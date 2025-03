MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

21 marca w Szczecinie odbyło się Forum Ekologiczne. Wzięli w nim udział czołowi eksperci, samorządowcy i przedstawiciele biznesu, którzy rozmawiali o kluczowych wyzwaniach, innowacyjnych rozwiązaniach oraz przyszłości zielonej energii i ochrony klimatu w Polsce. Ważnym aspektem spotkania była rozmowa o edukacji ekologicznej przyszłych pokoleń.

Marszałek Olgierd Geblewicz był gospodarzem wydarzenia Foto: mat. pras.

Forum otworzył marszałek województwa zachodniopomorskiego, gospodarz wydarzenia Olgierd Geblewicz, podkreślając rolę regionu w transformacji energetycznej.

– Pomorze Zachodnie to najbardziej zielony region w Polsce, a zmiany w zakresie zielonej rewolucji to wielka szansa dla tworzenia tutaj firm od zera, dla tworzenia start-upów i dla gigantycznego rozwoju gospodarczego. To na Pomorzu Zachodnim prawie ćwierć wieku temu powstały pierwsze farmy wiatrowe, dzięki czemu jesteśmy liderem w produkcji zielonej energii. Naszą powinnością jako samorządu jest zazielenianie naszych miast i regionów, wspieranie zielonej rewolucji i zielonych zmian. Nie uda się to bez wsparcia świata nauki, jak i świata biznesu – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

W trakcie wydarzenia odbyło się pięć paneli tematycznych. Dyskusja na temat „strategicznych decyzji dla zielonej przyszłości” w polityce klimatycznej zgromadziła ekspertów oraz przedstawicieli samorządów, którzy podkreślali konieczność przyspieszenia działań na rzecz neutralności klimatycznej. Ważnym głosem w dyskusji była rozmowa na temat strategii i planów rządów oraz samorządów wobec zmian klimatycznych i ich konsekwencji. Prelegenci rozmawiali także o regulacjach unijnych wpływających na naszą energetykę. W panelu wzięli udział między innymi Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi), Janusz Gajowiecki (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) oraz Artur Osuchowski (Orlen SA).

Panel poświęcony nauce o klimacie dostarczył aktualnych danych na temat zmian atmosferycznych oraz ich konsekwencji dla Europy.

W debacie na temat przyszłości energii odnawialnej głos zabrali przedstawiciele branży oraz instytucji badawczych, wskazując na dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i jej potencjał dla regionu. To blok, w którym zostały zaprezentowane najnowsze badania dotyczące zmian klimatycznych, a także adaptacji miast i regionów do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Poruszane były tematy dotyczące tego, jak nauka może wesprzeć politykę klimatyczną i sektor biznesu. W dyskusji wzięli udział dr Aleksandra Kardaś (serwis Naukaoklimacie.pl), dr inż. Agnieszka Deja (Politechnika Morska w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr. hab. inż. Robert Czerniawski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego), Michał Durka (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Nie zabrakło również rozmów o technologiach w energetyce – poruszone zostały tematy związane z energetyką przyszłości offshore, onshore, magazynowaniem energii, wodorem oraz inteligentnymi sieciami energetycznymi. Prelegenci rozmawiali o przemianach w przemyśle, nawiązywali do dekarbonizacji, efektywności energetycznej, zielonej technologii, a także wpływu regulacji i sposobów finansowania zielonych inwestycji. W tej ważnej rozmowie o „zielonej energii i gospodarce obiegu zamkniętego” wzięli udział: Dominika Taranko (Wind Industry Hub), dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka (POLINVEST, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Lilli Wolny (SEC sp. z o.o.), dr hab. inż. Artur Bejger (Politechnika Morska w Szczecinie), dr Paweł Machalski (Forum Rozwoju Energii Odnawialnej), Adrian Moliński (Enea Operator sp. z o.o.).

Nowe technologie są jedną z metod rozwiązywania dzisiejszych problemów. Pomorze Zachodnie chce się otwierać na tę branżę

Celem czwartego panelu, poświęconego przyszłości zielonych technologii, była analiza trendów i wyzwań w tym sektorze, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań i kierunków rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii. Ale też ocena potencjału Polski w kontekście transformacji energetycznej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych sektorów. W rozmowie na ten temat wzięli udział eksperci: Tobiasz Imbierski (IMB Power), Marcin Hołub (mPower), Olga Sypuła (European Energy Polska) oraz Tomasz Zadroga (Respect Energy).

Ważnym głosem w dyskusji był blok poświęcony edukacji i komunikacji ekologicznej, dyskusji o świadomości społecznej, istocie odpowiedniej komunikacji ekologicznej, wspierającej skuteczną transformację oraz kwestii tego, jak skutecznie mówić o klimacie. Poruszona została rola mediów i influencerów oraz aktywistów i lokalnych organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki klimatycznej. Głos w tym bloku oddano dr. hab. inż. Jadwidze Nidzgorskiej-Lancewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Pawłowi Nieznańskiemu (Państwowa Rada Gospodarki Wodnej), Pawłowi Łastowskiemu (North.pl), Krzysztofowi Pokorskiemu (serwis ekocentryk.pl), Igorowi Szakowskiemu (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego). Eksperci podkreślali znaczenie edukacji i budowania społecznej świadomości ekologicznej.

– Wyzwań jest bardzo dużo. W zeszłym roku na Pomorzu Zachodnim wyprodukowaliśmy prawie 123 proc. zielonej energii w stosunku do jej zużycia, a co za tym idzie – powinniśmy coraz więcej energii magazynować, rozwijać coraz więcej biznesów w stylu data center, by zużywać energię tu na miejscu. Chcemy stać się zieloną elektrownią dla całej Polski. To możliwe, jeśli będziemy mieli dobre regulacje, przychylność rządu i zaangażowanych przedsiębiorców. Dodatkowo gigantyczną szansą dla Pomorza Zachodniego na rozwój naszej gospodarki jest niewątpliwie kwestia budowy farm wiatrowych na morzu – mówił Olgierd Geblewicz.

Forum zakończyło się deklaracją współpracy międzysektorowej na rzecz dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych w regionie. Pomorze Zachodnie ponownie udowodniło, że jest liderem zielonej transformacji w Polsce. Partnerem medialnym wydarzenia była redakcja „Rzeczpospolitej”.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Zielony region – Wspólny klimat” finansowanego w ramach programu „Fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego”.

