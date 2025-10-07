Podkarpacie zamyka sztafetę polskich województw na Expo 2025

Większość regionów na tak

Podczas Wystawy Światowej Expo 2025 własne działania promocyjne zrealizowało jedenaście polskich województw, które przygotowały bogaty i kompleksowy program prezentujący ich potencjał gospodarczy, ale też kulturalny i turystyczny. Tygodnie regionalne w Pawilonie Polski miały na celu pokazanie bogactwa i różnorodności polskich województw. W Osace zaprezentowały się: Podlaskie, Łódzkie, Śląskie, Lubelskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie i właśnie Podkarpackie. Pięciu regionów jednak zabrakło. Dlaczego nie wszystkie województwa były obecne w Japonii? – To już trzeba by zapytać tych nieobecnych, ale najważniejsze, że zaprezentowała się większość, bo jedenaście z szesnastu naszych województw – podkreśla Jacek Tomczak, komisarz generalny sekcji polskiej na Światowej Wystawie Expo 2025 w Osace.

Podkarpackie było jednym z jedenastu województw, które zdecydowały się na uczestnictwo w Expo 2025. Dlaczego? – Nie wyobrażamy sobie, abyśmy byli nieobecni na Expo. To światowe spotkanie innowacji, wszelkich nowych trendów, kierunków, które wyznaczają najważniejsze gospodarki na świecie. Warto tu być i zaprezentować swoich przedsiębiorców, swoje kompetencje, zasoby i potencjał. Samorząd wojewódzki ma obowiązek rozwijać gospodarczo i społecznie swój region, ale żeby ten rozwój był łatwiejszy, trzeba też promować i informować o tych wszystkich dobrych stronach, walorach, atutach, a wszystko po to, aby skusić inwestorów i przyciągnąć ich do inwestowania na Podkarpaciu – powiedział „Rzeczpospolitej” w Osace marszałek Ortyl.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podczas inauguracji Tygodnia Podkarpackiego na Expo 2025. Foto: Artur Osiecki

Wskazał też na aspekt gospodarczy wizyty w Japonii, gdyż w ramach delegacji przybyło tam też dziesięciu podkarpackich przedsiębiorców z różnych specjalizacji. To m.in. przedstawiciele firm: informatycznych, lotniczych, motoryzacyjnych i start-upów. – To reprezentanci tego wszystkiego, co zamyka się w naszych czterech inteligentnych specjalizacjach, a więc 1 – kosmonautyki/lotnictwa, a przypomnę, że ponad 80 proc. przemysłu lotniczego jest właśnie zgromadzone na Podkarpaciu i jest to wyjątkowa specjalizacja, której nie ma w żadnym innym regionie, 2 – motoryzacji, która rozwija się jako podwykonawcy i wykonawcy zespołów i podzespołów dla samochodów, 3 – sektora informatycznego, który reprezentuje tu firma ASSECO, znana i uznana w naszym kraju, ale także w Europie, 4 – jakości życia, a więc specjalizacji, którą cechuje Podkarpacie – wyliczał marszałek Ortyl. Jak dodał, jego region to piękne krajobrazy, czyste środowisko i wiele interesujących zabytków. – Podkarpacie na turystów czeka, także tych z Japonii – podkreślił marszałek woj. podkarpackiego.