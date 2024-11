Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Tegoroczna powódź, której doświadczyli mieszkańcy Dolnego Śląska, spowodowała wiele negatywnych skutków. Zalane i zniszczone zostały gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, szkoły i budynki użyteczności publicznej, infrastruktura drogowa i kolejowa, tereny nadrzeczne, infrastruktura sportowa, turystyczna i kulturalna, obiekty dziedzictwa kulturowego i wiele innych. Straty bezpośrednie sięgają setek milionów złotych.

– Dolny Śląsk, a przede wszystkim mieszkańcy jego południowej części doznali ogromnych szkód spowodowanych powodzią. Szacujemy, że straty na infrastrukturze wojewódzkiej naszego regionu to około 650 mln zł. Solidaryzujemy się także z poszkodowanymi samorządami lokalnymi i wsparliśmy je również finansowo. W żywiole dorobek swojego życia straciło nie tylko wielu mieszkańców Dolnego Śląska, ale również lokalni przedsiębiorcy – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa pomorskiego.

– Teraz przed nami najważniejsze zadanie – pomoc i odbudowa. W ostatnich tygodniach obserwujemy wiele cennych i ciekawych inicjatyw skierowanych do poszkodowanych mieszkańców i samorządów. Jestem przekonany, że te działania, w połączeniu ze sprawnym wykorzystaniem pomocy, rządowej i samorządowej, pomogą szybko wrócić do normalnego życia – dodaje marszałek.

Organizowane obecnie warsztaty dla dzieci łączą edukację...

Wsparcie dla najmłodszych

Skutki powodzi odczuwają również dzieci i młodzież, które w wybranych miejscowościach czasowo utraciły możliwość nauki, edukacji pozaszkolnej, uprawiania sportu czy poznawania regionu podczas tradycyjnych jesiennych wycieczek szkolnych. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom powodzi: stresowi, apatii, depresji, które w znaczący sposób obniżają komfort życia, ograniczają i uniemożliwiają rozwój, uczestnictwo w życiu społecznym czy towarzyskim tak jak dotychczas, samorząd województwa dolnośląskiego udzielił dotacji dwóm organizacjom pozarządowym działającym w obszarze sportu i turystyki, które zgłosiły wnioski w specjalnym, pozakonkursowym trybie, na projekty skierowane właśnie do dzieci i młodzieży.

– Przeznaczamy prawie 180 tys. zł na projekty, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią – z Wlenia, w którym została zniszczona szkoła, Lądka-Zdroju, Kłodzka, Jeleniej Góry czy Bolesławca. Poprzez odkupienie zniszczonego sprzętu sportowego, a także organizację zajęć sportowych, wycieczek po najbliższej okolicy, warsztatów i edukacji krajoznawczej, mamy nadzieję wesprzeć najmłodszych Dolnoślązaków w powrocie do normalności. Bardzo dziękuję organizacjom, które zwróciły się do nas z inicjatywą zaopiekowania się właśnie tymi mieszkańcami naszego województwa – mówi Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Wskutek powodzi ucierpiała infrastruktura sportowa i szkolna, w której realizowane były zajęcia sportowe i szkoleniowe, zniszczeniu uległ również sprzęt sportowy. Uniemożliwia to prowadzenie zajęć sportowych oraz uczestnictwo w życiu sportowym i społecznym dzieciom i młodzieży z terenów objętych powodzią. Ma to wpływ nie tylko na ich zaangażowanie, formę sportową czy możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych, ale przede wszystkim wyklucza ich z dotychczasowego życia społecznego, towarzyskiego, integracji społecznej i rozwoju osobistego poprzez sport.

Dolnośląska Federacja Sportu przeanalizowała straty w dolnośląskich klubach sportowych i oszacowała zapotrzebowanie na działania możliwe do realizacji jeszcze w tym roku. Najważniejszą potrzebą, oprócz uzupełnienia sprzętu sportowego, jest zapewnienie możliwości realizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (transport i zabezpieczenie obiektów sportowych). Dzięki projektowi Federacji wsparcie otrzymają: Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej (strzelectwo sportowe), MKS Nysa Kłodzko (koszykówka), Chrobry XXI Kłodzko (koszykówka), BKS Bolesławiec (piłka nożna), MLKS Rakowice (lekka atletyka) oraz Dolnośląski Związek Szachowy, którego sprzęt sportowy znajdował się w OSiR w Kłodzku i uległ zniszczeniu.

...z walorami terapeutycznymi

Interdyscyplinarny projekt

Z kolei Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej zaprosiło około 500 dzieci z Wlenia, Lądka-Zdroju i Kłodzka do interdyscyplinarnego projektu opartego na edukacji krajoznawczej, którego głównym motywem jest poszukiwanie mocy. Projekt obejmuje trzy komponenty: wyprawy wzmacniająco-integracyjne, zajęcia artystyczno-terapeutyczne oraz warsztaty edukacyjne w Odra Centrum we Wrocławiu.

Wyprawy „U źródła MOCY” łączą elementy survivalu, kontakt z naturą oraz wsparcie emocjonalne, tworząc kompleksowe doświadczenie wzmacniające psychicznie i integracyjne. Program jest realizowany w Bazie Dzikich Dzieci w Kolcach nad rzeką Bystrzycą, w wyjątkowej lokalizacji, zaledwie 5 km od źródła rzeki, co symbolicznie odnosi się do idei powrotu do źródeł – zarówno przyrodniczych, jak i emocjonalnych.

Warsztaty „Zwierzęta MOCY” to program artystyczno-terapeutyczny, który czerpie inspirację z twórczości Mariny Poroszenko, artystki znanej z tworzenia prac silnie oddziałujących na emocje, często inspirowanych motywami zwierzęcymi. Celem warsztatów jest nie tylko rozwój kreatywności i zdolności manualnych, ale również wzmocnienie wewnętrznej siły i odporności psychicznej dzieci.

Podczas warsztatów dzieci będą tworzyć prace inspirowane wizerunkami zwierząt zamieszkujących Karkonoski Park Narodowy. Zwierzęta zostaną wybrane spośród lokalnych gatunków, które symbolizują odwagę, wytrwałość i inne wartości wspierające rozwój wewnętrznej mocy.

Z kolei „Rzeka daje MOC” – wyprawy do Odra Centrum, domu na wodzie we Wrocławiu, to program, który stwarza dzieciom i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią możliwość udziału w inspirujących warsztatach edukacyjnych. W trakcie jednodniowej wyprawy dwie klasy wezmą udział w intensywnym, trzygodzinnym programie skupiającym się na procesach przyrodniczych związanych z wodą, przyczynach powodzi oraz metodach zabezpieczenia się przed tym zjawiskiem. W programie znajduje się także warsztat „Retencja”, odpowiadający na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, takimi jak susze i powodzie błyskawiczne.

Jednym z kluczowych elementów wyprawy jest zaprezentowanie Odra Centrum jako wyjątkowej atrakcji turystycznej Wrocławia, oferującej bogaty wybór warsztatów edukacyjnych oraz możliwość korzystania z ekologicznych form turystyki wodnej.

