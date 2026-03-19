Błonia do spacerów, Kolejarz do kultury. Lublin wyda na inwestycje 130 mln zł

– Zależy nam, aby nowa siedziba powstała jak najwcześniej, tak aby instytucje, które będą tu działać, miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie bogatej i ciekawej oferty programowej na obchody w 2029 r. – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach przygotowań do ESK miasto zrealizuje inwestycje za ponad 130 mln zł, głównie z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków własnych, by wzmocnić bazę kulturalną i rekreacyjną oraz poprawić jakość przestrzeni publicznych i dostępność oferty dla mieszkańców.

Europejska Stolica Kultury – prestiż i szansa

Jedną z flagowych inicjatyw Unii Europejskiej jest idea Europejskiej Stolicy Kultury, która buduje więzi między obywatelami i pozwala poznawać różnorodność kultur. To także skuteczna promocja miasta na arenie międzynarodowej oraz impuls do rozwoju lokalnej infrastruktury, turystyki i życia społecznego. Do tej pory tytuł ten otrzymały w Polsce Kraków (2000) i Wrocław (2016). W 2029 roku dołączy do nich Lublin, zwycięzca konkursu z 2024 roku.

I miasto bierze się ostro do pracy, by zdążyć z przygotowaniami na czas. – Rozpoczynamy kolejną kluczową inwestycję w ramach naszych zobowiązań ESK 2029 – rewitalizację Błoni pod Zamkiem, która odmieni tę ważną przestrzeń publiczną – poinformował prezydent w mediach społecznościowych.