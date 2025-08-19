Rower miejski pod Wawelem czekają zmiany. System zintegrowany z komunikacją?

Obecnie trwa etap podpisywania umowy na opracowanie szczegółowej analizy systemu, której realizacja potrwa maksymalnie 90 dni.

Kraków to miasto, które jako pierwsze w Polsce w 2008 r. wprowadziło system roweru miejskiego. Ten system działał nieprzerwanie przez ponad dekadę.

Zerwany kontrakt, koniec Wavelo w Krakowie

W 2016 roku władze miasta zdecydowały się na całkowitą przebudowę najstarszej w Polsce sieci rowerów miejskich, udzielając długoletniej koncesji na zarządzanie systemem firmie BikeU – polskiemu operatorowi bezobsługowych wypożyczalni miejskich.

Na ulicach Krakowa pojawiła się najpierw pierwsza, pilotażowa partia rowerów Wavelo, licząca 100 rowerów oraz 15 stacji. Od wiosny 2017 roku krakowianie i turyści mieli do dyspozycji aż 1500 nowoczesnych jednośladów oraz 150 stacji w całym mieście.