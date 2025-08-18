Kraków bez wysokiej podłogi. Umowa na 30 tramwajów za ponad 0,5 mld zł

Umowę na zakup tych tramwajów krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) i bydgoska Pesa podpiszą 18 sierpnia.

Kontrakt obejmuje dostawę 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów o długości ponad 33 metrów. I co najważniejsze, będą to tramwaje dwukierunkowe. Jest to pierwsza we współczesnej historii MPK dostawa nowych wagonów dwukierunkowych do Krakowa.

– Po zakończeniu realizacji kontraktu, Kraków stanie się miastem, którego cała flota tramwajowa będzie składać się wyłącznie z pojazdów niskopodłogowych, wyposażonych w klimatyzację oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej – poinformował Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Jakie tramwaje kupują władze Krakowa

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 33 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformy oraz wydzieloną przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Najważniejszą jednak cechą jest dwukierunkowość tramwajów – co oznacza, że będą mogły kursować wszędzie tam, gdzie nie ma pętli do zawracania.