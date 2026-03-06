Korekta SCT w Krakowie. Prezydent przedstawił szczegóły

Krakowska strefa czystego transportu ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście
Z nowym rokiem w Krakowie wprowadzono strefę czystego transportu, której celem jest ograniczenie emisji spalin i poprawa jakości powietrza w mieście, zwłaszcza w kontekście przekroczeń norm dwutlenku azotu. Ale od początku ten projekt budził silne emocje.
Po miesiącach krytyki i społecznych protestów, a także w obliczu referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa, Aleksander Miszalski zapowiedział korektę zasad funkcjonowania SCT. Dziś przedstawił pierwsze szczegóły. – Przy wdrożeniu pierwszej wersji SCT popełniliśmy błędy, które nie powinny się nam przydarzyć – przyznał Miszalski.
Według zapowiedzi prezydenta Krakowa korekta SCT nastąpi w dwóch krokach. Pierwsze wynikają z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozpatrując skargę wojewody na uchwałę Rady Miasta Krakowa, nakazał miastu zwolnić z ograniczeń wszystkie osoby płacące podatki w mieście – niezależnie od miejsca zameldowania. – W opinii sądu kryterium podatkowe lepiej odzwierciedla faktyczny związek z miastem – przyznaje prezydent Krakowa. Poza tym z opłat mają być zwolnione osoby dojeżdżające do placówek medycznych, publicznych i prywatnych.
Jak zdradził dziś prezydent Krakowa, po analizie uwag do SCT podjął decyzję, że nie będziemy odwoływać się od tej decyzji sądu, gdyż w pełni zgadza się z tym podejściem. – Mam nadzieję i otrzymałem takie wstępne zapewnienia, że również wojewoda uzna te rozwiązania i nie będzie skarżył decyzji WSA w tym obszarze. Dzięki temu obie zmiany wejdą w życie automatycznie po uprawomocnieniu się decyzji WSA – mówi Miszalski.
Ale to nie będą jedyne zmiany. Kolejne propozycje korekty w SCT wynikają już bezpośrednio z jego decyzji. I tak w strefie zostanie wprowadzona możliwość dojazdu bez opłat do wszystkich parkingów Park & Ride oraz do placów targowych dla sprzedawców.
Ale to nie wszystko. Prezydent Krakowa zapowiedział też utrzymanie obecnego poziomu opłat w latach 2027-2028 (5 zł dziennie i 100 zł miesięcznie). A dodatkowo z opłat zwolnieni zostaną mieszkańcy Małopolski w najtrudniejszej sytuacji materialnej, krakowscy przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego. Poza tym mają zostać uproszczone procedury uzyskiwania zwolnień, a także nie będzie obowiązku rejestracji motocykli w systemie SCT.
Na razie trudno jednak przewidzieć, kiedy te zmiany wejdą w życie. – W najbliższych tygodniach wypracujemy szczegółowe rozwiązania, a potem przystąpimy do rozmów i konsultacji w tym zakresie – zapewnia prezydent Miszalski.
– Dziś mamy możliwość spokojnego opracowania dobrych rozwiązań oraz przeprowadzenia szerokich konsultacji, zarówno z poszczególnymi środowiskami, ekspertami, jak i przede wszystkim z mieszkańcami Krakowa, także po to, by dobrze i rzetelnie wytłumaczyć zarówno ideę SCT, jak i wyjaśnić, jakie racje stoją za każdym z tych rozwiązań – podkreśla Aleksander Miszalski. I zapowiada, że dopiero efektem tych prac będzie uchwała, która po wakacjach trafi pod obrady Rady Miasta.
– Chcę też jasno podkreślić, że niezależnie od nacisków nie wycofam się z wdrożenia SCT, nie zmniejszę norm ani nie ograniczę zakresu terytorialnego strefy – dodaje.
Tymczasem pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Krakowa w referendum podpisało się już ponad 100 tys. osób, a samo referendum może się odbyć już w maju.
