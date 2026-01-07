Samorządy więcej wydadzą na inwestycje w 2026 r. Imponujące plany dużych miast

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego samorządy planują zwiększyć wydatki na inwestycje?

Jakie dziedziny będą priorytetem dla inwestycji w 2026 roku?

Jaki jest wpływ funduszy bezzwrotnych na budżety inwestycyjne miast?

Jak rosnący budżet inwestycyjny wpływa na plany ochrony ludności i obrony cywilnej?

– Rekordowo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 r. nie byłby możliwy bez znacznego udziału w ich finansowaniu środków bezzwrotnych – ogółem jest to kwota 268,4 mln zł, co stanowi blisko 20 proc. łącznych nakładów na wydatki ogólnomiejskie w przyszłym roku – mówi Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu. Budżet inwestycyjny Krakowa na 2026 r. to ponad 1,5 mld zł.

Coraz więcej pieniędzy na inwestycje

W niektórych metropoliach zaplanowane na 2026 r. wydatki inwestycyjne sięgają poziomów, które jeszcze kilka lat temu byłyby trudne do wyobrażenia. Jak przekazała nam Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza, w 2026 r. planowane wydatki inwestycyjne wyniosą 579,4 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z 2025 r., w którym Lublin przeznaczył na inwestycje 445,1 mln zł. – To przewidywane wykonanie w 2025 r. Uchwała budżetowa na ten rok rezerwowała na inwestycje ok. 534 mln zł – mówi urzędniczka.

Dariusz Czapla z biura prasowego Urzędu Miasta w Katowicach mówi, że w projekcie budżetu na 2026 r. na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 862 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. wydatków miasta. – Na początku 2025 r. planowano wydatki na poziomie ok. 816 mln zł, a przewidywane wykonanie osiągnie poziom ponad 550 mln zł – dodaje urzędnik.