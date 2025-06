Nowa ustawa odblokuje inwestycje w wiatraki oraz biometan

Wyczekiwany od dawna projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa wiatrakowa, trafi wreszcie do Sejmu. W poniedziałek wieczorem sejmowe komisje środowiska i infrastruktury przyjęły projekt zmiany ustawy odległościowej wraz z poprawkami. Głosowanie w Sejmie odbędzie się 25 czerwca, a następnie projekt czekają prace w Senacie oraz podpisanie przez prezydenta.

Projekt umożliwi rozwój energii wiatrowej, dzięki zniesieniu zasady 10H i określenie 500 metrów jako minimalnej odległości wiatraków od zabudowań. Daje też zielone światło dla rozwoju biometanu, którego rynek w Polsce rozwija się dynamicznie, choć jego potencjał jest nadal wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu. Jak szacuje Polska Organizacja Biometanu, w przyszłości mógłby on pokryć nawet 50 proc. krajowego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

Biometan pomoże w walce z kryzysem ciepłownictwa?

Według Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE), biometan stanowi „lokalne źródło energii”. Jego rozwój mógłby pomóc w walce z kryzysem ciepłownictwa – od początku lipca zapowiadane są podwyżki cen ciepła.

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w Unii Europejskiej Polska wiedzie prym pod względem potencjału produkcyjnego biometanu – ocenia się, że możemy go produkować nawet 3-4 mld metrów sześciennych rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile rocznie grupa Orlen wydobywa w Polsce gazu ziemnego. Oznacza to, że łatwiej będzie zmniejszyć import gazu z zagranicy. Właściwości biometanu są podobne do gazu ziemnego, jednak generuje on znacznie mniej gazów cieplarnianych.