Reklama

Samorządy zwiększają zakupy autobusów elektrycznych z Chin

Na elektryczna flotę chińskiej produkcji postawił Białystok. Marka Yutong będzie tam stanowić prawie jedną trzecią miejskich autobusów.

Publikacja: 11.03.2026 19:47

Autobusy Yutong zamawiała już Warszawa i Katowice, a także mniejsze miasta jak np. Jelenia Góra, Pol

Autobusy Yutong zamawiała już Warszawa i Katowice, a także mniejsze miasta jak np. Jelenia Góra, Polkowice, Ostrołęka czy Pułtusk

Foto: mat. prasowe

Adam Woźniak

Białystok mocniej stawia na ekologiczny transport i elektryfikuje tabor miejskich autobusów. W środę 11 marca miasto podpisało gigantyczny kontrakt na zakup 60 elektrycznych autobusów chińskiego producenta Yutong. Łączna wartość umowy, która prócz pojazdów obejmuje także 15 stacji ładowania, to 153,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowywana z funduszy Unii Europejskiej.

Jednoczłonowe niskopodłogowe pojazdy typu Yutong U12 będą wyposażone w baterie o dużej pojemności, pozwalające przejechać blisko 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Pomieszczą co najmniej 65 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Będą mieć automatyczną klimatyzację i ogrzewanie, systemy rekuperacji energii oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń dla wózków zostanie wyposażona w rampy i dodatkowe zabezpieczenia.

Dlaczego władze Białegostoku kupują chińskie autobusy?

Dostawa będzie realizowana w dwóch transzach po 30 autobusów – pierwsza dotrze w ciągu 12 miesięcy, druga w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Jak twierdzą władze Białegostoku, inwestycja w chińskie elektrobusy to krok w stronę nowoczesnego i czystego transportu publicznego. – Dzięki temu Białystok staje się jeszcze bardziej zielonym, nowoczesnym i przyjaznym do życia miastem – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Czytaj więcej

Warszawa jest jednym z niewielu miast mogących pozwolić sobie na zakup za własne pieniądze elektrycz
Fundusze Unijne
Autobusy spalinowe z zakazem w dużych miastach. Wymuszony zwrot ku zeroemisyjności

Umowę na dostawę pojazdów podpisano z firmą Busnex Poland, która jako przedstawiciel chińskiej marki już dostarczała Yutongi do innych miast w Polsce, ale kontrakt z Białymstokiem jest największym do tej pory. – Po zrealizowaniu tych dwóch dostaw, Białystok będzie posiadał 110 zeroemisyjnych autobusów Yutong, co będzie stanowiło prawie jedną trzecią całego taboru eksploatowanego przez miasto – mówi Marcin Kucharski, prezes Busnex Poland. W połowie ubiegłego roku Białystok podpisał wartą 82 mln zł umowę na zakup trzydziestu chińskich elektrobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania.

Reklama
Reklama

Najnowsza inwestycja w elektryczne Yutongi jest realizowana w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym”, a miasto otrzymało dotację z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Jakie polskie miasta kupiły do tej pory autobusy chińskiego producenta?

Yutong Bus to jeden z największych globalnych dostawców autobusów i autokarów, posiadającym ponad 10-procentowy udział w światowym rynku. Firma prowadzi działalność w ponad 33 krajach, w tym między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Chile, Rosji i Republice Południowej Afryki.

Czytaj więcej

Przybywa przykładów potwierdzających, że obok aut osobowych, także chińskie autobusy miejskie podbij
Transport
Coraz więcej chińskich elektryków w polskich miastach

Autobusy tego producenta zamawiała Warszawa i Katowice, a także mniejsze miasta jak np. Jelenia Góra, Polkowice, Ostrołęka czy Pułtusk. W polskich miastach jeżdżą także autobusy chińskiego koncernu BYD, w ostatnich miesiącach widocznego za sprawą ekspansji na rynku elektrycznych samochodów osobowych. Jednak największym dostawcą elektrobusów realizującym zamówienia polskich samorządów pozostaje Solaris.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Katowice przygotowują się do uruchomienia strefy czystego transportu, która – zgodnie z projektem uc
Transport
Mała strefa, wielka dyskusja. Spór o strefę czystego transportu w Katowicach
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Krakowska strefa czystego transportu ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście
Transport
Korekta SCT w Krakowie. Prezydent przedstawił szczegóły
W grupie badanych największych aglomeracji najlepszy wynik osiągnęła Warszawa ze średnią prędkością
Transport
Odległy przystanek zachęca do wyboru samochodu
Od poniedziałku w Krakowie obowiązują nowe ceny biletów czasowych, okresowych oraz jednorazowych
Transport
Władze Krakowa w ogniu krytyki za podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama