Kraków bez wysokiej podłogi. Umowa na 30 tramwajów za ponad 0,5 mld zł

Już wkrótce pasażerowie będą podróżować po Krakowie wyłącznie niskopodłogowymi i klimatyzowanymi tramwajami. Umożliwi to umowa na dostawę 30 nowych pojazdów warta niemal 560 mln zł.

Publikacja: 18.08.2025 08:12

Po zakończeniu realizacji kontraktu z Pesą cała flota tramwajowa Krakowa będzie składać się wyłączni

Po zakończeniu realizacji kontraktu z Pesą cała flota tramwajowa Krakowa będzie składać się wyłącznie z pojazdów niskopodłogowych

Foto: adobestock

Małgorzata Stuch

Umowę na zakup tych tramwajów krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) i bydgoska Pesa podpiszą 18 sierpnia.

Kontrakt obejmuje dostawę 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów o długości ponad 33 metrów. I co najważniejsze, będą to tramwaje dwukierunkowe. Jest to pierwsza we współczesnej historii MPK dostawa nowych wagonów dwukierunkowych do Krakowa.

– Po zakończeniu realizacji kontraktu, Kraków stanie się miastem, którego cała flota tramwajowa będzie składać się wyłącznie z pojazdów niskopodłogowych, wyposażonych w klimatyzację oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej – poinformował Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Jakie tramwaje kupują władze Krakowa

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 33 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformy oraz wydzieloną przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Najważniejszą jednak cechą jest dwukierunkowość tramwajów – co oznacza, że będą mogły kursować wszędzie tam, gdzie nie ma pętli do zawracania.

Czytaj więcej

Nowe możliwości unijnego wsparcia samorządowych inwestycji transportowych przyniosło uruchomienie śr
Fundusze Unijne
Do miast wjadą nowe tramwaje. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Znajdą też zastosowanie m.in. podczas remontów torowisk, jak dzieje się to obecnie przy moście Grunwaldzkim czy w Nowej Hucie w rejonie Wzgórz Krzesławickich, gdzie trwa budowa nowej trasy ekspresowej, ale także na nowych trasach, które dopiero są planowane m.in. na Azory czy do Szpitala Uniwersyteckiego.

Kiedy przyjadą do Krakowa nowe niskopodłogowe tramwaje

Na nowe tramwaje przyjdzie jednak trochę poczekać. Pierwszy z nich wyjedzie na ulice Krakowa na początku 2028 roku, a ostatni – trzydziesty – na początku 2029 roku. Całkowity koszt kontraktu wynosi 558,5 mln zł netto. Co jest bardzo ważne dla MPK – zakup nowych tramwajów uzyskał już dofinansowanie w wysokości niemal 74 mln zł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu FEnIKS.

To kolejne pieniądze dla krakowskiego przewoźnika. W tym roku MPK podpisało już umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych gwarantujące bezzwrotne dotacje w wysokości 481 mln zł z KPO oraz 74 mln z programu FEnIKS.

Czytaj więcej

We Wrocławiu pojawi się nowa trasa tramwajowa. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tramwa
Inwestycje
Duży ruch w inwestycjach tramwajowych: jedne finiszują, inne startują

MPK złożyło też wnioski o preferencyjne pożyczki z KPO w wysokości 750 mln zł, które chce wykorzystać na zakup kolejnych nowych tramwajów. Kraków planuje zakup kolejnych nawet 60 tramwajów, z czego 30 to tramwaje jednokierunkowe o długości ponad 43 m, a kolejne 30 to tramwaje jednokierunkowe o długości ponad 33 m. Ramowe umowy na te ostatnie zakupy zostały już podpisane – również z firmą Pesa.

Źródło: rp.pl

Kraków

