– Są takie powiaty, w których liczba urodzeń w ciągu 6–7 lat zmniejszyła się o jedną trzecią – mówi prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Przypomina, że najtrudniejsza jest sytuacja na terenach najbardziej oddalonych od dużych miast, ze słabą infrastrukturą transportową. Z danych GUS wynika, że w ciągu czterech i pół roku (czyli od końca 2020 r.) na ponad 2,47 tys. gmin o 86 jednostek zwiększyła się liczba tych, w których mieszka do 5 tys. osób, kosztem większych. Najbardziej przybyło tych, w których żyją 2–3 tys. osób.

Na co zwracają uwagę samorządy?

– Szacujemy, że na ponad 20 tys. mieszkańców gminy 3–4 tys. są to osoby, które nie są w niej zameldowane – mówi Gabriela Gronek-Bednarczyk z urzędu miejskiego w Miękini z Dolnego Śląska. To jedna z 261 gmin, w której przyrost naturalny jest dodatni w tym roku. Miasto, które jest dobrze skomunikowane z niedalekim Wrocławiem, jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla osób, które chcą mieszkać w granicach szerokiej aglomeracji, ale wolą mieszkać w mniejszej miejscowości niż w wielkim mieście. Zdecydowali się na to ze względu na niższe ceny mieszkań, dobrą infrastrukturę, bliskość przyrody.

Marek Stopa, sekretarz Rzeszowa, uważa, że plusami miasta jest to, że równocześnie oferuje standard życia dużego miasta i jest kompaktowe. – To dla wielu osób jest ważne – mówi Marek Stopa i przypomina, że przez lata miasto powiększało swoją powierzchnię. – Jest to ważne tak dla zwiększania liczby mieszkańców czy podatników, jak dla zdobycia nowych terenów pod inwestycje – dodaje. Jego zdaniem dla zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania ważne jest, by samorząd wspierał i współpracował z uczelniami wyższymi. – Rozwój demograficzny mamy wpisany w strategię rozwoju. To są działania zapisane na wiele lat. Raz udają się znakomicie, kiedy indziej – mniej. Na pewno musi być to proces – podkreśla samorządowiec.

Kłopoty prawne i finansowe

Leon Małaszewski, wójt malutkiej gminy Dubicze Cerkiewne położonej w powiecie hajnowskim uważa, że po to, by nieco zmieniła się struktura mieszkańców, potrzebne są inwestycje infrastrukturalne. Gmina nie jest skanalizowana. Dla rozwoju gminy potrzebne są fundusze na inwestycje, ale też samorządowiec zwraca uwagę na wpływ, jaki dla rozwoju będzie miał w przyszłości plan ogólny: – Po jego uchwaleniu, z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykorzystania terenu, nie będziemy mogli zwiększyć terenów pod budownictwo – dodaje Leon Małaszewski.

A właśnie zaangażowanie samorządów w powstanie nowych mieszkań, w tym mieszkań dla osób, których nie stać na kredyty hipoteczne, jest jednym ze sposobów, które zdaniem prof. Szukalskiego mogą pomóc nieco zahamować wyludnianie się poszczególnych terenów. W stworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zaangażowanych jest ponad 500 gmin w Polsce. Dzięki takim spółkom powstać ma ok. 36 tys. mieszkań.