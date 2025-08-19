Reklama

Rower miejski pod Wawelem czekają zmiany. System zintegrowany z komunikacją?

Kraków chce zintegrować dwie miejskie wypożyczalnie: LajkBike i Park-e-Bike. Miasto rozpoczyna prace nad koncepcją rozbudowy systemu roweru publicznego, który mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej.

Publikacja: 19.08.2025 15:47

System roweru miejskiego zadebiutował w Krakowie w 2016 roku

System roweru miejskiego zadebiutował w Krakowie w 2016 roku

Foto: AdobeStock

Janina Blikowska

Obecnie trwa etap podpisywania umowy na opracowanie szczegółowej analizy systemu, której realizacja potrwa maksymalnie 90 dni.

Kraków to miasto, które jako pierwsze w Polsce w 2008 r. wprowadziło system roweru miejskiego. Ten system działał nieprzerwanie przez ponad dekadę.

Zerwany kontrakt, koniec Wavelo w Krakowie

W 2016 roku władze miasta zdecydowały się na całkowitą przebudowę najstarszej w Polsce sieci rowerów miejskich, udzielając długoletniej koncesji na zarządzanie systemem firmie BikeU – polskiemu operatorowi bezobsługowych wypożyczalni miejskich.

Czytaj więcej

System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Przybywa miejskich rowerów nowej generacji

Na ulicach Krakowa pojawiła się najpierw pierwsza, pilotażowa partia rowerów Wavelo, licząca 100 rowerów oraz 15 stacji. Od wiosny 2017 roku krakowianie i turyści mieli do dyspozycji aż 1500 nowoczesnych jednośladów oraz 150 stacji w całym mieście.

Reklama
Reklama

Choć Wavelo cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów, a umowę z firmą podpisano aż na osiem lat, to została ona zerwana przed czasem. Usługa została wyłączona na koniec 2019 roku na dwa lata.

W Krakowie dwa różne systemy roweru miejskiego

Od kilku lat Kraków nie posiada klasycznej usługi tego typu składającej się z tradycyjnych jednośladów rozlokowanych w stacjach bazowych. Miasto dysponuje za to dwoma alternatywnymi rozwiązaniami: bezpłatną wypożyczalnią rowerów elektrycznych Park-e-Bike oraz długoterminową wypożyczalnią rowerów LajkBike oferującą zarówno jednoślady klasyczne, jak i elektryczne.

I tak w ramach miejskiej wypożyczalni LajkBike – można wypożyczyć jednoślady nawet na pół roku. W ramach tego systemu do dyspozycji mieszkańców jest 1000 rowerów, połowa to rowery elektryczne, druga połowa to rowery tradycyjne.

Wypożyczenie tradycyjnego roweru kosztuje 33 zł miesięcznie, elektrycznego 89 zł miesięcznie. Miasto nadal ten system rozwija.

Czytaj więcej

Za projekt rowerowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM) odpowiada specjalny zespół ds. rozwoju infr
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Nowe drogowskazy dla rowerzystów w Krakowie. Pomogą wybrać najlepsze trasy

Jeszcze w tym roku przybędzie 250 sztuk rowerów tradycyjnych oraz 250 sztuk rowerów elektrycznych. A spowodowane jest to ogromnym zainteresowaniem mieszkańców

Reklama
Reklama

Z kolei Park-e-Bike  to system elektrycznych rowerów, które można wypożyczyć z parkingów P+R, ale trzeba je oddać tego samego dnia. Do dyspozycji mieszkańców są 143 rowery.

Jak najlepiej połączyć systemy w całość?

Kraków rozpoczyna prace nad koncepcją rozbudowy systemu roweru publicznego, który mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej.

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie analizy ich działania. Wygrał go Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Zwycięska firma ma przeanalizować działanie wypożyczalni LajkBike i Park-e-Bike, porównać je z innymi krajowymi oraz zagranicznymi systemami, m.in. Mevo, Veturilo czy systemami rowerowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Nowa analiza ma na celu ocenę potencjału rozbudowy i integracji tych systemów, a także wskazanie optymalnego modelu ich funkcjonowania w przyszłości – podają krakowscy urzędnicy. 

Czytaj więcej

Popularność elektryków w tym roku rośnie. Przez pierwsze pięć miesięcy 2025 r. liczba e-aut zwiększy
Transport
Urzędnik w elektrycznym samochodzie. A czasem i na e-rowerze

Ma być przygotowane kilka wariantów działania systemu wypożyczalni rowerów, które pozwolą miastu wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie. Mogą to być modele stacyjne lub bezstacyjne, z rowerami tradycyjnymi i elektrycznymi, ale też z elektrostacjami, serwisową wymianą akumulatorów oraz opcją długoterminowego wynajmu jednośladów.

Reklama
Reklama

Władze Krakowa oczekują, że analiza powinna precyzyjnie wskazać optymalną liczbę rowerów, najlepsze lokalizacje stacji i wymagania techniczne związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych.

W opracowaniu powinien się też znaleźć rekomendowany model miejskiego systemu rowerowego dla Krakowa, szczegółowa kalkulacja kosztów oraz prognoza przychodów. Całość ma być gotowa i przekazana w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia prac. Po jej otrzymaniu władze Krakowa zdecydują, w jakim kierunku będą się rozwijały miejskie wypożyczalnie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska małopolskie Kraków Transport Transport Miejski Komunikacja miejska

Obecnie trwa etap podpisywania umowy na opracowanie szczegółowej analizy systemu, której realizacja potrwa maksymalnie 90 dni.

Kraków to miasto, które jako pierwsze w Polsce w 2008 r. wprowadziło system roweru miejskiego. Ten system działał nieprzerwanie przez ponad dekadę.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
System roweru metropolitarnego Mevo działa w aglomeracji gdańskiej od dwóch lat
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Przybywa miejskich rowerów nowej generacji
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Za projekt rowerowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM) odpowiada specjalny zespół ds. rozwoju infr
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Nowe drogowskazy dla rowerzystów w Krakowie. Pomogą wybrać najlepsze trasy
Rower nie emituje dwutlenku węgla, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w miastach
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerzyści dla środowiska. Dla zdrowia swojego i innych
Promenada Krzycka
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Wrocław to miasto skrojone pod jazdę rowerem
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
W Polsce mamy kilka długodystansowych tras rowerowych, ale także takich jednodniowych, które mogą by
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Wakacje na dwóch kółkach. Jest gdzie pojeździć
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie