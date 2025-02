Wspomniała pani o planowanych zwolnieniach w MOPR. Jest szansa, że choć dla części z setki zwalnianych znajdzie się zatrudnienie w innych jednostkach miejskich?

Reorganizacja MOPR-u opiera się na kilku obszarach. Jeden z nich to zdiagnozowanie, którzy pracownicy mogą przejść do różnych wydziałów w urzędzie miasta, żeby integrować działania związane z opieką społeczną.

Część pracowników zasili nowy Wydział Polityki Społecznej. Pojedyncze osoby dostają propozycje pracy, czy w Miejskim Urzędzie Pracy, bo MOPR to także obszar, który zajmuje się aktywizacją zawodową. Niektóre osoby mogą dostać zatrudnienie w referacie, zajmującym się inwestycjami, bo w MOPR i takie działania były realizowane. A inne – w komórce, która zajmowała się pozyskiwaniem funduszy europejskich. My taką komórkę mamy w urzędzie miasta. Więc jeśli jedna czy dwie osoby ją zasilą, to będą skupione na tym obszarze.

Druga rzecz to kwestia samych zwolnień. Zaprojektowaliśmy je tak, żeby były one jak najmniej bolesne dla pracowników. W pierwszej kolejności dotkną osób mających już uprawnienia emerytalne. Wystąpimy z propozycją, żeby skorzystały ze swojego prawa i przeszły na emeryturę.

Kolejna grupa to ci, którzy mają umowy czasowe. Tych umów po prostu nie będziemy przedłużać. Faktycznie ok. czterdziestu kilku stanowisk pracy jest przewidzianych do likwidacji.

W tym roku dochody miasta mają wynieść ponad 2,075 mld zł, a wydatki przekroczą 2,141 mld zł. Ten budżet zapewnia stabilność?

Zadłużenie miasta osiągnie poziom ponad 1,3 mld zł. Oczywiście, mieści się ono w wymaganych wskaźnikach, ale dla nas jest ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony jest bowiem konieczność zrealizowania tych szans, które daje nam obecna perspektywa unijna. Więc musimy się bardzo mocno skupić na budowaniu stabilności przychodów do budżetu miasta. Bardzo nas cieszy, że ustabilizował się sam system: została przyjęta ustawa o dochodach JST, która daje samorządom pewną przewidywalność.