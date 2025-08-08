Dotacja z UE zmniejszy korki w Krakowie

Aktualizacja: 09.08.2025 05:07 Publikacja: 08.08.2025 18:33
ITS w Krakowie ma m.in. poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Foto: ZTP w Krakowie
W Krakowie będzie mniej korków, sprawniej będzie funkcjonować publiczna komunikacja. To za sprawą inwestycji w system inteligentnego transportu (ITS), która będzie realizowana dzięki wsparciu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. W czwartek krakowscy samorządowcy podpisali wartą przeszło 46 mln zł umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zdaniem obecnego na wydarzeniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, dofinansowany z unijnych funduszy projekt „poprawi życie mieszkańców Krakowa i wprowadzi pozytywne zmiany”.
Na realizowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego ITS w Krakowie będzie się składał szereg elementów. To przede wszystkim inteligentne sterowniki sygnalizacji świetlnej: ich zadaniem będzie wspieranie priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej i czuwanie nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dla wygody korzystających z publicznej komunikacji zamontowane zostaną elektroniczne tablice dynamicznej informacji. Pojazdy na ulicach będą obserwowane przez system kamer. Dzięki nim będzie można na bieżąco kontrolować np. buspasy w mieście czy wjazd w obszary objęte ograniczeniami w ruchu: Stare Miasto i Kazimierz oraz najważniejsze ciągi komunikacyjne.
Czytaj więcej
Ekolodzy straszą, samorządowcy uspokajają. I zachęcają do przesiadki z aut na rowery.
W przyszłości kamery posłużą również do kontroli strefy czystego transportu. To wszystko będzie działać w oparciu o rozbudowaną sieć światłowodową, umożliwiającą szybki transfer danych. Zostaną również zaprojektowane i przygotowane miejsca montażu i zasilania konkretnych urządzeń na ulicach miasta. Całe przedsięwzięcie warte jest 66,8 mln zł.
– Przyznane dofinansowanie na realizację projektu ITS to przykład, jak nowoczesne technologie mogą poprawiać komfort i bezpieczeństwo codziennego podróżowania – stwierdza Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Dzięki lepszemu przepływowi informacji, komunikacja zbiorowa staje się bardziej przewidywalna, a strefy ograniczonego ruchu będą skuteczniej egzekwowane – dodaje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.
ITS w Krakowie wpisuje się w strategię zielonej, cyfrowej transformacji miejskiej mobilności oraz cele polityki spójności Unii Europejskiej. Z końcem obecnego roku spodziewane jest ogłoszenie przetargu na jego realizację. W połowie przyszłego roku ma zacząć się jego budowa, która potrwa do końca 2029 r.
Według Ministerstwa Infrastruktury, tego typu systemy nie są jeszcze powszechne i niewiele miast może sobie na nie pozwolić. Przykładem ich skuteczności są natomiast Katowice, gdzie elektroniczne systemy nadzorują uliczny transport od ubiegłego roku. Dzięki nim czas przejazdu przez miasto skrócił się o kwadrans. Budowa ITS w Katowicach została dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą prawie 73 mln zł.
Najważniejszym elementem wartego prawie 90 mln zł systemu jest ten odpowiadający za sterowanie sygnalizacją świetlną. – Wykorzystując zainstalowane w nawierzchni jezdni pętle indukcyjne oraz umieszczone nad ulicami kamery może weryfikować aktualne natężenie ruchu i zmieniać długość wyświetlania danego rodzaju światła dla konkretnego kierunku – wyjaśnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. To poprawia płynność ruchu i ogranicza emisję spalin. Kierowcy tracą mniej czasu na stanie w korkach.
Czytaj więcej
Mieszkańcy Krakowa odetchnęli z ulgą: skończyły się roboty przy torowisku na ulicy Franciszkański...
Sterowanie sygnalizacją świetlną jest dodatkowo powiązane z systemem informacji pasażerskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Ma to pozwolić na zapewnienie priorytetu przejazdu komunikacji publicznej. Obecnie to rozwiązanie działa na liniach tramwajowych łączących Śródmieście z centrami przesiadkowymi Zawodzie i Brynów. Zarazem ITS nie tylko zarządza sygnalizacją na skrzyżowaniach, ale przekazuje informacje kierowcom na elektronicznych tablicach. Wyświetlają one komunikaty o aktualnych warunkach na drodze: o prowadzonych robotach, oblodzeniu nawierzchni lub czasie potrzebnym na dojazd do określonego miejsca. Do tego dochodzą tablice informujące w kolorach o zajętości miejsc parkingowych w pobliżu. Zielony oznacza dużą liczbę wolnych miejsc, żółty wskazuje na ograniczoną, a czerwony przekazuje, że jest ich niewiele.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Krakowie będzie mniej korków, sprawniej będzie funkcjonować publiczna komunikacja. To za sprawą inwestycji w system inteligentnego transportu (ITS), która będzie realizowana dzięki wsparciu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. W czwartek krakowscy samorządowcy podpisali wartą przeszło 46 mln zł umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zdaniem obecnego na wydarzeniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, dofinansowany z unijnych funduszy projekt „poprawi życie mieszkańców Krakowa i wprowadzi pozytywne zmiany”.
Nieletnich gapowiczów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów jest już 2,4 tysiąca. To ponad cztery razy więcej n...
Choć wojewoda małopolski zdecydował, że zaskarży nową uchwałę o strefie czystego transportu w Krakowie do sądu a...
Tramwaj, miejski autobus czy metro może służyć do przewożenia hulajnóg elektrycznych, rowerów lub innych środków...
Łatwiejsze przesiadki na stacjach kolejowych czy dużych węzłach komunikacyjnych oraz miejsca postojowe dla kiero...
Nie tylko chińskie samochody osobowe, ale także chińskie autobusy chcą zawojować polski rynek. W miejskiej komun...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas