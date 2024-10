Po zmianach w prawie będzie łatwiej jechać rowerem przez las

Czytaj więcej Z regionów Czy inwestycja w rowery się opłaca? To miasto jest tego dowodem Choć Lublana wskoczyła do czołówki rowerowych stolic świata już dekadę temu, wciąż się w niej utrzymuje. To doskonała ilustracja tezy, że inwestycja w cyklizm przynosi wieloletnie zyski.

Projektów zakładających budowę długich tras w skali regionu przybywa. Aż 1100 kilometrów nowych dróg rowerowych przygotowywanych jest na Mazowszu. Jeszcze na początku tego roku zaplanowano m.in. trasy łączące Warszawę z czterema województwami: łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim. Wzdłuż Wisły poprowadzi trasa o długości około 110 km, z kolei szlak na linii Kozienice–Radom – województwo świętokrzyskie będzie liczył 95 km. Nowe drogi pobiegną także wzdłuż linii kolejowych. To trasa z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), z Warszawy do Ciechanowa i województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km) oraz trasa z Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km).

Na Śląsku powstają rowerowe velostrady

Na Śląsku do końca zbliżają się roboty w ramach pierwszej katowickiej velostrady. Docelowo będzie to część trasy biegnącej od Katowic aż do Mysłowic. O blisko kilometr dłuższa będzie velostrada z Katowic do Sosnowca, prowadząca od katowickich Bulwarów Rawy w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Jeszcze dłuższa, ok. 14-kilometrowa będzie trasa z Katowic do Tychów, a najdłuższa velostrada, licząca prawie 17 km, poprowadzi z Sosnowca przez Czeladź i Będzin do Dąbrowy Górniczej. Będzie przedłużeniem trasy z Katowic, która rozgałęzia się do kolejnych miast Zagłębia Dąbrowskiego. W sumie zaplanowane cztery pierwsze velostrady to będzie ok. 50 km tras.

Porozumienia dotyczące budowy dróg rowerowych zawarli samorządowcy z Częstochowy i okolic. W regionie powstanie trasa nr 609, która będzie miała 101 km na terenie subregionu, a także trasa nr 6 licząca 52 km. Pierwszy projekt ma rangę regionalną, obejmując województwa: śląskie, małopolskie i łódzkie. Przebieg trasy ma prowadzić przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka i Żarki. Z kolei trasa nr 6 jest trasą krajową biegnącą równoleżnikowo przez obszar całego kraju, łącząc województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie.

Rowerową infrastrukturę szybko powiększają duże miasta. W Warszawie sieć rowerowa liczy już 793 km, w tym jest 547 km dróg dla rowerów, 115 km ulic z kontraruchem, 79 km ciągów pieszo-rowerowych, 53 km pasów rowerowych. W Katowicach tylko od 2015 r. powstało 50 km infrastruktury rowerowej za ponad 58 mln zł. Obecnie w budowie, jest kolejnych 5,5 km o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Wrocław m.in. w ramach budżetu obywatelskiego realizuje koncepcję utworzenia systemu tras dla pieszych i rowerzystów, które – biegnąc terenami zielonymi – łączyłyby wrocławskie osiedla i parki. Nowe inwestycje rowerowe planuje Trójmiasto: ponad 73 km dróg rowerowych powstanie w Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach, Kolbudach, Kosakowie, gminie Suchy Dąb, powiecie tczewskim, Przywidzu, Redzie, Rumi, Sopocie, Szemudzie, Trąbkach Wielkich, Władysławowie, Żukowie i Wejherowie.

Jakie znaczenie mają tego rodzaju inwestycje, pokazuje przykład Poznania, gdzie infrastruktura rowerowa liczy ponad 400 km. Stolica Wielkopolski ma jeden z najwyższych w Polsce zmierzony udział podróży rowerem. Ostatnie oficjalne dane pochodzą z 2018 roku i wówczas było to 8 procent. Od tego czasu znacznie się on jednak zwiększył. Na podstawie danych z liczników rowerowych można oszacować, że ruch ten przekroczył już 10 proc. wszystkich podróży po mieście.