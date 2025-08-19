Rower miejski pod Wawelem czekają zmiany. System zintegrowany z komunikacją?

Aktualizacja: 19.08.2025 18:12 Publikacja: 19.08.2025 15:47
System roweru miejskiego zadebiutował w Krakowie w 2016 roku
Kraków to miasto, które jako pierwsze w Polsce w 2008 r. wprowadziło system roweru miejskiego. Ten system działał nieprzerwanie przez ponad dekadę.
W 2016 roku władze miasta zdecydowały się na całkowitą przebudowę najstarszej w Polsce sieci rowerów miejskich, udzielając długoletniej koncesji na zarządzanie systemem firmie BikeU – polskiemu operatorowi bezobsługowych wypożyczalni miejskich.
Na ulicach Krakowa pojawiła się najpierw pierwsza, pilotażowa partia rowerów Wavelo, licząca 100 rowerów oraz 15 stacji. Od wiosny 2017 roku krakowianie i turyści mieli do dyspozycji aż 1500 nowoczesnych jednośladów oraz 150 stacji w całym mieście.
Choć Wavelo cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów, a umowę z firmą podpisano aż na osiem lat, to została ona zerwana przed czasem. Usługa została wyłączona na koniec 2019 roku na dwa lata.
Od kilku lat Kraków nie posiada klasycznej usługi tego typu składającej się z tradycyjnych jednośladów rozlokowanych w stacjach bazowych. Miasto dysponuje za to dwoma alternatywnymi rozwiązaniami: bezpłatną wypożyczalnią rowerów elektrycznych Park-e-Bike oraz długoterminową wypożyczalnią rowerów LajkBike oferującą zarówno jednoślady klasyczne, jak i elektryczne.
I tak w ramach miejskiej wypożyczalni LajkBike – można wypożyczyć jednoślady nawet na pół roku. W ramach tego systemu do dyspozycji mieszkańców jest 1000 rowerów, połowa to rowery elektryczne, druga połowa to rowery tradycyjne.
Wypożyczenie tradycyjnego roweru kosztuje 33 zł miesięcznie, elektrycznego 89 zł miesięcznie. Miasto nadal ten system rozwija.
Jeszcze w tym roku przybędzie 250 sztuk rowerów tradycyjnych oraz 250 sztuk rowerów elektrycznych. A spowodowane jest to ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
Z kolei Park-e-Bike to system elektrycznych rowerów, które można wypożyczyć z parkingów P+R, ale trzeba je oddać tego samego dnia. Do dyspozycji mieszkańców są 143 rowery.
Kraków rozpoczyna prace nad koncepcją rozbudowy systemu roweru publicznego, który mógłby stać się integralnym elementem komunikacji miejskiej.
Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie analizy ich działania. Wygrał go Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Zwycięska firma ma przeanalizować działanie wypożyczalni LajkBike i Park-e-Bike, porównać je z innymi krajowymi oraz zagranicznymi systemami, m.in. Mevo, Veturilo czy systemami rowerowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
– Nowa analiza ma na celu ocenę potencjału rozbudowy i integracji tych systemów, a także wskazanie optymalnego modelu ich funkcjonowania w przyszłości – podają krakowscy urzędnicy.
Ma być przygotowane kilka wariantów działania systemu wypożyczalni rowerów, które pozwolą miastu wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie. Mogą to być modele stacyjne lub bezstacyjne, z rowerami tradycyjnymi i elektrycznymi, ale też z elektrostacjami, serwisową wymianą akumulatorów oraz opcją długoterminowego wynajmu jednośladów.
Władze Krakowa oczekują, że analiza powinna precyzyjnie wskazać optymalną liczbę rowerów, najlepsze lokalizacje stacji i wymagania techniczne związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych.
W opracowaniu powinien się też znaleźć rekomendowany model miejskiego systemu rowerowego dla Krakowa, szczegółowa kalkulacja kosztów oraz prognoza przychodów. Całość ma być gotowa i przekazana w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia prac. Po jej otrzymaniu władze Krakowa zdecydują, w jakim kierunku będą się rozwijały miejskie wypożyczalnie.
