O kluczowych dla samorządów wyzwaniach na Podhalu

Aktualizacja: 25.10.2025 17:26 Publikacja: 24.10.2025 12:13
Na Forum Samorządowe do Zakopanego przybędzie ponad 800 liderów samorządu terytorialnego
Foto: FISW
Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, Forum Samorządowe w Zakopanem, które będzie najważniejszym i największym wydarzeniem samorządowym tej jesieni w kraju, to odpowiedź na rekordowo duże zainteresowanie Europejskim Kongresem Samorządów w Mikołajkach. W obliczu potrzeby dialogu o aktualnych wyzwaniach, przed którymi stoją samorządowcy, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z województwem małopolskim i miastem Zakopane podjęła inicjatywę współtworzenia konferencji, która umożliwi samorządowcom znalezienie odpowiedzi na kluczowe wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. Forum będzie stanowić wiodącą platformę dialogu, wymiany doświadczeń, tworzenia wspólnych rozwiązań oraz budowania partnerstw regionalnych.
– Dążąc do tego, aby dyskusja o najważniejszych wyzwaniach stojących w przyszłym roku przed Polską i Europą odbywała się z udziałem jak najszerszej grupy osób aktywnych w samorządach różnych szczebli, zdecydowaliśmy się na rozwijanie debat prowadzonych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Chcemy, aby wydarzenie to stało się przestrzenią realnego dialogu pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych, administracji rządowej, biznesu, organizacji społecznych i środowisk akademickich. Tylko bowiem poprzez współpracę i wymianę doświadczeń można budować samorządy odporne na zagrożenia i przygotowane na skuteczne rozwiązywanie problemów – podkreśla Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Tematyka konferencji dotyczyć będzie najważniejszych z aktualnych wyzwań stojących przed władzami wszystkich lokalnych samorządów. Mowa będzie przede wszystkim o zapewnieniu stabilności finansowej w obliczu zwiększonych nakładów na obronność, bezpieczeństwo mieszkańców oraz transformację energetyczną i cyfrową. Podczas Forum poruszone zostaną także tematy finansowania inwestycji w kontekście rosnącego długu publicznego, wsparcie rozwoju mieszkalnictwa wraz z wyzwaniami urbanistycznymi, finansowanie oświaty oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury publicznej takiej jak szpitale czy sieci wodociągowe. Uczestnicy podyskutują także o zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionów.
Debaty Forum Samorządowego będą się koncentrować na zagadnieniach ujętych w ścieżkach tematycznych takich jak: Bezpieczeństwo, Finanse, Inwestycje i Rozwój, Kultura, Sport i Turystyka, Ochrona zdrowia, Klimat i Środowisko oraz Społeczeństwo. W ramach tych obszarów poruszone zostaną m.in. takie problemy jak:
– Bezpieczeństwo i odporność społeczności lokalnych;
– Polityka spójności po 2027 r. z perspektywy samorządów;
– Wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości;
– Transformacja ciepłownictwa systemowego;
– Sport lokalny w praktyce: boiska, budżety i decyzje samorządów;
– Przyszłość turystyki biznesowej.
Tematyka Forum jest skierowana do samorządowców wszystkich trzech szczebli administracyjnych, tj.: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz administracji zespolonej i niezespolonej. Podczas konferencji zaplanowano panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania zamknięte, a także codzienne sesje plenarne, wieczorne gale i bankiety. Ostatni dzień konferencji to dzień rekreacyjny, podczas którego organizatorzy zachęcają gości wydarzenia do wymiany doświadczeń i networkingu w swobodnej atmosferze.
Głównym partnerem Forum Samorządowego, które odbędzie się 25 i 26 listopada w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Konferencję przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia.
