Nasza oferta to prawie 1000 km dobrej jakości dróg rowerowych, które stale ulepszamy. To także osiem zaprojektowanych i w dużej części zbudowanych tras, dzięki którym można zwiedzić niemal całą Małopolskę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rowerową województwa małopolskiego.

Dobrze przygotowane trasy

Małopolski samorząd jako pierwszy rozpoczął starania o stworzenie kompleksowej oferty dla turysty rowerowego. Składają się na nią zarówno świetnie przygotowane trasy, jak i infrastruktura ułatwiająca rowerowe podróże, a więc sieć transportu publicznego, którym można bezpiecznie dowieźć rower na miejsce wycieczki, czy Miejsca Przyjazne Rowerzystom, które dają komfort odpoczynku oraz przechowania i naprawy sprzętu – streszcza rowerowe walory Małopolski marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej

Zacznijmy jednak od początku. Małopolska była pionierem wykorzystywania w budowie ścieżek rowerowych wałów największych rzek regionu. W ten sposób zrodził się pomysł, by stworzyć sieć tras biegnących po terenie całego województwa, wkomponowanych w piękny, intrygujący krajobraz. W projekcie tras VeloMałopolska znalazły się VeloDunajec, VeloSkawa, VeloRudawa, VeloRaba i VeloPrądnik. VeloDunajec jest trasą praktycznie ukończoną. Wiedzie ona wzdłuż tej niezwykłej rzeki od Zakopanego, aż po gminę Wietrzychowice w powiecie tarnowskim. W trakcie podróży można obserwować zmieniający się krajobraz, który z obszarów górskich do malowniczych pogórzy ukazuje jak zachwycająca i zróżnicowana jest Małopolska. Coraz więcej inwestycji dotyczy w tej chwili VeloSkawa, która będzie przebiegać wśród tak znanych atrakcji turystycznych, jak papieskie Wadowice, Jezioro Mucharskie czy Dolina Karpia w powiecie oświęcimskim. Właśnie atrakcje turystyczne są nieodzownym elementem tras VeloMałopolska. Ideą ich tworzenia było wytyczenie ich wśród zabytków, ciekawych miejsc ze smaczną kuchnią i wspaniałymi widokami. A tych w Małopolsce nie brakuje!

VeloSkawa

Wsparcie kolei

Małopolska sieć tras rowerowych współgra z europejską siecią EuroVelo. Województwo małopolskie można przejechać ze wschodu na zachód trasą EuroVelo 4 (VeloMetropolis), a z południa na północ trasą EuroVelo11 (VeloNatura). Ważną częścią małopolskiej infrastruktury rowerowej jest również Wiślana Trasa Rowerowa biegnąca po wałach królowej polskich rzek.

Wycieczki gęstą siecią VeloMałopolska można rozpocząć w dużych miastach, takich jak: Kraków, Tarnów, Oświęcim czy Nowy Sącz, ale też w wielu innych, mniejszych ośrodkach. Oczywiście niekoniecznie trzeba dotrzeć do nich wszystkich rowerem. Spółka kolejowa województwa małopolskiego Koleje Małopolskie dysponuje nowoczesnym taborem kolejowym, wyposażonym w miejsca do przewozu rowerów. Dzięki niemu łatwo i bezpiecznie można przemieszczać się między kluczowymi punktami tras i tak planować swoje podróże, by rozpoczynać lub kończyć je w miejscach, w których szlaki rowerowe i kolejowe przecinają się.

Troska o komfort turystów rowerowych to nie tylko dbałość o infrastrukturę, ale też o komfort i bezpieczeństwo rowerzystów i ich sprzętu. Służą temu miejsca przyjazne rowerzystom, czyli takie podmioty, jak: restauracje, hotele, kawiarnie, muzea, parki rozrywki, a nawet sklepy, w których miłośnicy rowerów mogą odpocząć, bezpiecznie przechować swój sprzęt, dokonać drobnych napraw i dowiedzieć się o ciekawych miejscach na trasach najbliższych wycieczek.

VeloDunajec – Ostrów – Łukanowice

Rozrywka

Małopolska promuje ruch rowerowy na różne sposoby. Promocją zdrowego stylu życia i turystyki rowerowej jest cykliczna impreza „Małopolska Tour”, która co roku gromadzi entuzjastów dwóch kółek z całej Polski. W trakcie wydarzeń odbywających się w różnych miejscowościach województwa odbywają się rodzinne przejazdy po ciekawych trasach, dziecięce rajdy rowerowe, konkursy z nagrodami i występy największych gwiazd polskiej muzyki. W 2024 r. „Małopolska Tour” zawitała do Proszowic, gdzie promowano nowe odcinki Velo11 oraz na Pustynię Błędowską w gminie Klucze. Widok prawie dwóch tysięcy rowerzystów na pustynnej Róży Wiatrów był niezapomnianym widowiskiem i doskonałą promocją ruchu rowerowego.

Edukacja

Władzom regionalnym bliski jest również temat wyczynowej jazdy na rowerze. W zeszłym roku wspieraliśmy Małopolska MTB Tour, a jak co roku promujemy i nagradzamy miłośników MTB w ramach Małopolska MTB Film Festiwal, który odbędzie się w listopadzie w Krakowie.

Samorząd Małopolski chce zaszczepić rowerowego bakcyla również najmłodszym. Służy temu nowy projekt województwa, jakim jest „Małopolska Szkoła Rowerowa”. W jego trakcie eksperci uczą małopolską młodzież bezpiecznych zachowań na drodze, praktycznego pakowania się na wyprawy, podstaw naprawy rowerów i przekazują wiele innych przydatnych informacji. Skorzystają także nauczyciele, którzy podczas warsztatów mogą zdobyć uprawnienia przewodników szkolnych wycieczek rowerowych. W tym roku „Małopolska Szkoła Rowerowa” była programem pilotażowym, jednak już w przyszłym zostanie rozszerzona na kolejne szkoły.

VeloDunajec – Ostrów – Łukanowice

Rozwój

Istniejące małopolskie trasy rowerowe kuszą atrakcjami. Nie oznacza to jednak końca rozwoju działań na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. Nadchodzący rok jest pod tym względem bardzo obiecujący dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić Małopolskę z rowerem. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oddał do użytku kładkę „Zerwany Most” w Krościenku nad Dunajcem, w miejscu zerwanego mostu kratowego, zniszczonego przez powódź w latach 30. XX w. Kończy się także inwestycja EuroVelo11 przy węźle Grębałów w Nowej Hucie, w Czernej powstaje natomiast część VeloRudawa. Do użytku zostanie także oddanych prawie 20 km VeloSkawa, która za kilka lat stanie się kolejną kompleksowo wykonaną trasą w województwie.

Stawiamy na zrównoważony rozwój. Oznacza to zarówno rozwijanie infrastruktury rowerowej w różnych częściach województwa, jak i zwracanie uwagi na fakt, iż rozwój turystyki rowerowej to nie tylko drogi rowerowe, lecz także wygoda rowerzystów ich bezpieczeństwo i uczenie od małego nawyków, które potem przydają się, ale też pozwalają w pełni cieszyć się przyjemnością jazdy na rowerze – podsumowuje Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego.

Małopolska sama w sobie jest turystyczną marką, a rowery są jej wyjątkowym elementem. Sprawdźcie to sami! Małopolska zaprasza na rowery!

