Korekta SCT w Krakowie. Prezydent przedstawił szczegóły

Co się zmieni w krakowskiej strefie czystego transportu?

Jak zdradził dziś prezydent Krakowa, po analizie uwag do SCT podjął decyzję, że nie będziemy odwoływać się od tej decyzji sądu, gdyż w pełni zgadza się z tym podejściem. – Mam nadzieję i otrzymałem takie wstępne zapewnienia, że również wojewoda uzna te rozwiązania i nie będzie skarżył decyzji WSA w tym obszarze. Dzięki temu obie zmiany wejdą w życie automatycznie po uprawomocnieniu się decyzji WSA – mówi Miszalski.

Ale to nie będą jedyne zmiany. Kolejne propozycje korekty w SCT wynikają już bezpośrednio z jego decyzji. I tak w strefie zostanie wprowadzona możliwość dojazdu bez opłat do wszystkich parkingów Park & Ride oraz do placów targowych dla sprzedawców.

Ale to nie wszystko. Prezydent Krakowa zapowiedział też utrzymanie obecnego poziomu opłat w latach 2027-2028 (5 zł dziennie i 100 zł miesięcznie). A dodatkowo z opłat zwolnieni zostaną mieszkańcy Małopolski w najtrudniejszej sytuacji materialnej, krakowscy przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego. Poza tym mają zostać uproszczone procedury uzyskiwania zwolnień, a także nie będzie obowiązku rejestracji motocykli w systemie SCT.

Po wakacjach nowy projekt trafi do Rady Miasta Krakowa

Na razie trudno jednak przewidzieć, kiedy te zmiany wejdą w życie. – W najbliższych tygodniach wypracujemy szczegółowe rozwiązania, a potem przystąpimy do rozmów i konsultacji w tym zakresie – zapewnia prezydent Miszalski.

– Dziś mamy możliwość spokojnego opracowania dobrych rozwiązań oraz przeprowadzenia szerokich konsultacji, zarówno z poszczególnymi środowiskami, ekspertami, jak i przede wszystkim z mieszkańcami Krakowa, także po to, by dobrze i rzetelnie wytłumaczyć zarówno ideę SCT, jak i wyjaśnić, jakie racje stoją za każdym z tych rozwiązań – podkreśla Aleksander Miszalski. I zapowiada, że dopiero efektem tych prac będzie uchwała, która po wakacjach trafi pod obrady Rady Miasta.