Przewoźnicy kolejowi pracują na pełnych obrotach

Bilety za 10 zł dla każdej osoby dorosłej podróżującej z dzieckiem do 16. roku życia to wakacyjna propozycja skierowana do rodzin przez Koleje Śląskie. Z oferty można korzystać jeszcze do 30 sierpnia przy przejazdach pociągami przewoźnika na wszystkich liniach z wyłączeniem odcinka Chałupki–Bohumin, Trzebinia–Kraków Główny oraz Sucha Beskidzka–Zakopane. Na czas wakacji Koleje Śląskie zaplanowały ponadto dodatkowe połączenia do Wisły Głębce, a na linii łączącej Gliwice z Częstochową wybrane składy zatrzymują się na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria, w bliskiej odległości od kompleksu rekreacyjnego.

Polregio, największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, sprzedaje w cenie 149 zł lub 179 zł bilet tygodniowy wakacyjny, z którym można podróżować po terenie całego kraju, przy czym ta druga opcja cenowa dotyczy wykorzystania biletu także w pociągach Kolei Wielkopolskich, Arrivy i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Wakacje: Czas podróżowania i kolejowych inwestycji

Według UTK wakacje to czas, w którym kolej pasażerska pracuje na najwyższych obrotach. – Wzmożone zainteresowanie usługami przewozowymi stawia szereg wyzwań. Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury muszą zadbać o to, aby podróż koleją była pozytywnym wspomnieniem z wakacji – komentuje Ignacy Góra, prezes UTK.

To również czas realizacji kolejowych inwestycji. Przykładowo w lipcu zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiła przetarg na budowę połączenia kolejowego do Łomży. W tym 60-tys. mieście po przeszło 30 latach znowu będą się zatrzymywać pociągi regionalne i dalekobieżne, aby zabierać podróżnych w stronę Warszawy i Białegostoku. Na odcinku linii kolejowej o długości 77 km zaplanowano m.in. odtworzenie infrastruktury, przy czym zakres inwestycji obejmuje modernizację linii nr 49 Łomża–Śniadowo oraz budowę i przebudowę przystanków na odcinku Śniadowo–Łapy linii nr 36, wraz z odbudową dwóch stacji. Szacuje się, że z odbudowanego połączenia kolejowego miesięcznie skorzysta ok. 24 tys. podróżnych. Pociągi między Łomżą i Łapami pojadą z prędkością 80–120 km/h, a średni czas przejazdu z Łomży do Białegostoku, po zakończeniu prac i uzyskaniu zezwoleń, planowany jest na ok. 1 h 35 min.

Tymczasem finiszuje szereg mniejszych inwestycji: z początkiem sierpnia oddano przebudowane perony na stacji Tuchów i na przystanku Andrzejówka, znajdujących się na linii między Tarnowem a Muszyną i Krynicą. To część wartego 73 mln zł projektu obejmującego modernizację 13 stacji i przystanków, realizowanego w ramach rządowego programu przystankowego.