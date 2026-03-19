Kolejny zwrot w spornej inwestycji. Przebieg S7 z Krakowa do Myślenic wytyczą od nowa

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie fundamentalne zmiany zaszły w planowaniu przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice?

Kto obecnie odpowiada za realizację tej kluczowej inwestycji drogowej?

Jakie czynniki wpłynęły na odrzucenie dotychczasowych wariantów i zmianę podmiotu odpowiedzialnego za inwestycję?

Jakie nowe podejście zostanie przyjęte w procesie analizy wariantów przebiegu S7?

Budowa ekspresowej trasy S7 na południowym wylocie Krakowa kolejny raz wciska hamulec do podłogi. Wszystkie sześć proponowanych wariantów przebiegu tej strategicznej dla Małopolski drogi właśnie wylądowało w koszu, o czym osobiście poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jednocześnie zapowiedział, że za realizację inwestycji będzie od teraz odpowiedzialny nie małopolski oddział – jak do tej pory – a warszawska centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

To efekt zmasowanego sprzeciwu mieszkańców i samorządowców, z którymi w sprawie ewentualnych korytarzy, jakimi mogłaby pobiec ekspresówka w stronę Myślenic, nijak nie mogła się dogadać GDDKiA w Krakowie. Konsultacje społeczne okazały się dla niej sromotną porażką. Stanowisko mieszkających w południowych osiedlach otrzymało wsparcie władz miasta, które zdecydowały, że niedopuszczalne jest lokalizowanie kolejnej drogi szybkiego ruchu na terenie Krakowa, w obszarze charakteryzującym się dużą gęstością zaludnienia oraz o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych.

Samorząd chce współpracować

– Miasto nie sprzeciwia się rozwojowi infrastruktury drogowej, ale musi ona powstawać w sposób, który nie pogorszy warunków życia w Krakowie – deklaruje prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który już zapowiedział współpracę z GDDKiA i ekspertami dla znalezienia takiego rozwiązania komunikacyjnego, które byłoby korzystne zarówno dla regionu, jak i dla mieszkańców miasta. W ubiegłym tygodniu w GDDKiA w Warszawie doszło do pierwszego spotkania, na którym zdecydowano o powołaniu specjalnego zespołu roboczego. Nie będzie on jednak zajmował się wyborem kolejnych wariantów przebiegu trasy, ale opracuje kryteria, na podstawie których takie warianty będą oceniane. Prace zespołu, który formalnie zostanie powołany w przyszłym tygodniu, mają ruszyć jeszcze przed końcem marca.