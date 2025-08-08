Reklama

Dotacja z UE zmniejszy korki w Krakowie

System inteligentnego transportu poprawi płynność ruchu i przyczyni się do ograniczenia emisji spalin. Kierowcy będą mniej czasu tracić na stanie w korkach.

Publikacja: 08.08.2025 18:33

ITS w Krakowie ma m.in. poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego

ITS w Krakowie ma m.in. poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Foto: ZTP w Krakowie

Adam Woźniak

W Krakowie będzie mniej korków, sprawniej będzie funkcjonować publiczna komunikacja. To za sprawą inwestycji w system inteligentnego transportu (ITS), która będzie realizowana dzięki wsparciu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. W czwartek krakowscy samorządowcy podpisali wartą przeszło 46 mln zł umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zdaniem obecnego na wydarzeniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, dofinansowany z unijnych funduszy projekt „poprawi życie mieszkańców Krakowa i wprowadzi pozytywne zmiany”. 

Ruch pod okiem kamer

Na realizowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego ITS w Krakowie będzie się składał szereg elementów. To przede wszystkim inteligentne sterowniki sygnalizacji świetlnej: ich zadaniem będzie wspieranie priorytetu przejazdu dla komunikacji publicznej i czuwanie nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dla wygody korzystających z publicznej komunikacji zamontowane zostaną elektroniczne tablice dynamicznej informacji. Pojazdy na ulicach będą obserwowane przez system kamer. Dzięki nim będzie można na bieżąco kontrolować np. buspasy w mieście czy wjazd w obszary objęte ograniczeniami w ruchu: Stare Miasto i Kazimierz oraz najważniejsze ciągi komunikacyjne.

Czytaj więcej

Według programu jakości powietrza dla województwa śląskiego, za poziom stężenia dwutlenku azotu odpo
Jakość życia
Śląskie powietrze pełne tlenków azotu. Odpowiada za to głównie ruch samochodowy

W przyszłości kamery posłużą również do kontroli strefy czystego transportu. To wszystko będzie działać w oparciu o rozbudowaną sieć światłowodową, umożliwiającą szybki transfer danych. Zostaną również zaprojektowane i przygotowane miejsca montażu i zasilania konkretnych urządzeń na ulicach miasta. Całe przedsięwzięcie warte jest 66,8 mln zł.

– Przyznane dofinansowanie na realizację projektu ITS to przykład, jak nowoczesne technologie mogą poprawiać komfort i bezpieczeństwo codziennego podróżowania – stwierdza Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Dzięki lepszemu przepływowi informacji, komunikacja zbiorowa staje się bardziej przewidywalna, a strefy ograniczonego ruchu będą skuteczniej egzekwowane – dodaje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Reklama
Reklama

ITS w Krakowie wpisuje się w strategię zielonej, cyfrowej transformacji miejskiej mobilności oraz cele polityki spójności Unii Europejskiej. Z końcem obecnego roku spodziewane jest ogłoszenie przetargu na jego realizację. W połowie przyszłego roku ma zacząć się jego budowa, która potrwa do końca 2029 r.

W Katowicach system już działa 

Według Ministerstwa Infrastruktury, tego typu systemy nie są jeszcze powszechne i niewiele miast może sobie na nie pozwolić. Przykładem ich skuteczności są natomiast Katowice, gdzie elektroniczne systemy nadzorują uliczny transport od ubiegłego roku. Dzięki nim czas przejazdu przez miasto skrócił się o kwadrans. Budowa ITS w Katowicach została dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą prawie 73 mln zł. 

Najważniejszym elementem wartego prawie 90 mln zł systemu jest ten odpowiadający za sterowanie sygnalizacją świetlną. – Wykorzystując zainstalowane w nawierzchni jezdni pętle indukcyjne oraz umieszczone nad ulicami kamery może weryfikować aktualne natężenie ruchu i zmieniać długość wyświetlania danego rodzaju światła dla konkretnego kierunku – wyjaśnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. To poprawia płynność ruchu i ogranicza emisję spalin. Kierowcy tracą mniej czasu na stanie w korkach.

Czytaj więcej

We Wrocławiu pojawi się nowa trasa tramwajowa. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tramwa
Inwestycje
Duży ruch w inwestycjach tramwajowych: jedne finiszują, inne startują

Sterowanie sygnalizacją świetlną jest dodatkowo powiązane z systemem informacji pasażerskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Ma to pozwolić na zapewnienie priorytetu przejazdu komunikacji publicznej. Obecnie to rozwiązanie działa na liniach tramwajowych łączących Śródmieście z centrami przesiadkowymi Zawodzie i Brynów. Zarazem ITS nie tylko zarządza sygnalizacją na skrzyżowaniach, ale przekazuje informacje kierowcom na elektronicznych tablicach. Wyświetlają one komunikaty o aktualnych warunkach na drodze: o prowadzonych robotach, oblodzeniu nawierzchni lub czasie potrzebnym na dojazd do określonego miejsca. Do tego dochodzą tablice informujące w kolorach o zajętości miejsc parkingowych w pobliżu. Zielony oznacza dużą liczbę wolnych miejsc, żółty wskazuje na ograniczoną, a czerwony przekazuje, że jest ich niewiele.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport ruch drogowy Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT

W Krakowie będzie mniej korków, sprawniej będzie funkcjonować publiczna komunikacja. To za sprawą inwestycji w system inteligentnego transportu (ITS), która będzie realizowana dzięki wsparciu z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. W czwartek krakowscy samorządowcy podpisali wartą przeszło 46 mln zł umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zdaniem obecnego na wydarzeniu Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, dofinansowany z unijnych funduszy projekt „poprawi życie mieszkańców Krakowa i wprowadzi pozytywne zmiany”. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dopiero na czwartym miejscu, tak pod względem liczby gapowiczów, jak i ich zadłużenia, znalazło się
Transport
Komunikacja w województwie łódzkim pełna jest gapowiczów
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Uchwała o strefie czystego transportu w Krakowie wzbudziła wątpliwości wojewody małopolskiego, a pos
Transport
Władze Krakowa: Strefa czystego transportu wejdzie w życie od przyszłego roku
Przewozy rowerów w komunikacji miejskiej są dozwolone, ale pod pewnymi warunkami
Transport
Rower w komunikacji miejskiej. O czym trzeba zawsze pamiętać
We Wrocławiu jest teraz 37 parkingów typu Park and Ride w 30 lokalizacjach. Łącznie to 2808 miejsc p
Transport
Komunikacją miejską po aglomeracji. Samochód zostaw na parkingu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
W marcu tego roku 18 Yutongów zamówiła Warszawa
Transport
Chińskie autobusy elektryczne zyskują przychylność samorządowych przewoźników
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie