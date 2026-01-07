Reklama

Samorządy więcej wydadzą na inwestycje w 2026 r. Imponujące plany dużych miast

Po latach cięć i przesuwania zadań władze dużych miast zamierzają w przyszłym roku więcej wydać na inwestycje. Coraz rzadziej są to pojedyncze projekty, a częściej całe pakiety działań rozpisane na transport, edukację, kulturę, czy bezpieczeństwo.

Publikacja: 07.01.2026 17:10

Planowane w samorządach w 2026 r. inwestycje są skoncentrowane wokół kluczowych obszarów rozwoju miejskiego, m.in. transportu publicznego i infrastruktury drogowej

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego samorządy planują zwiększyć wydatki na inwestycje?
  • Jakie dziedziny będą priorytetem dla inwestycji w 2026 roku?
  • Jaki jest wpływ funduszy bezzwrotnych na budżety inwestycyjne miast?
  • Jak rosnący budżet inwestycyjny wpływa na plany ochrony ludności i obrony cywilnej?

– Rekordowo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 r. nie byłby możliwy bez znacznego udziału w ich finansowaniu środków bezzwrotnych – ogółem jest to kwota 268,4 mln zł, co stanowi blisko 20 proc. łącznych nakładów na wydatki ogólnomiejskie w przyszłym roku – mówi Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Budżet inwestycyjny Krakowa na 2026 r. to ponad 1,5 mld zł.

Coraz więcej pieniędzy na inwestycje

W niektórych metropoliach zaplanowane na 2026 r. wydatki inwestycyjne sięgają poziomów, które jeszcze kilka lat temu byłyby trudne do wyobrażenia. Jak przekazała nam Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza, w 2026 r. planowane wydatki inwestycyjne wyniosą 579,4 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z 2025 r., w którym Lublin przeznaczył na inwestycje 445,1 mln zł. – To przewidywane wykonanie w 2025 r. Uchwała budżetowa na ten rok rezerwowała na inwestycje ok. 534 mln zł – mówi urzędniczka.

Dariusz Czapla z biura prasowego Urzędu Miasta w Katowicach mówi, że w projekcie budżetu na 2026 r. na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 862 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. wydatków miasta. – Na początku 2025 r. planowano wydatki na poziomie ok. 816 mln zł, a przewidywane wykonanie osiągnie poziom ponad 550 mln zł – dodaje urzędnik.

Czytaj więcej

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
Fundusze Unijne
Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność
W Gdańsku wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie niemal 1,3 mld zł, a zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 923,0 mln zł (wykonanie w 2025 r. – 480,5 mln zł). W uchwalonym właśnie budżecie Poznania na inwestycje przeznaczono 1,478 mld zł. – Plan na 2025 r. zakładał 891 mln zł – mówi Piotr Husejko, skarbnik Poznania.

A wydatki Białegostoku zaplanowano na poziomie niemal 3,8 mld zł, z czego 663,8 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Znaczna część tej kwoty to inwestycje – w budżecie ujęto ponad 200 zadań inwestycyjnych, realizowanych w różnych częściach miasta.

Nie tylko transport w miastach się liczy. Kultura też

Planowane w samorządach w 2026 r. inwestycje są skoncentrowane wokół kluczowych obszarów rozwoju miejskiego: transportu publicznego, infrastruktury drogowej, edukacji, kultury, infrastruktury społecznej oraz inwestycji sportowych. W wielu miastach dominują projekty o dużej skali i wieloletnim charakterze.

Do najważniejszych inwestycji Krakowa należą budowa czwartego etapu linii tramwajowej KST, oddanie nowych żłobków w różnych częściach miasta oraz rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej. Miasto kontynuuje także prace przygotowawcze pod metro, rozbudowę szkół, budowę krytej pływalni oraz Krakowskiego Centrum Muzyki, którego inauguracja planowana jest na sezon 2026/2027.

Czytaj więcej

Wiele centrów aktywności seniora ma w swojej ofercie zajęcia sportowe, m.in. gimnastykę czy pilates
Społeczności lokalne
Miasta oferują coraz więcej zniżek i usług dla seniorów

W Poznaniu duże projekty obejmują m.in. przebudowę mostu Chrobrego, budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. Miasto chce też rozpocząć przebudowę Palmiarni Poznańskiej.

Z kolei w Gdańsku rozwój transportu publicznego jest kontynuowany poprzez budowę nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe–Wrzeszcz oraz zakup autobusów elektrycznych, z udziałem funduszy z KPO i innych programów rządowych.

W Lublinie najwięcej środków zostanie przeznaczonych na rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego, co obejmuje m.in. przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę węzła Trześniowska oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Zana po opracowaniu dokumentacji projektowej.

W Białymstoku plan inwestycji obejmuje przede wszystkim szerokie spektrum działań poprawiających mobilność i jakość życia. Miasto planuje intensywne prace w obszarze transportu i infrastruktury drogowej, a także modernizacje przestrzeni publicznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Samorządy planują modernizację obiektów ochronnych

W budżetach miast wyraźnie uwzględniono wydatki związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ten obszar, wcześniej często tylko wspomagany środkami bieżącymi, w wielu gminach staje się integralną częścią planowania inwestycyjnego.

Lublin w 2026 r. otrzyma 29 mln zł wsparcia z budżetu państwa, które zostaną przeznaczone „m.in. na modernizację obiektów ochronnych, budowę magazynów i garaży z instalacjami fotowoltaicznymi i zewnętrznym bankiem energii”.

Czytaj więcej

Dzięki pieniądzom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej miasta inwestują m.in. w magazyny en
Inwestycje
Samorządy na zakupach dla bezpieczeństwa. Na co idą pieniądze z programu OLiOC?
W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gdańsk planuje w 2026 r. wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ponad 6 mln zł, w tym ze środków własnych 1,5 mln zł. – W budżecie na 2026 r. nie zostały jeszcze wprowadzone środki z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną – w 2025 r. otrzymano ok. 42 mln zł – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

Katowice planują w tym obszarze 9 mln zł, a środki miasto chce wydać na budowę i modernizację obiektów ochronnych oraz szkolenia personelu. Plan zakłada, że zadania te będą współfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Jak widać, budżety inwestycyjne miast na 2026 r. są wyraźnie większe niż w 2025 r. i celują w projekty o strategicznym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i jakości życia mieszkańców. Zwiększona skala inwestycji, zarówno w transport, jak i w infrastrukturę społeczną oraz bezpieczeństwo, wskazuje na to, że większość samorządów nie tylko utrzymuje tempo rozwoju, ale je przyspiesza.

Źródło: rp.pl

Advertisement
