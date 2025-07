Komunikacja w województwie łódzkim pełna jest gapowiczów

Kontrolerzy pracują szybciej

Dopiero na czwartym miejscu, tak pod względem liczby gapowiczów, jak i ich zadłużenia, znalazło się województwo śląskie. To dość korzystny wynik, zważywszy na najbardziej zurbanizowaną w kraju aglomerację katowicką. – Potwierdza to zasadność i skuteczność działania rozwiązań w postaci połączenia automatycznej bazy osób, na które nałożono opłaty dodatkowe, z systemem rejestrującym dłużników – mówiła w lutym Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) w Katowicach. Ta nieuchronność przekazania danych do rejestru ma ułatwiać pasażerom decyzję, by kupić bilet i nie ryzykować jazdy bez opłat. – Dodatkowo kontrolerzy zatrudnieni w ZTM wyposażeni są w urządzenia przyspieszające oraz ułatwiające pracę, co pozwoliło na uszczelnienie kontroli – dodała Gutowska.

Mimo to wzrost liczby podróżujących bez ważnego biletu w skali kraju może zastanawiać. – Gapowiczom coraz trudniej o wymówki. Koszty biletów są wielokrotnie niższe niż kar, a za przejazd można często zapłacić na kilka sposobów. W wielu miastach wystarczy smartfon i aplikacja mobilna. Mimo to do jazdy środkami transportu pasażerskiego bez ważnego biletu cały czas podchodzimy lekceważąco – komentuje Adam Łącki, prezes KRD.

Zwraca uwagę na konsekwencje: dla odzyskania pieniędzy przewoźnicy podejmują działania windykacyjne, kierują sprawy do sądu czy wpisują nierzetelnych pasażerów do KRD. Tacy dłużnicy mają potem problem z wzięciem kredytu czy pożyczki, uzyskaniem leasingu czy nawet wynajęciem mieszkania. – Wśród nich jest już ponad dwa tysiące nastolatków, a ta liczba cały czas rośnie. Jeśli nie spłacą swoich zobowiązań, to w dorosłość wejdą z długami – dodaje Łącki. Co ciekawe, z badania KRD „Gapowicze w komunikacji miejskiej” wynika, że ponad połowa ankietowanych zdaje sobie sprawę, iż skutkiem nieopłacenia kary są odsetki liczone za każdy dzień opóźnienia. Mimo to wybierają jazdę na gapę.

Dziewczyny nie chcą płacić

Nieletnich gapowiczów wpisanych do KRD jest już 2,4 tys. To ponad cztery razy więcej niż jeszcze dwa lata temu. Przeciętnie każdy z nich ma do spłaty 527 zł. Jak ujawnia raport UNICEF Polska, z transportu publicznego na co dzień korzysta 48 proc. dzieci i młodzieży, w tym 27 proc. uczniów szkół podstawowych i 63 proc. średnich. Wyższą sumę zaległości, jak pokazują dane KRD, uzbierały dziewczęta – wśród wszystkich nastoletnich dłużników jest ich 1319, a oddać muszą łącznie 715,8 tys. zł. Chłopców jeżdżących bez biletu jest 1120, a ich dług wynosi prawie 570 tys. zł.

Najwyższą kwotę zaległości za jazdę bez biletu zgromadzili nieletni z Wielkopolski. Wynosi ona już 531,6 tys. zł, a ma je 901 młodych osób. W tarapatach znajduje się też 269 młodocianych z Podlasia, z kwotą 283,2 tys. zł długu, oraz 204 nieletnich ze Śląska (135,8 tys. zł). Dużo niższe kwoty do spłaty mają natomiast nastoletni pasażerowie z Małopolski (1496 zł), województwa świętokrzyskiego (1483 zł) oraz województwa zachodniopomorskiego (2582 zł).