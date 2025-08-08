Dotacja z UE zmniejszy korki w Krakowie

W Krakowie będzie mniej korków, sprawniej będzie funkcjonować publiczna komunikacja. To za sprawą inwestycji w system inteligentnego transportu (ITS), która będzie realizowana dzięki wsparciu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. W czwartek krakowscy samorządowcy podpisali wartą przeszło 46 mln zł umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zdaniem obecnego na wydarzeniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, dofinansowany z unijnych funduszy projekt „poprawi życie mieszkańców Krakowa i wprowadzi pozytywne zmiany”.

Ruch pod okiem kamer

Na realizowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego ITS w Krakowie będzie się składał szereg elementów. To przede wszystkim inteligentne sterowniki sygnalizacji świetlnej: ich zadaniem będzie wspieranie priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej i czuwanie nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dla wygody korzystających z publicznej komunikacji zamontowane zostaną elektroniczne tablice dynamicznej informacji. Pojazdy na ulicach będą obserwowane przez system kamer. Dzięki nim będzie można na bieżąco kontrolować np. buspasy w mieście czy wjazd w obszary objęte ograniczeniami w ruchu: Stare Miasto i Kazimierz oraz najważniejsze ciągi komunikacyjne.

W przyszłości kamery posłużą również do kontroli strefy czystego transportu. To wszystko będzie działać w oparciu o rozbudowaną sieć światłowodową, umożliwiającą szybki transfer danych. Zostaną również zaprojektowane i przygotowane miejsca montażu i zasilania konkretnych urządzeń na ulicach miasta. Całe przedsięwzięcie warte jest 66,8 mln zł.

– Przyznane dofinansowanie na realizację projektu ITS to przykład, jak nowoczesne technologie mogą poprawiać komfort i bezpieczeństwo codziennego podróżowania – stwierdza Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Dzięki lepszemu przepływowi informacji, komunikacja zbiorowa staje się bardziej przewidywalna, a strefy ograniczonego ruchu będą skuteczniej egzekwowane – dodaje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.