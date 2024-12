Mniejsze miasta też będą niedostępne dla starych gratów

Przypomina, że dziś ten obowiązek dotyczy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice, w których takie przekroczenia zostały już odnotowane.

Warszawa ma już strefę czystego transportu, która na razie obejmuje ścisłe centrum. We Wrocławiu nad jej kształtem dopiero dyskutują, a w Krakowie zakończyły się konsultacje społeczne, ale ich efekt na razie nie jest znany.

Nowe autobusy tylko zeroemisyjne

Z noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wynika, że od 2026 roku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców będą musiały kupować autobusy wyłącznie zeroemisyjne. Jednocześnie odciążone zostaną samorządy, gdzie mieszka ponad 50 tys. osób, które obecnie muszą realizować to zadanie publiczne z wykorzystaniem pojazdów zero i niskoemisyjnych. Ustawa znosi te wymagania.

Czytaj więcej Prawo w regionach Strefy Czystego Transportu w miastach: W Warszawie wciąż pouczają kierowców W stolicy Strefa Czystego Transportu obowiązuje już niemal dwa miesiące. Kierowcy, którzy nie mają uprawnień, a wjechali na jej teren - byli pouczani. Kraków swoją strefę wprowadzi od lipca przyszłego roku.

Na Śląsku, gdzie jest najwięcej miast powyżej 100 tys. mieszkańców - za transport odpowiada w dużej mierze Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). - Na innowacje i rozwiązania sprzyjające poprawie jakości powietrza patrzymy z dużą otwartością. Tworzona przez nas sieć Transport GZM jest jednym z największych systemów komunikacji publicznej w Polsce. Mamy w niej około 1800 pojazdów: w większości autobusów, ale również tramwajów i trolejbusów - mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.

Dodaje, że spośród autobusów 81 to pojazdy elektryczne (co stanowi ok. 6 proc. floty), 28 trolejbusów oraz 153 pojazdy zasilane gazem. - Mamy zaplanowany do końca przyszłego roku zakup prawie 90 kolejnych pojazdów elektrycznych, w tym osiem autobusów napędzanych wodorem, a umowa na ich zakup została już podpisana - podkreśla rzecznik GZM.