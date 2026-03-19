Błonia do spacerów, Kolejarz do kultury. Lublin wyda na inwestycje 130 mln zł

Rewitalizacja Błoni pod Zamkiem, przebudowa Domu Kultury Kolejarza w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży – Lublin realizuje kolejne inwestycje związane z Europejską Stolicą Kultury 2029.

Publikacja: 19.03.2026 18:55

W ramach przygotowań do ESK Lublin zrealizuje inwestycje za ponad 130 mln zł

Janina Blikowska

– Zależy nam, aby nowa siedziba powstała jak najwcześniej, tak aby instytucje, które będą tu działać, miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie bogatej i ciekawej oferty programowej na obchody w 2029 r. – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach przygotowań do ESK miasto zrealizuje inwestycje za ponad 130 mln zł, głównie z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków własnych, by wzmocnić bazę kulturalną i rekreacyjną oraz poprawić jakość przestrzeni publicznych i dostępność oferty dla mieszkańców.

Europejska Stolica Kultury – prestiż i szansa

Jedną z flagowych inicjatyw Unii Europejskiej jest idea Europejskiej Stolicy Kultury, która buduje więzi między obywatelami i pozwala poznawać różnorodność kultur. To także skuteczna promocja miasta na arenie międzynarodowej oraz impuls do rozwoju lokalnej infrastruktury, turystyki i życia społecznego. Do tej pory tytuł ten otrzymały w Polsce Kraków (2000) i Wrocław (2016). W 2029 roku dołączy do nich Lublin, zwycięzca konkursu z 2024 roku.

I miasto bierze się ostro do pracy, by zdążyć z przygotowaniami na czas.  – Rozpoczynamy kolejną kluczową inwestycję w ramach naszych zobowiązań ESK 2029 – rewitalizację Błoni pod Zamkiem, która odmieni tę ważną przestrzeń publiczną – poinformował prezydent w mediach społecznościowych.

Teren został już przekazany wykonawcy. W ramach rewitalizacji 4,06 ha powstaną m.in. nowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe, integracyjny plac zabaw, strefy aktywności oraz mała architektura. Inwestycja kosztuje ok. 23 mln zł, z czego niemal 10 mln zł to środki unijne. – Błonia staną się całoroczną, przyjazną przestrzenią do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych, otwartą dla mieszkańców i turystów – podkreśla prezydent.

Nowe centrum kultury i kolejne projekty

Miasto realizuje też przebudowę Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35. Obiekt, ważny dla dzielnicy Bronowice, zostanie przekształcony w nowoczesne Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, odpowiadające współczesnym potrzebom edukacji kulturalnej i animacji społecznej.

Inwestycja za 73,6 mln zł obejmuje częściową rozbiórkę, rozbudowę i nadbudowę budynku. Powstanie m.in. duża sala teatralna (500 m²) z zapleczem scenicznym oraz scena kameralna dla 150 osób, co znacząco zwiększy możliwości organizacji wydarzeń i warsztatów. W obiekcie znajdą się pracownie artystyczne, sale prób, garderoby, foyer z przestrzenią wystawienniczą oraz biblioteka z zapleczem warsztatowym. Przewidziano także parking, nową zieleń i modernizację otoczenia, co poprawi funkcjonalność całego kompleksu.

Stałą siedzibę zyska tu m.in. Teatr im. H. Ch. Andersena, jedyna taka lubelska placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, która dotąd funkcjonowała w rozproszonych lokalizacjach. – To jedno z kluczowych zadań programu ESK, które pozwoli instytucjom lepiej przygotować ofertę dla młodej publiczności – zaznacza prezydent Żuk.

Równolegle trwają inne inwestycje: budowa amfiteatru na Tatarach (6,28 mln zł z UE), prace przy Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Bronowickiej oraz rewitalizacja skweru przy ul. Montażowej.

W planach są także kolejne projekty, m.in. rozbudowa Domu Słów o interaktywne muzeum oraz instalacje artystyczne w przestrzeni miasta. Całość realizowana jest w ramach budżetu ESK wynoszącego 46 mln euro, tworzonego we współpracy z mieszkańcami, artystami i środowiskiem kultury, co ma zapewnić trwały efekt tych działań oraz ich szeroki oddźwięk społeczny.

 

