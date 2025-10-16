Systemy alarmowe pod stałą kontrolą. By dobrze działały w razie potrzeby

– Raz do roku odbywa się trening Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania, w trakcie którego dochodzi do uruchomienia wszystkich punktów alarmowych – zazwyczaj trening organizowany jest 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niezależnie od ww. treningu, dwa razy w roku Miejski System Alarmowania i Ostrzegania poddawany jest kompleksowemu przeglądowi technicznemu – przekazał nam łódzki ratusz.

Syreny wyją? To publiczne testy

W ub. tygodniu odbywały się techniczne testy alarmów dźwiękowych na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził próby związane z odbiorem zmodernizowanych punktów alarmowych. W stolicy występowały krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren.

– Krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. Po ich usłyszeniu mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności – informował stołeczny ratusz. Takie sygnały można było usłyszeć m.in. w rejonie placu Trzech Krzyży w Warszawie, co potwierdziło, że system działa sprawnie.

W Lublinie ostatnie testy przeprowadzono 1 września (tzw. „głośny test”) oraz 16 września (tzw. „cichy test”). Po nich nie stwierdzono konieczności naprawy systemu.