio są odbierane tylko z pojemników odpowiedniego koloru lub innych trwale i widocznie oznakowanych.

– Odpady z tworzyw sztucznych i metali oraz papier mogą nadal być wystawiane do odbioru w workach w odpowiednim kolorze lub w pojemnikach. Od lipca worki nie będą dostarczane dla mieszkańców, należy zaopatrzyć się w nie samodzielnie – podaje ZWiK w Miastku.

Czytaj więcej Usługi komunalne Zbiórki tekstyliów nadal problematyczne dla samorządów Lokalne władze w różny sposób radzą sobie z egzekwowaniem zapisów ustawy o zbiórce tekstyliów. Du...

- Zmiany w systemie spowodowane są głównie względami ekonomicznymi. Opłata za odpady segregowane dostarczane w workach, oprócz opakowań z tworzyw sztucznych (żółte worki) do instalacji jest wyższa niż za zagospodarowanie „czystego produktu” – mówi Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska, starsza inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Miastku.