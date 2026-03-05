Odległy przystanek zachęca do wyboru samochodu

W grupie największych miast najlepszy wynik odnotowano we Wrocławiu – 12,8 min, następnie w Warszawie – 13,1 min i Krakowie – 13,7 min. Na kolejnych miejscach znalazły się: Łódź – 14,5 min, Poznań – 16,1 min i Trójmiasto – 16,9 min. Daleko za nimi znalazła się aglomeracja GZM, w której odjazdy środków miejskiej komunikacji odbywają się średnio co 25,7 min. Z kolei w miastach poniżej 500 tys. i powyżej 150 tys. mieszkańców liderem okazał się Szczecin – 13,9 min. Więcej o 2–6 minut trzeba czekać na odjazd autobusu lub tramwaju w Bydgoszczy, Olsztynie, Częstochowie i Lublinie. Nieco dłużej – w Białymstoku, Radomiu, Toruniu, a także w Rzeszowie, w którym odjazdy następują średnio co 25,8 min.

Kolejne pomiary objęły liczbę przesiadek oraz długość oczekiwania na środek transportu. W tej pierwszej kategorii najlepiej wypadły mniejsze miasta, co wynika z krótszych odległości do pokonania. Przykładowo w Olsztynie, Częstochowie, Rzeszowie, Radomiu i Toruniu średnia liczba przesiadek przypadających na typową trasę wybieraną przez pasażerów Jakdojade wynosiła 0,2. Z kolei w Trójmieście ten wskaźnik wyniósł 0,3, w Łodzi 0,4, natomiast w Warszawie 0,5. Za to wyrażony w minutach średni czas oczekiwania na miejski transport był nieco krótszy w dużych miastach. Przykładowo we Wrocławiu to 5,9 min, a w Warszawie 6,5 min, podczas gdy w Olsztynie prawie 7 min, w Toruniu 8,6 min, w Radomiu ponad 9 min, a w Kielcach 10,6 min.

Oceniono także punktualność liczoną średnim opóźnieniem: dobrze wypadł Poznań – 1,4 min opóźnienia, średnio Kraków – 2,6 min, natomiast słabo Warszawa – prawie 3 min opóźnienia.

Co zniechęca pasażerów do wyboru komunikacji miejskiej

Ranking podkreśla znaczenie organizacji transportu w miastach np. z uwagi na lokalizację przystanków. Dystans do pokonania do nich może być kluczową barierą wyboru autobusu lub tramwaju. Przykładowo, choć mogą kursować często, to pasażer tracąc na dojście średnio 8 do 12 minut może wydłużyć całkowity czas podróży o 20–30 proc. – Jeśli dojście do przystanku zajmuje 600 metrów, a dodatkowo trasa wymaga dwóch przesiadek, pasażer wybiera samochód, nawet jeśli sieć jest teoretycznie dobrze rozwinięta – podkreślają autorzy raportu.

Na sprawność połączeń wpływają przesiadki – ich liczba i jakość decydują o odbiorze całego systemu. O ile jedna przesiadka jest jeszcze akceptowalna, to dwie oznaczają początek rezygnacji z transportu publicznego. Z raportu wynika, że pasażer postrzega system jako niewydolny, jeśli podróż jest poszatkowana i wymaga ciągłego wysiłku organizacyjnego, na co składają się długie dojścia do przystanków, wieloetapowe przesiadki, niepewność co do przyjazdu i długie oczekiwanie.

Jakdojade stwierdza, że komfort korzystania z transportu publicznego jest ściśle powiązany z geografią i sposobem zabudowy danego miasta. W tych o sprzyjającej, zwartej urbanistyce, jak Toruń czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przystanki są usytuowane blisko mieszkańców, zapewniając łatwy dostęp do usług. Natomiast w ośrodkach z rozproszoną zabudową, długimi kwartałami lub znacznymi obszarami przemysłowymi, na przykład w Łodzi czy Rzeszowie, pasażerowie muszą pokonywać znacznie większe dystanse pieszo, często przekraczające pół kilometra, jak ma to miejsce np. w Białymstoku.