Samorządy więcej wydadzą na inwestycje w 2026 r. Imponujące plany dużych miast

Planowane w samorządach w 2026 r. inwestycje są skoncentrowane wokół kluczowych obszarów rozwoju miejskiego, m.in. transportu publicznego i infrastruktury drogowej
Foto: Zarząd Dróg Miejskich
– Rekordowo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 r. nie byłby możliwy bez znacznego udziału w ich finansowaniu środków bezzwrotnych – ogółem jest to kwota 268,4 mln zł, co stanowi blisko 20 proc. łącznych nakładów na wydatki ogólnomiejskie w przyszłym roku – mówi Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Budżet inwestycyjny Krakowa na 2026 r. to ponad 1,5 mld zł.
W niektórych metropoliach zaplanowane na 2026 r. wydatki inwestycyjne sięgają poziomów, które jeszcze kilka lat temu byłyby trudne do wyobrażenia. Jak przekazała nam Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza, w 2026 r. planowane wydatki inwestycyjne wyniosą 579,4 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z 2025 r., w którym Lublin przeznaczył na inwestycje 445,1 mln zł. – To przewidywane wykonanie w 2025 r. Uchwała budżetowa na ten rok rezerwowała na inwestycje ok. 534 mln zł – mówi urzędniczka.
Dariusz Czapla z biura prasowego Urzędu Miasta w Katowicach mówi, że w projekcie budżetu na 2026 r. na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 862 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. wydatków miasta. – Na początku 2025 r. planowano wydatki na poziomie ok. 816 mln zł, a przewidywane wykonanie osiągnie poziom ponad 550 mln zł – dodaje urzędnik.
W Gdańsku wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie niemal 1,3 mld zł, a zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 923,0 mln zł (wykonanie w 2025 r. – 480,5 mln zł). W uchwalonym właśnie budżecie Poznania na inwestycje przeznaczono 1,478 mld zł. – Plan na 2025 r. zakładał 891 mln zł – mówi Piotr Husejko, skarbnik Poznania.
A wydatki Białegostoku zaplanowano na poziomie niemal 3,8 mld zł, z czego 663,8 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Znaczna część tej kwoty to inwestycje – w budżecie ujęto ponad 200 zadań inwestycyjnych, realizowanych w różnych częściach miasta.
Planowane w samorządach w 2026 r. inwestycje są skoncentrowane wokół kluczowych obszarów rozwoju miejskiego: transportu publicznego, infrastruktury drogowej, edukacji, kultury, infrastruktury społecznej oraz inwestycji sportowych. W wielu miastach dominują projekty o dużej skali i wieloletnim charakterze.
Do najważniejszych inwestycji Krakowa należą budowa czwartego etapu linii tramwajowej KST, oddanie nowych żłobków w różnych częściach miasta oraz rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej. Miasto kontynuuje także prace przygotowawcze pod metro, rozbudowę szkół, budowę krytej pływalni oraz Krakowskiego Centrum Muzyki, którego inauguracja planowana jest na sezon 2026/2027.
W Poznaniu duże projekty obejmują m.in. przebudowę mostu Chrobrego, budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. Miasto chce też rozpocząć przebudowę Palmiarni Poznańskiej.
Z kolei w Gdańsku rozwój transportu publicznego jest kontynuowany poprzez budowę nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe–Wrzeszcz oraz zakup autobusów elektrycznych, z udziałem funduszy z KPO i innych programów rządowych.
W Lublinie najwięcej środków zostanie przeznaczonych na rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego, co obejmuje m.in. przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę węzła Trześniowska oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Zana po opracowaniu dokumentacji projektowej.
W Białymstoku plan inwestycji obejmuje przede wszystkim szerokie spektrum działań poprawiających mobilność i jakość życia. Miasto planuje intensywne prace w obszarze transportu i infrastruktury drogowej, a także modernizacje przestrzeni publicznych, edukacyjnych i kulturalnych.
W budżetach miast wyraźnie uwzględniono wydatki związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ten obszar, wcześniej często tylko wspomagany środkami bieżącymi, w wielu gminach staje się integralną częścią planowania inwestycyjnego.
Lublin w 2026 r. otrzyma 29 mln zł wsparcia z budżetu państwa, które zostaną przeznaczone „m.in. na modernizację obiektów ochronnych, budowę magazynów i garaży z instalacjami fotowoltaicznymi i zewnętrznym bankiem energii”.
W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gdańsk planuje w 2026 r. wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ponad 6 mln zł, w tym ze środków własnych 1,5 mln zł. – W budżecie na 2026 r. nie zostały jeszcze wprowadzone środki z budżetu państwa na ochronę ludności i obronę cywilną – w 2025 r. otrzymano ok. 42 mln zł – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.
Katowice planują w tym obszarze 9 mln zł, a środki miasto chce wydać na budowę i modernizację obiektów ochronnych oraz szkolenia personelu. Plan zakłada, że zadania te będą współfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Jak widać, budżety inwestycyjne miast na 2026 r. są wyraźnie większe niż w 2025 r. i celują w projekty o strategicznym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i jakości życia mieszkańców. Zwiększona skala inwestycji, zarówno w transport, jak i w infrastrukturę społeczną oraz bezpieczeństwo, wskazuje na to, że większość samorządów nie tylko utrzymuje tempo rozwoju, ale je przyspiesza.
