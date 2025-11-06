W Zakopanem o nowych wyzwaniach dla samorządów

– Myślę, że jest to duża szansa dla Zakopanego. – powiedział burmistrz miasta Zakopane Łukasz Filipowicz podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy o współpracy. – Cieszę się również, że tak duże imprezy wracają do Małopolski, ale cieszę się jeszcze bardziej, że tak duża impreza pojawi się po raz pierwszy właśnie w Zakopanem, gdzie samorządowcy, gdzie politycy, gdzie wszyscy ważni goście przyjadą rozmawiać o tych trudnych sprawach. (…) Zakopane stanie się przestrzenią do tak ważnej debaty o przyszłości polskich samorządów. Nasze miasto ma szczególny potencjał – łączy tradycję z nowoczesnością, a spotkania takie jak Forum pozwalają ten potencjał pokazać w wymiarze ogólnopolskim – powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz.

– Te nowe wyzwania, o których chcemy rozmawiać, to wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, z obroną cywilną i oczywiście wyzwania związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. To są takie główne osie tematyczne, które będą podstawą tych dwudniowych rozmów, które odbywać będą się w Zakopanem – zaznaczył Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Wspólne wyzwania, wspólne tworzenie rozwiązań

– Forum Samorządowe będzie przestrzenią dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed władzami wszystkich samorządów – podkreśla Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego. Jego zdaniem trzeba rozmawiać wspólnie o tym, co istotne dla mieszkańców: wspieraniu zrównoważonego rozwoju, gospodarce, ochronie zdrowia, bezpieczeństwie i wzmacnianiu odporności na sytuacje kryzysowe.

W opinii marszałka Łukasza Smółki szczególnie ważne jest, by wspólnie tworzyć rozwiązania dla wspólnych wyzwań. Forum Samorządowe w Zakopanem będzie do tego doskonałą okazją, ponieważ umożliwi wymianę doświadczeń, dyskusję z ekspertami i budowanie partnerstw regionalnych, które przyniosą realne korzyści regionom i ich mieszkańcom.