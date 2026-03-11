Samorządy zwiększają zakupy autobusów elektrycznych z Chin

Autobusy Yutong zamawiała już Warszawa i Katowice, a także mniejsze miasta jak np. Jelenia Góra, Polkowice, Ostrołęka czy Pułtusk
Białystok mocniej stawia na ekologiczny transport i elektryfikuje tabor miejskich autobusów. W środę 11 marca miasto podpisało gigantyczny kontrakt na zakup 60 elektrycznych autobusów chińskiego producenta Yutong. Łączna wartość umowy, która prócz pojazdów obejmuje także 15 stacji ładowania, to 153,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowywana z funduszy Unii Europejskiej.
Jednoczłonowe niskopodłogowe pojazdy typu Yutong U12 będą wyposażone w baterie o dużej pojemności, pozwalające przejechać blisko 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Pomieszczą co najmniej 65 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Będą mieć automatyczną klimatyzację i ogrzewanie, systemy rekuperacji energii oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń dla wózków zostanie wyposażona w rampy i dodatkowe zabezpieczenia.
Dostawa będzie realizowana w dwóch transzach po 30 autobusów – pierwsza dotrze w ciągu 12 miesięcy, druga w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Jak twierdzą władze Białegostoku, inwestycja w chińskie elektrobusy to krok w stronę nowoczesnego i czystego transportu publicznego. – Dzięki temu Białystok staje się jeszcze bardziej zielonym, nowoczesnym i przyjaznym do życia miastem – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Przy wysokich cenach elektrobusów, unijne fundusze stają się kluczowym instrumentem finansowania wymiany taboru w miejskim transporcie publicznym.
Umowę na dostawę pojazdów podpisano z firmą Busnex Poland, która jako przedstawiciel chińskiej marki już dostarczała Yutongi do innych miast w Polsce, ale kontrakt z Białymstokiem jest największym do tej pory. – Po zrealizowaniu tych dwóch dostaw, Białystok będzie posiadał 110 zeroemisyjnych autobusów Yutong, co będzie stanowiło prawie jedną trzecią całego taboru eksploatowanego przez miasto – mówi Marcin Kucharski, prezes Busnex Poland. W połowie ubiegłego roku Białystok podpisał wartą 82 mln zł umowę na zakup trzydziestu chińskich elektrobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania.
Najnowsza inwestycja w elektryczne Yutongi jest realizowana w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym”, a miasto otrzymało dotację z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Yutong Bus to jeden z największych globalnych dostawców autobusów i autokarów, posiadającym ponad 10-procentowy udział w światowym rynku. Firma prowadzi działalność w ponad 33 krajach, w tym między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Chile, Rosji i Republice Południowej Afryki.
Już kilkadziesiąt polskich miast podpisało umowy na dostawy autobusów elektrycznych marki Yutong. Łącznie trafi do nich ponad 250 pojazdów.
Autobusy tego producenta zamawiała Warszawa i Katowice, a także mniejsze miasta jak np. Jelenia Góra, Polkowice, Ostrołęka czy Pułtusk. W polskich miastach jeżdżą także autobusy chińskiego koncernu BYD, w ostatnich miesiącach widocznego za sprawą ekspansji na rynku elektrycznych samochodów osobowych. Jednak największym dostawcą elektrobusów realizującym zamówienia polskich samorządów pozostaje Solaris.
