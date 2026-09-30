Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obecne systemy alarmowe w polskich miastach przestały być skuteczne.

Jak przebiega proces wymiany przestarzałych urządzeń na ogólnokrajową cyfrową sieć ostrzegania.

Z jakimi wyzwaniami technicznymi i logistycznymi mierzą się samorządy w procesie modernizacji.

Jaki jest harmonogram i skala wdrożenia nowego systemu w kluczowych regionach kraju.

Na modernizację systemu szczególnie czekają samorządy położone przy granicy z Ukrainą.

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W Hrubieszowie funkcjonuje sześć syren alarmowych. Większość to starsze urządzenia wirnikowe, potocznie określane jako analogowe. – System działa i jest wykorzystywany do alarmowania mieszkańców, jednak trzeba jasno powiedzieć, że są to urządzenia technicznie wysłużone, bardziej podatne na awarie niż współczesne syreny elektroniczne – mówi Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

Problemem jest również ich rozmieszczenie, które nie zapewnia pełnego pokrycia miasta sygnałem alarmowym. Podobna sytuacja występuje także w innych miastach regionu.

Miasta rozrosły się szybciej niż system alarmowy

W Chełmie działa siedem nowych syren – pięć zakupionych w ubiegłym roku oraz dwie należące do PSP. Wszystkie są sterowane za pomocą aplikacji i sprawne. Jednocześnie na terenie miasta pozostaje 15 syren starego systemu, sterowanych centralą pamiętającą lata 80. XX wieku. Sprawnych jest około 45 proc. z nich.

W Zamościu poprzedni system powstał w latach 2000–2008. Dziewięć syren jest w pełni sprawnych, pozostałe są technicznie przestarzałe i nie nadają się do naprawy z powodu braku części.

– Czekamy na kontakt z firmą, która będzie realizowała zadanie dotyczące modernizacji systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania w zakresie modernizacji istniejących elektronicznych syren alarmowych i montażu nowych elektronicznych syren alarmowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na terenie Zamościa – mówi Jacek Bełz, rzecznik zamojskiego ratusza.

Problemem nie jest tylko wiek urządzeń. Od czasu budowy dotychczasowych systemów miasta znacznie się rozrosły. W Zamościu syreny, które kiedyś obejmowały znaczną część miasta, dziś pokrywają około 60 proc. jego obszaru.

Podobnie jest w Białej Podlaskiej, gdzie obecne urządzenia nie zapewniają pełnego pokrycia sygnałem akustycznym. W Hrubieszowie również nie obejmują całego miasta.

Do niedawna pięć z sześciu hrubieszowskich syren było uruchamianych z Urzędu Miasta, a jedna, znajdująca się na budynku Komendy Powiatowej PSP, pozostawała w dyspozycji straży pożarnej. Burmistrz Marta Majewska zdecydowała o przekazaniu sterowania pozostałymi urządzeniami komendzie PSP, zgodnie z wytycznymi wojewody. Dzięki temu wszystkie syreny mogą być uruchamiane z jednego miejsca.

Przybędzie ponad tysiąc nowych syren w województwie lubelskim

Modernizacja ma przyspieszyć. – Na początku 2024 r. w woj. lubelskim było około 30 syren, które mogły zostać włączone zdalnie, a dziś jest ich prawie 350. Według zapowiedzi do końca roku na Lubelszczyźnie będzie ponad tysiąc syren, które będą mogły zostać włączone automatycznie z poziomu wojewódzkiego – mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas wizyty na Lubelszczyźnie.

W Tomaszowie Lubelskim działają obecnie cztery elektroniczne syreny, wszystkie wyposażone w system zdalnego uruchamiania. Do końca roku planowany jest zakup i montaż kolejnych trzech. Po ich instalacji sygnał alarmowy ma być słyszalny na całym obszarze miasta.

W Białej Podlaskiej ma zostać przekazanych 13 cyfrowych syren alarmowych w ramach systemu wczesnego ostrzegania. Porozumienia dotyczące ich lokalizacji zostały już zawarte między miastem, a Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

W Zamościu montaż 22 nowych syren cyfrowych ma zwiększyć ich zasięg do ok. 90 proc. terenów zamieszkałych. Nie wszędzie jednak sygnał będzie równie dobrze słyszalny. Ograniczeniem są m.in. odległości między budynkami oraz możliwość montażu urządzeń na obiektach spełniających odpowiednie kryteria.

W Chełmie 13 sprawnych syren daje teoretyczne pokrycie całej powierzchni miasta, ale dodatkowych 16 urządzeń ma znacząco poprawić słyszalność alarmów.

Nowe urządzenia mają trafić również na Podkarpacie. – Automatyzowanie syren odbywa się w całym kraju. Na dzisiaj mamy zinwentaryzowanych 23 tys. syren, z czego 13 tys. jest już cyfrowych. Na Podkarpaciu mamy 240 cyfrowych syren, do końca tego roku też ma być ich tysiąc, podobnie jak na Lubelszczyźnie – zapowiada Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.