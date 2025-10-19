Regionalne lotniska generują inwestycje i dają pracę

– Porty zwiększają atrakcyjność regionów dla inwestorów. Tam, gdzie siatka połączeń jest rozwinięta, rośnie liczba inwestycji zagranicznych i nowoczesnych centrów usług – komentuje wnioski z raportu Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.

Przykładem takich inwestycji jest zlokalizowane obok Lotniska Kraków-Balice i otwarte w końcu września 2025 przez irlandzką Grupę Ryanair, Centrum Szkoleniowe Załóg Lotniczych B737 „Gamechanger”. Ryanair zainwestował w nie 130 mln euro, zatrudnienie znajdzie tam 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co umożliwi codzienne szkolenie nawet 500 pilotów, członków personelu pokładowego oraz inżynierów. Centrum, w którym znajdują się już dwa zainstalowane symulatory lotów oraz specjalistyczny kadłub treningowy już działa. W grudniu 2025 r. dodane zostaną tam kolejne dwa symulatory, co zakończy I etap tego projektu.

– Centrum symulatorowo-treningowe to wyjątkowy obiekt i inwestycja o ogromnym znaczeniu zarówno dla krakowskiego lotniska, jak i dla całego regionu. Centrum nie tylko wzmocni potencjał portu lotniczego w Balicach i stworzy nowe miejsca pracy, ale także umożliwi transfer najnowocześniejszych technologii do stolicy Małopolski, co z kolei przyciągnie na szkolenia osoby z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja o takiej wartości stanowi jednocześnie potwierdzenie dobrej współpracy województwa małopolskiego z największym przewoźnikiem lotniczym w Europie – uważa marszałek Łukasz Smółka. I nie ukrywa, że inwestycja ta doskonale wpisuje się w działania, które podejmuje samorząd województwa małopolskiego. – Zabiegamy i ściągamy do regionu nowe inwestycje, stawiamy na badania, rozwój i nowe technologie. Chcemy oprzeć gospodarkę Małopolski na współpracy biznesu z nauką oraz innowacjach. Obecność lotniska nam w tym bardzo pomaga – nie ukrywał marszałek Smółka.

A czym byłoby dzisiaj Podhale bez turystyki? – Niczym by nie było. Nie ma już szans na jakąkolwiek działalność górniczą, bo byłaby nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. Ułożenie geograficzne i logistyczne uniemożliwiły, jeszcze za Gierka, ulokowanie tutaj przemysłu ciężkiego – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

To dzięki lotnisku w Krakowie baza turystyczna Podhala poszerzyła się o Izraelczyków i Arabów, przyszły nowe inwestycje. Dzisiaj połączenia do Krakowa obsługuje aż 4 arabskich przewoźników. – Ich pieniądze zostają u nas i najczęściej są reinwestowane, powiększając naszą bazę – dodaje Karol Wagner.

Wielkie inwestycje, których by nie było

Gdyby nie doskonałe lotnisko we Wrocławiu, nie byłoby chociażby zakładu remontowania silników lotniczych w Środzie Śląskiej – XEOX, który ruszył w 2019 r. To wspólna inwestycja niemieckiej Lufthansy i amerykańskiego GE. Zakład wybudowany kosztem 250 mln dol. ma za sobą trudne czasy. W czerwcu 2021 r. z powodu kryzysu w branży lotniczej wstrzymał działalność, ale ruszył ponownie rok temu. W 2025 r. inwestorzy dołożą do niego kolejne 40 mln dol.