W Zakopanem o nowych wyzwaniach dla samorządów

Aktualizacja: 07.11.2025 11:34 Publikacja: 06.11.2025 15:06
W Zakopanem, tak jak na Forum Ekonomicznym, odbędzie się szereg debat.
– Myślę, że jest to duża szansa dla Zakopanego. – powiedział burmistrz miasta Zakopane Łukasz Filipowicz podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy o współpracy. – Cieszę się również, że tak duże imprezy wracają do Małopolski, ale cieszę się jeszcze bardziej, że tak duża impreza pojawi się po raz pierwszy właśnie w Zakopanem, gdzie samorządowcy, gdzie politycy, gdzie wszyscy ważni goście przyjadą rozmawiać o tych trudnych sprawach. (…) Zakopane stanie się przestrzenią do tak ważnej debaty o przyszłości polskich samorządów. Nasze miasto ma szczególny potencjał – łączy tradycję z nowoczesnością, a spotkania takie jak Forum pozwalają ten potencjał pokazać w wymiarze ogólnopolskim – powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz.
– Te nowe wyzwania, o których chcemy rozmawiać, to wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, z obroną cywilną i oczywiście wyzwania związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. To są takie główne osie tematyczne, które będą podstawą tych dwudniowych rozmów, które odbywać będą się w Zakopanem – zaznaczył Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
– Forum Samorządowe będzie przestrzenią dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed władzami wszystkich samorządów – podkreśla Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego. Jego zdaniem trzeba rozmawiać wspólnie o tym, co istotne dla mieszkańców: wspieraniu zrównoważonego rozwoju, gospodarce, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i wzmacnianiu odporności na sytuacje kryzysowe.
W opinii marszałka Łukasza Smółki szczególnie ważne jest, by wspólnie tworzyć rozwiązania dla wspólnych wyzwań. Forum Samorządowe w Zakopanem będzie do tego doskonałą okazją, ponieważ umożliwi wymianę doświadczeń, dyskusję z ekspertami i budowanie partnerstw regionalnych, które przyniosą realne korzyści regionom i ich mieszkańcom.
Nadchodząca konferencja poświęcona będzie najważniejszym wyzwaniom, z jakimi mierzą się dziś samorządy w całej Polsce. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości priorytetem staje się zapewnienie stabilności finansowej w obliczu rosnących wydatków na obronność, bezpieczeństwo mieszkańców oraz niezbędną transformację energetyczną i cyfrową.
Podczas Forum zaproszeni eksperci i samorządowcy podejmą dyskusję o finansowaniu inwestycji w czasach zwiększonego długu publicznego, o wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa i planowaniu przestrzennym miast i gmin, a także o finansowaniu oświaty i wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa infrastruktury publicznej – od szpitali po sieci wodociągowe. W programie znajdą się również panele poświęcone budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionów.
Forum Samorządowe w Zakopanem to wyjątkowa przestrzeń wymiany doświadczeń, inspiracji i praktycznych rozwiązań. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich trzech szczebli samorządu – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – a także do reprezentantów administracji zespolonej i niezespolonej.
Głównym Partnerem Forum Samorządowego, które odbędzie się 25 i 26 listopada w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Miastem Gospodarzem Forum Samorządowego jest Zakopane. Konferencję przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.
Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl Zobacz: Kronika X Europejskiego Kongresu Samorządów | Flickr Zapraszamy do obejrzenia filmu z 10. EKS! – Forum Ekonomiczne.
